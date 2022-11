Fotbalisté vedoucí Plzně nečekaně remizovali na hřišti posledních Pardubic 1:1

Praha - Fotbalisté vedoucí Plzně nečekaně remizovali v posledním 16. kole podzimní části první ligy na hřišti posledních Pardubic 1:1. Obhájce titulu nevyhrál v nejvyšší soutěži druhý z uplynulých tří zápasů a neúplnou tabulku vede o pět bodů před Slavií. Pražané mají k dobru večerní duel ve Zlíně. Oba góly padly ve druhé půli. Domácí nejprve poslal do vedení Pavel Černý, za hosty srovnal Milan Havel.

Východočeši bodovali ve druhém z minulých tří kol a na předposlední Zlín ztrácejí dva body. V pražském Ďolíčku získali sedm z celkových 10 bodů v sezoně. Zároveň se poměrně stylově rozloučili s azylem na stadionu Bohemians 1905, od jarní části se vrátí na zrekonstruovaný Letní stadion.

První zahrozila Plzeň, ale s Chorého skákavou hlavičkou v 10. minutě si brankář Markovič poradil, Vlkanova zase z vápna vystřelil vedle. Na další šanci si diváci museli počkat až do 38. minuty. Pardubický stoper Tomáš Vlček na brankové čáře po Mosquerově hlavě zachránil svůj tým od inkasované branky a Bucha z dorážky přestřelil.

Po změně stran Jirkova tečovaná přízemní střela skončila na boční síti domácí branky. Mosquera po rohovém kopu napálil "nůžkami" břevno.

V 57. minutě se nečekaně prosadili Východočeši. Černý před brankou nejprve neusměrnil do sítě Kurkovu přihrávku, ale míč se k němu vrátil a napodruhé se kapitán Pardubic nemýlil. Sedmatřicetiletý útočník se trefil ve druhém z posledních tří kol. Nejhorší útok tak vyzrál na nejlepší obranu soutěže.

Plzeň zvýšila ofenzivní snahu, ale Markovič v tváří tvář Chorému špičkou kopačky vytáhl jeho střelu. V 76. minutě Západočeši srovnali, když Havel přízemní ranou v šestnáctce překonal Markoviče. Reprezentační obránce zaznamenal třetí gól v ligové sezoně. Pardubice inkasovaly už 39. gól v ročníku nejvyšší soutěže a jsou v tomto ohledu rovněž nejslabší.

Na obrat už favorit utkání nedosáhl. Naopak mohl v 83. minutě opět prohrávat, jenže střídající Lima ve velké šanci z vápna vysoko přestřelil. Západočeši venku neprohráli 20. ligový duel v řadě, Pardubice v nejvyšší soutěži však neporazili po třech výhrách po sobě.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Jsme hrozně moc rádi za bod. Sahali jsme po třech, ale měli jsme hodně štěstí. Měli jsme taky svoje náznaky. V první půli měl Kostka tři čtyři průniky, kde to mohl zahrát ve větší kvalitě. Icha střílel levačkou. Plzeň ale taky měla příležitosti. Pak jsme dali gól v 57. minutě. Věděli jsme, že nemůžeme zalézt, protože by nás utloukli. Chtěli jsme být nahoře pořád aktivní. Nakonec jsme gól dostali. Za mě z takové střely... Měli větší šance, ale tak to je. Musíme bod vzít."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Věděli jsme, že pokud tady chceme vyhrát, musíme hrát koncentrovaně po celých 90 minut. V první půli to z naší strany nebylo dobré. I když jsme si něco vytvořili, neproměnili jsme to. První půle měla být lepší. Myslím si, že tam byl penaltový zákrok na Vlkanovu, ale nic to nemění na tom, že první půli jsme měli odehrát líp. Ve druhé půli jsme inkasovali. Pak jsme si vytvořili tlak, dali jsme branku, měli jsme ještě další příležitosti k tomu, abychom druhý vítězný gól dali. Bohužel se tak už nestalo. Je to škoda, pro nás je to jednoznačná ztráta."

FK Pardubice - Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 57. Černý - 76. Havel. Rozhodčí: Nehasil - M. Vlček, Váňa - Hocek (video). ŽK: Janošek, Chlumecký - Hejda. Diváci: 1469.

Pardubice: Markovič - Icha, T. Vlček, Chlumecký, Kurka - Tischler, Janošek (87. Koukola) - Kostka (76. Lima), Hlavatý, Vacek - Černý (84. Mareš). Trenér: Kováč.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (66. Bassey) - Bucha, Kalvach - Jirka (87. Pilař), Vlkanova (66. Holík), Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.