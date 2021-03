Fotbalisté Zlína nedali penaltu a remizovali s Bohemians bez gólů

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali ve 22. kole první ligy s Bohemians 1905 bez branek. V 79. minutě mohl z penalty rozhodnout domácí Dominik Simerský, ale pokutový kop neproměnil. "Ševci" i tak bodovali v lize potřetí za sebou a v neúplné tabulce figurují na 11. místě. "Klokani", kteří jsou o bod zpět dvanáctí, čekají čtyři kola na vítězství.

Domácí tým nastoupil i s nejlepším střelcem Poznarem, který se po zranění v minulém kole dal dohromady. Hosté hráli bez veterána Jindřiška, navíc už v sedmé minutě musel odstoupit zraněný Novák.

První velkou šanci utkání si vypracovali "Klokani". Ve 12. minutě po Vaníčkově centru zprava stál osamocen před zlínskou brankou Hůlka, ale hlavičku poslal mimo tři tyče.

Byla to na dlouhou dobu jediná příležitost ke skórování, neboť oba celky se soustředily na poctivou defenzivu. Ve 28. minutě zahrávali domácí přímý kop z hranice šestnáctky po faulu Ljovina na Janetzkého, ale Hlinka nechal po přízemní střele vyniknout gólmana Pražanů.

Do konce prvního poločasu byli aktivnější hosté. Schumacherovu střelu stihl před Dostálem zblokovat Fantiš, rohovým kopem pak skončila Pulkrabova teč. Na druhé straně střelu Dramého chytil Le Giang.

V 50. minutě zahrozili hosté opět ze vzduchu. Puškáč se prodral mezi zlínskými stopery, ale hlavičkou mířil vedle. Poté se neujaly Vaníčkova střela ani rychlý brejk Pulkraba. Na druhé straně uhlídal Köstl Poznara a Hlinka mířil nad.

S přibývajícím časem sílil tlak domácích. Po kontaktu Hůlky s Poznarem posvětil viderozhodčí pokutový kop pro Zlín, stoper Simerský ovšem v 79. minutě zamířil nad branku Le Gianga. "Ševci" neproměnili druhou z posledních tří penalt.

Bohemians v nejvyšší soutěži od dubna 2003 neprohráli ve Zlíně posedmé za sebou a venku v této ligové sezoně získali teprve šestý bod.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "První poločas nebyl z naší strany dobrý. Nedokázali jsme reagovat na soupeřovu rozehrávku, byli jsme pomalejší, tahali jsme jednoznačně za kratší konec. Ve druhé půli jsme se zlepšili, líp jsme soupeře napadali, zvládli jsme mezihru. Ale soupeř byl výborný, agresivnější, dobře hrál uprostřed. Remíza byla zasloužená, nedali jsme penaltu. Simerský je jedním z těch, co ji umí kopnout, je to zkušený hráč. Dnes mu to nesedlo."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Dnes se nám podařil vstup do zápasu. Byli jsme aktivní na míči a minimálně hodinu jsme byli lepší než Zlín. Ale bohužel jsme to nepřetavili do ofenzivních akcí a branku jsme ohrozili minimálně. Nakonec jsme mohli ztratit i ten bod. Nakonec ho bereme, i když celkově jsme byli o fous lepší. Penalta šla podle mě proti duchu fotbalu, byla to situace bez balonu. Přijde mi, že VAR (videorozhodčí) zasahuje do věcí, do kterých by neměl. Řeší detaily, penalty by měly být jasné. To není nic proti VARu, ten je dobrý, jen se musí umět používat."

Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Klíma - Blažej, Antoníček - Proske (video). ŽK: Procházka, Čanturišvili - Pulkrab. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: S. Dostál - Fantiš (80. Cedidla), Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký (46. Jawo) - Dramé, Poznar, Potočný (64. Čanturišvili). Trenér: Páník.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Vondra - M. Dostál, Novák (7. Vaníček), Květ, Ljovin, Schumacher (71. Bartek) - Pulkrab (85. Hronek), Puškáč (71. Necid). Trenér: Klusáček.