Fotbalisté Zlína dnes mohou sestoupit z první ligy

Praha - Fotbalisté Zlína mohou po dnešním předposledním kole ligové nadstavby sestoupit z nejvyšší soutěže. Do druhé ligy je pošle domácí zaváhání s Ostravou a výhry Pardubic nad Jabloncem a Brna v Teplicích. Zatímco Zlínu, Pardubicím a Zbrojovce hrozí sestup a minimálně baráž, jejich soupeři ve skupině o záchranu už v neděli získali jistotu setrvání mezi elitou. Všechna tři utkání začnou v 19:00.

Zlín v neděli zvítězil v Pardubicích 2:1 a zdramatizoval závěr sezony. Svěřenci trenéra Pavla Vrby z posledního místa, které jako jediné znamená přímý sestup do druhé ligy, ztrácejí pouze bod na obě barážové pozice. "Kdybychom v Pardubicích padli, byli bychom v neřešitelné situaci. Ale výhra nás nakopla a věřím, že ji přeneseme do dalších zápasů," uvedl Vrba.

Jeho bývalý tým neprohrál poslední čtyři kola, z toho třikrát zvítězil a vede skupinu o záchranu o dva body před Jabloncem. "Baník potvrzuje svoji kvalitu. Už je zachráněný, což ale pro nás nebude výhoda. Musíme se soustředit jen a jen na sebe. Věřím, že přijdou fanoušci a pomohou nám na cestě k záchraně první ligy," řekl Vrba. "Ševci" neporazili Ostravu v posledních osmi ligových duelech od března 2019.

Pardubice chtějí částečně napravit domácí zaváhání se Zlínem, pod které se podepsal velkou chybou v závěru brankář Florin Nita. Východočeši mají v ligové sezoně s Jabloncem vyrovnanou bilanci, obě mužstva svůj domácí zápas vyhrála 1:0.

"O záchranu to bude boj až do konce. Musíme rychle zregenerovat a ve středu musí zase nastoupit 20 válečníků, kteří jdou vyhrát. Čeká nás soupeř, který už je v klidu, bude to o to těžší. Rozhodně nemůžeme čekat, že nám to dá nějak zadarmo," prohlásil pardubický kouč Radoslav Kováč.

Brněnský nováček je se třemi porážkami nejhorším celkem nadstavbové části. Zbrojovka prohrála čtyři kola po sobě bez vstřelené branky. Poslední tři duely Brna s Teplicemi v nejvyšší soutěži skončily nerozhodně.

"V naší situaci do toho vstupuje i hlava. Kluci si minule v Jablonci (při porážce 0:1) šance připravili, udělali maximum možného, šli do úplného vyčerpání, ale body z toho nebyly. Je potřeba navázat na Jablonec, tam jsme podali asi nejlepší výkon za mé působení u mužstva. Musíme jen šance přetavit v gól," uvedl brněnský trenér Martin Hašek.

Hlasy před zápasy 4. kola nadstavbové části:

Skupina o záchranu:

Trinity Zlín (16.) - Baník Ostrava (11.)

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Kdybychom v Pardubicích padli, byli bychom v neřešitelné situaci. Ale výhra nás nakopla a věřím, že ji přeneseme do dalších zápasů. Teď nás čeká Baník, který potvrzuje svoji kvalitu. Už je zachráněný, což ale pro nás nebude výhoda. Musíme se soustředit jen a jen na sebe. Věřím, že přijdou fanoušci a pomohou nám na cestě k záchraně první ligy."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Víme, o co jde Zlínu. Ale chystáme se na to tak, že chceme vyhrát. Čekáme, že Zlín do toho půjde maximálně agresivně. Hráče na to upozorňujeme, že to může být nervózní utkání. Nesmíme tomu podlehnout a udělat nějakou hloupost. Je třeba soustředit se na svůj vlastní výkon."

FK Pardubice (15.) - FK Jablonec (12.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "O záchranu to bude boj až do konce. Musíme rychle zregenerovat a ve středu musí zase nastoupit 20 válečníků, kteří jdou vyhrát. Čeká nás soupeř, který už je v klidu, bude to o to těžší. Rozhodně nemůžeme čekat, že nám to dá nějak zadarmo."

David Horejš (trenér Jablonce): "Jsem rád, že nám vítězství nad Brnem přineslo klid a jistotu záchrany. Máme teď hrozně moc zraněných a je pro nás těžké dávat to dohromady. Ještě uvidíme, jak na tom budeme zdravotně do těch dalších dvou zápasů."

FK Teplice (13.) - Zbrojovka Brno (14.)

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Dvě kola před koncem už jsme zachráněni, je to obrovská úleva. Dosud byl pro nás každý zápas velmi důležitý, kluci pochopili, jak musí k boji o záchranu přistoupit. Dostali jsme do DNA týmu maximální agresivitu a týmový výkon, v tom budeme chtít pokračovat i ve zbývajících dvou zápasech."

Martin Hašek (trenér Brna): "Situaci se záchranou máme stále ve svých rukou a podle toho k ní musíme přistupovat. Čeká nás další zápas venku a pak doma Zlín a jsme tu od toho, abychom to zvládli. V naší situaci do toho vstupuje i hlava. Kluci si minule v Jablonci šance připravili, udělali maximum možného, šli do úplného vyčerpání, ale body z toho nebyly. Je potřeba navázat na Jablonec, tam jsme podali asi nejlepší výkon za mé působení u mužstva. Musíme jen šance přetavit v gól."