Fotbalisté Udine doma jasně porazili AS Řím a vyhráli třetí zápas za sebou

Fotbalista Udine Destiny Udogie se raduje z gólu v utkání 5. kola italské ligy s AS Řím, 4. září 2022.

Fotbalista Udine Destiny Udogie se raduje z gólu v utkání 5. kola italské ligy s AS Řím, 4. září 2022. ČTK/AP/Andrea Bressanutti

Řím - Fotbalisté Udine v pátém kole italské ligy porazili AS Řím doma jednoznačně 4:0 a připravili trenérovi José Mourinhovi nejvyšší porážku v Serii A. Boloňa díky dvěma gólům Marka Arnautovice remizovala ve Spezii 2:2. Cremona si díky bezbrankové remíze se Sassuolem připsala první bod v Serii A po 26 letech.

Udine se dostalo do vedení už v úvodu po velké chybě Karsdorpa. Nizozemský obránce pod tlakem sklepl Pereyrův centr brankáři, což ale vystihl Udogie a ve skluzu zakončil pod břevno. V první půli mohl vyrovnat Dybala, z hranice malého vápna ale nedokázal překonat Silvestriho.

Domácí zvýšili v 56. minutě. Samardžič vystřelil z velké dálky a jeho skákavá střela Patríciovi překvapivě propadla. O čtyři minuty později mohli Římané snížit, Ibaňezova hlavička ale skončila na levé tyči. V závěru se domácí prosadili ještě dvakrát, nejprve se přesně trefil Pereyra a poté i Lovrič. Udine vyhrálo potřetí za sebou a je na čtvrtém místě neúplné tabulky, kde vystřídalo právě dosud neporažené AS Řím.

Na hřišti Spezie začali lépe hosté, Arnautovic v 6. minutě obešel brankáře a prostřelil skluzujícího obránce. Domácím se podařilo zápas otočit, v nastavení první půle se z dálky trefil přesně k tyči Bastoni a v 54. si Schouten hlavou srazil centr do vlastní brány. Konečné skóre stanovil Arnautovic opět z úniku, tentokrát střelou mezi nohy gólmana. S pěti góly v pěti zápasech je nejlepším střelcem tohoto ročníku.

Verona otočila zápas se Sampdorií v závěru první půle a vyhrála 2:1. Ve 40. minutě domácí inkasovali, když Caputo z otočky vystřelil na zadní tyč. Ve 44. minutě Henry hlavičkoval do břevna, od kterého se míč odrazil do brankářových zad a do sítě. Ve třetí minutě nastavení Doig dokonal obrat. Hellas poprvé zvítězil, Sampdoria na výhru stále čeká.

Italská fotbalová liga - 5. kolo:

Cremona - Sassuolo 0:0, Spezia - Boloňa 2:2 (45.+2 Bastoni, 54. vlastní Schouten - 7. a 64. Arnautovic), Hellas Verona - Sampdoria Janov 2:1 (44. vlastní Audero, 45.+3 Doig - 40. Caputo), Udine - AS Řím 4:0 (5. Udogie, 56. Samardžič, 75. Pereyra, 82. Lovrič).

Tabulka:

1. Neapol 5 3 2 0 12:4 11 2. AC Milán 5 3 2 0 10:5 11 3. Bergamo 4 3 1 0 7:2 10 4. Udine 5 3 1 1 9:5 10 5. AS Řím 5 3 1 1 6:5 10 6. Juventus Turín 5 2 3 0 7:2 9 7. Inter Milán 5 3 0 2 11:8 9 8. Lazio Řím 5 2 2 1 7:5 8 9. FC Turín 4 2 1 1 5:5 7 10. Fiorentina 5 1 3 1 4:4 6 11. Sassuolo 5 1 3 1 3:5 6 12. Salernitana 4 1 2 1 5:2 5 13. Hellas Verona 5 1 2 2 6:9 5 14. Spezia 5 1 2 2 5:9 5 15. Empoli 4 0 3 1 2:3 3 16. Boloňa 5 0 3 2 5:8 3 17. Lecce 4 0 2 2 3:5 2 18. Sampdoria Janov 5 0 2 3 2:9 2 19. Cremona 5 0 1 4 4:9 1 20. Monza 4 0 0 4 2:11 0