Fotbalisté Zlína vypadli z poháru s Vyškovem, Brno vyhrálo v Teplicích

Zlín - Fotbalisté Zlína v osmifinále domácího poháru nečekaně prohráli s druholigovým Vyškovem 0:1 a v této sezoně MOL Cupu se stali čtvrtým vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže. Hosté rozhodli o překvapivém vítězství v 85. minutě a po Jablonci postoupili přes druhého ligového soupeře.

Zlínu nevyšel zápas pod vedením dočasných trenérů Víta Vrtělky s Petrem Jiráčkem, kteří nahradili v pondělí odvolaného Jana Jelínka. Z týmů z nejvyšší soutěže už vedle "Ševců" a Jablonce opustily domácí pohár také Pardubice a mistrovská Plzeň, která ve 3. kole nečekaně prohrála 2:3 v Hlučíně. V druhém dnešním osmifinále Brno v oslabení dvěma brankami Jakuba Řezníčka otočilo zápas v Teplicích a zvítězilo 3:2 po prodloužení.

Zlín si chtěl v poháru aspoň částečně spravit náladu po skončení ligového podzimu, po němž mu patří až předposlední místo v tabulce. "Ševcům" se ale ani dnes příliš nedařilo a druhému týmu druhé ligy nedokázali dát gól.

Ve druhém poločase Zlínští stupňovali tlak, ale neprosadili se ani v 78. minutě, kdy Hrubý mířil do brankové konstrukce. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal se do úniku kamerunský záložník Alégué, obešel domácího gólmana Rakovana a poslal Vyškov do čtvrtfinále. Hosté rozhodli jedinou brankou jen o minutu dříve než v minulém kole v Jablonci.

"Nesplnili jsme cíl, který jsme měli. Bylo to jen o hlavě. Doplatili jsme na to, jak celý podzim probíhal. Porážkou v závěru jsme si vypili kalich hořkosti do dna. Pět minut před koncem jsme vyrobili fatální chybu a v podstatě se tím vyřadili sami," řekl Vrtělka klubové televizi.

Brno v souboji dvou ligových týmů v Teplicích bleskově udeřilo a už v první minutě vedlo poté, co zblízka doklepl míč do sítě Přichystal. Hned za osm minut ale odpověděl po rohu a závaru Hybš. Oba týmy pak v úvodním dějství trefily tyč.

V 80. minutě otočil po brejku stav bývalý brněnský hráč Hyčka a ještě blíže k postupu byli Tepličtí o chvíli později, kdy dostal červenou kartu za faul na unikajícího Gninga hostující Endl.

Ligový nováček ale dokázal navzdory oslabení nečekaně otočit stav. V poslední minutě nastavení naivně fauloval ve vápně Kučera a střídající Řezníček z penalty poslal zápas do prodloužení. Nejlepší ligový střelec pak v úvodní minutě druhého dějství zakončil na zadní tyči brejk a poslal Zbrojovku do čtvrtfinále.

"Je to taková malá kaňka na velmi dobrém podzimu, je to škoda. Byli jsme kousek od postupu, dostali jsme gól v 93. minutě, kdy jsme jim školáckou chybou darovali jasnou penaltu. Udělali jsme pro postup maximum, bohužel jsme dnes zklamali v koncovce," řekl novinářům teplický trenér Jiří Jarošík.

MOL Cup netradičně uzavírá podzim na domácí scéně. Ligová soutěž před zimní pauzou skončila už o uplynulém víkendu kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v Kataru, kam česká reprezentace nepostoupila. Další osmifinálové zápasy poháru jsou na programu v příštích dnech. Slavia, Sparta a Ostrava odmítly kvůli MOL Cupu uvolnit hráče do reprezentací.

Osmifinále českého poháru MOL Cupu: Trinity Zlín - Vyškov 0:1 (0:0) Branka: 85. Alégué. Rozhodčí: Radina - Horák, Vlček. ČK: 90.+3 Hrubý (Zlín). Sestava Zlína: Rakovan - Reiter, Simerský (89. Didiba), Procházka, Bartošák - Fillo (76. Dramé), Hlinka, Hrubý, Čanturišvili - Silný (59. Jawo), Vukadinovič (76. Janetzký). Trenér: Vrtělka. FK Teplice - Zbrojovka Brno 2:3 po prodl. (2:2, 1:1) Branky: 9. Hybš, 80. Hyčka - 90.+4 z pen. a 106. Řezníček, 1. Přichystal. Rozhodčí: Křepský - Nádvorník, Antoníček. ČK: 83. Endl (Brno). Teplice: Mucha - Vondrášek (106. Cykalo), Knapík, Hybš - Hyčka, Jukl, Mareček (73. Kučera), Urbanec (106. Kodad) - Trubač (90. Čičovský) - Gning, Žák (84. Vachoušek). Trenér: Jarošík. Brno: Berkovec - Matejov (38. Štěrba), Šural, Endl, Falta (58. Divíšek) - Texl (103. Blecha), Souček (83. Rogožan) - Alli, Pachlopník (58. Řezníček), Přichystal (83. Hladík) - Ševčík. Trenér: Dostálek.