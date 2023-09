Fotbalisté Zlína remizovali s Budějovicemi 1:1 a bodovali po třech prohrách

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali v 10. kole první ligy s Českými Budějovicemi 1:1. Jihočechy poslal do vedení v nastavení první půle Samuel Šigut, za domácí odpověděl v 85. minutě Tom Slončík. Zlín tak v nejvyšší soutěži přerušil sérii tří porážek, ale v neúplné tabulce zůstal poslední. Dynamo v sezoně získalo první bod na hřištích soupeřů, přesto kleslo na předposlední příčku.

Zlínští si od prvních minut vynutili mírnou územní převahu, jenže se potýkali s nepřesnou finální fázi. Recept, jak se dostat do vedení, naznačily tvrdé střely Fantiše a hlavně Cedidly mezi 13. a 18. minutou, které ale zlikvidoval pozorný brankář Janáček.

Jihočeši měli spoustu práce s vlastní defenzivou a tak jejich hra směrem dopředu byla spíše sporadická a nevznikla z toho žádná příležitost, která by mohla být označena jako gólová.

Fotbalová nuda skončila až v závěru poločasu a to zejména zásluhou hostů. Čermákova střela mířila těsně vedle, Alli trefil břevno a jednou ho vychytal Rakovan. Jihočeši ale přece jen šli do vedení. Zlínský gólman vyrazil Skalákovu střelu a Šigut poslal míč do sítě. Dvacetiletý záložník tak při svém třetím startu v lize zaznamenal první gól.

"Ševci" po přestávce i zásluhou střídajících Reitera a Vukadinoviče rozhýbali svoji ofenzivu, blízko vyrovnání byl ve 49. minutě Tkáč, ale jeho sražená střela skončila mimo, podobně jako Simerského hlavička po hodině hry.

V této fázi zápasu se hrálo prakticky jen na polovině hostů, jenže řada centrů a nákopů do šestnáctky Budějovic efekt nepřinesla. I přes občasné útočné výpady Českých Budějovic se scénář závěru duelu nezměnil. Domácí zvyšovali tlak a v 85. minutě vyrovnali, když zblízka dorazil míč hlavou do sítě Slončík. Zlínské mužstvo v lize neprohrálo s Dynamem posedmé za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Zápas se z mého pohledu nevyvíjel dobře. Měli jsme v první půli ze soupeře až moc velký respekt, v napadání jejich rozehrávky jsme měli být aktivnější. Ve druhé půli jsme byli blízko vítězství, měli jsme ho na dosah. Druhá půle z naší strany vypadala mnohem lépe, hodně pomohli střídající hráči. Na ostatní výsledky se nedívám, my se musíme z toho dostat sami, ale je za námi teprve deset kol."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Českých Budějovic): "Je to pro nás zklamání, když jsme dostali gól v 85. minutě, kdy domácí stupňovali svoje tempo. Co se týče fotbalu, očekával jsem více kvality z naší strany, je vidět, kde se oba týmy v tabulce nacházejí. Nebyl to fotbal pro oko diváka. Pro oba týmy je to ztráta, remíza nic neřeší. Chtěli jsme uspět, ale máme jen bod, i ten se počítá. Tabulka je vyrovnaná, za týden můžeme být někde jinde."

FC Zlín - Dynamo České Budějovice 1:1 (0:1)

Branky: 85. Slončík - 45.+2 Šigut. Rozhodčí: Všetečka - Podaný, Leška - Kocourek (video). ŽK: Vukadinovič, Rakovan - Osmančík., Hellebrand. Diváci: 2267.

Zlín: Rakovan - Cedidla (46. Reiter), Simerský, Kolář, Čelůstka (84. Kovinič) - Didiba, Janetzký - Fantiš, Tkáč (68. Slončík), Pidro (46. Vukadinovič) - Žák (68. Ndiaye). Trenér: Vrba.

České Budějovice: Janáček - Sladký, Nikl, Králik, Trummer - Čermák (89. Broukal), J. Hora - Šigut (80. V. Hora), Skalák (62. Hellebrand), Alli (74. Osmančík) - Adediran (62. Ondrášek). Trenér: Marek Nikl.