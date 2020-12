Fotbalisté Zlína a Jablonce otevřou program 10. kola první ligy

Zlín - Fotbalisté Zlína a Jablonce v páteční předehrávce otevřou program 10. kola první ligy. Domácí "Ševci" zkusí zlomit nepříznivou bilanci ze vzájemných zápasů a navázat na sérii tří výher, která je vynesla na páté místo tabulky. Severočeši nastoupí k utkání po 14 dnech, protože v minulém týdnu kvůli koronaviru v týmu Bohemians 1905 nehráli. Na Zlín ztrácejí z osmé příčky dva body.

Zlín v lize vyhrál třikrát za sebou, což se mu povedlo po více než dvou letech. V posledních dvou zápasech s Plzní a v Karviné navíc "Ševci" neinkasovali. S Jabloncem se však Zlínským nedaří - v nejvyšší soutěži ho od jara 2008 už 12 utkání neporazili a v posledních sedmi ligových duelech mu dali jediný gól. Oba souboje v minulé sezoně vyhráli Severočeši 1:0.

"Máme za sebou tři vítězné zápasy, takže nálada v týmu je dobrá. Ale pořád zdůrazňuju hráčům, že se musíme dívat pod sebe. Tak doufám, že jim nenarostl hřebínek a půjdou na hřiště nejen se sebedůvěrou, ale také s pokorou," uvedl zlínský trenér Bohumil Páník.

"Jablonec je velmi zkušený mančaft, dokázal to v derby s Libercem. Dnes ve Zlíně hodně sněžilo, ale v pátek se má oteplit. Takže terén by měl být v dobrém stavu a neměl by bránit dobrému fotbalu z obou stran," dodal.

Jablonečtí naposledy hráli před dvěma týdny, kdy v páteční předehrávce zvítězili v podještědském derby v Liberci 3:1 a částečně napravili předchozí domácí porážku 0:1 s Brnem. Vzhledem k odložení zápasu s Bohemians mají Severočeši na kontě o utkání méně a podruhé za sebou se představí venku, kde vyhráli jediný z posledních osmi ligových duelů.

"Mysleli jsme, že o víkendu budeme s Bohemkou hrát. Bohemku bohužel postihly tyhle nepříjemné věci, covid si s tím pohrává. Je to nepříjemné, prakticky 14 dní pauza," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

"Teď hrajeme ve Zlíně, který má formu. Vyhrál dvakrát venku a doma porazil Plzeň, což samo o sobě o mnohém svědčí. Mají tam pohodu, ale ve Zlíně bylo utkání vždy těžké. Jedeme tam s pokorou," dodal Rada.

V pátek se původně mělo hrát utkání Bohemians s Pardubicemi, kvůli koronavirové situaci u Pražanů se ale posunulo až na sobotu. Místo toho se o den dříve oproti původnímu plánu uskuteční zápas ve Zlíně. Výkop je v 18:00 a kvůli trvajícím opatřením proti covidu-19 se hraje bez diváků.