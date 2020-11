Fotbalisté udolali Izrael a v LN drží naději na výhru ve skupině

Plzeň - Čeští fotbalisté udolali v předposledním z šesti kol Ligy národů doma Izrael 1:0 a udrželi šanci na vítězství ve skupině B2. Zápas v Plzni rozhodl jediným gólem už v sedmé minutě Vladimír Darida. Hosté dohrávali od 81. minuty o deseti bez vyloučeného Hatema Abd Elhameda. Kvůli koronavirovým opatřením nesměli do hlediště diváci.

Český tým ztrácí na druhém místě tabulky bod na vedoucí Skotsko a skupinu ve středu uzavře domácím zápasem v Plzni proti Slovensku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého potřebují k prvenství nejen vlastní vítězství, ale také to, aby ostrovní celek nevyhrál v Izraeli.

"S výsledkem jsme velice spokojeni, potřebovali jsme potvrdit vítězství Slovenska nad Skotskem. Když nám to zvýšilo naději na první místo, byla to naše povinnost doma vyhrát," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Triumf ve skupině znamená nejen postup do elitní ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.

Šilhavý udělal hned devět změn v základní sestavě oproti středečnímu přípravnému duelu v Německu, který jeho svěřenci prohráli 0:1. Jen na lavičce začal kapitán Dočkal.

Podobně jako před měsícem při výhře 2:1 v Izraeli národní tým brzy otevřel skóre. Jankto udržel míč na hrací ploše, poslal centr do vápna a po kombinaci s Ondráškem a přihrávajícím Coufalem v těžké pozici otevřel skóre Darida. Dnešní český kapitán dal osmý gól za reprezentaci.

"Kuba Jankto mě dobře viděl. Zavolal jsem si, dal krásný balon. Pak jsem to sklepnul Zdeňku Ondráškovi, ten to super vyřešil. Celkově to byla krásná akce," řekl Darida.

Izraelci, kteří venku v základní hrací době třikrát za sebou neprohráli, sice chvílemi více drželi balon, ale k výraznější šanci se v první půli nedostali. Naopak domácí mohli několikrát zvýšit. Agilní byl především Jankto, kterého nejprve v 16. minutě vychytal hostující brankář. Poté křídelník Sampdorie Janov hlavou mířil mimo stejně jako v 31. minutě po individuální akci. V 38. minutě Kalas hlavičkoval jen do gólmana.

"První poločas se nám dařilo soupeře napadat, po rychlé brance jsme vedli. Chyběla tomu pojistka. Jakub Jankto měl na noze pojišťující gól, bohužel neproměnil," uvedl Šilhavý.

Dvě minuty po pauze měl první velkou šanci nejlepší izraelský střelec Zahavi, který v minulém utkání rozhodl hattrickem o výhře 3:2 na Slovensku. Sám před Vaclíkem ale špatně trefil míč. Poté Zahaviho volej zblokoval Matějů. Hosté měli v úvodu druhé půle převahu a v další šanci přestřelil Perec.

Po hodině hry Šilhavý poslal na trávník Krmenčíka s Kopicem, jenž ale v nadějné akci nepřihrál dobře. Izraelci, kteří jen jednou hráli na velké akci v roce 1970 na mistrovství světa, v závěru tlačili. V 81. minutě jim však zkomplikoval situaci Abd Elhamed, když zahrál rukou před unikajícím Kopicem a rozhodčí Jovanovič ho vyloučil.

Hosté i v deseti ještě měli jednu šanci, v 88. minutě vychytal Zahaviho Vaclík. Český celek vyhrál i čtvrtý zápas proti Izraeli a v Plzni zvítězil také v šestém utkání v samostatné historii. Zároveň po více než roce udržel čisté konto.

"Nepodařil se nám vstup do druhého poločasu. I přesto, že soupeř hrál o deseti, tam byla nervozita až do konce, protože to bylo jen o jeden gól. Ale zvládli jsme to," dodal Šilhavý.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Velice těžký zápas, nervozita až do konce. Dobře jsme se dostali do zápasu, dali jsme rychlý gól po krásné akci. Pak tam měl Jakub Jankto na noze pojišťující gól. Bylo by to veselejší, nicméně jsme nedali. Druhý poločas soupeř prostřídal, šel do nás víc. Dostal nás pod tlak několika rohy, ale ubránili jsme to. Sami jsme tam měli další protiútoky, bohužel jsme to nedali. I přesto, že soupeř hrál o deseti, tam byla nervozita až do konce. Ale zvládli jsme to."

Willi Ruttensteiner (trenér Izraele): "Hráli jsme proti velmi těžkému soupeři. V první půlce jsme bohužel dostali rychle gól, protože jsme ztratili míč. Předcházelo tomu špatné bránění. Takže nějaké chyby jsme udělali, ale pak jsme dostali soupeře chvílemi pod tlak. Myslím, že jsme nehráli úplně špatně. Měli jsme šance, ale pořád nám chybí lepší koncovka, ty poslední přihrávky. Na tom musíme pracovat. Musíme dávat více gólů, ale ta hra se začíná zlepšovat."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Druhý poločas jsme nebyli tak klidní na balonu, nevyřešili jsme dobře šance jít do brejku. Kazili jsme balony a dostali jsme se zbytečně pod tlak. Izrael neměl co ztratit, dal všechny síly dopředu. Fotbal je trochu o hlavě, nedokázali jsme podržet balon vepředu. Zbytečně jsme byli ve stresu ke konci zápasu. Udělali jsme důležitý krok, ale ještě nás čeká derby se Slovenskem."

Jakub Brabec (obránce ČR): "Jednoznačně to byl zápas dvou poločasů. Závěr jsme nedohráli, jak bychom asi měli. Když šli do deseti, dá se říct, že nám to ani moc nepomohlo. Zbortilo se nám to. Chtěli jsme na ně nalézt, ale nepovedlo se nám to dohrát, abychom z toho vytěžili. Závěr byl dramatický."

Alex Král (záložník ČR): "V prvním poločase jsme byli o něco víc aktivnější než v tom druhém. Ale myslím si, že to bylo hodně dané výsledkem. Nicméně hru můžeme ve druhém poločase, zvlášť když vedeme 1:0, kontrolovat o něco líp. Tohle je věc, na které když zapracujeme, tak to bude dobré. Máme co zlepšovat do dalšího zápasu, ale celkově myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Hráli jsme vysoko, jak jsme chtěli."

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Plzni:

ČR - Izrael 1:0 (1:0)

Branka: 7. Darida. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.). ŽK: Ondrášek (ČR). ČK: 81. Abd Elhamed (Izrael). Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů - Souček, Král - Masopust (61. Kopic), Darida (89. Dočkal), Jankto (81. Vydra) - Ondrášek (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

Izrael: Marciano - Bitton, Tibi, Abd Elhamed - Dasa, Perec (73. Weissman), Natcho (46. Lavi), Golasa (86. Abu Fani), Tawatha (46. Menachem) - Zahavi, Solomon. Trenér: Ruttensteiner.

Tabulka:

1. Skotsko 5 3 1 1 5:3 10 2. ČR 5 3 0 2 7:5 9 3. Izrael 5 1 2 2 6:7 5 4. Slovensko 5 1 1 3 5:8 4