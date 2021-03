Fotbalisté touží proti Estonsku po vítězném vstupu do kvalifikace

Lublin - Čeští fotbalisté ve středu vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022. Na úvod pětičlenné skupiny E čeká reprezentanty venkovní zápas s Estonskem, které je papírově nejslabším týmem tabulky. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého proto neberou v prvním letošním utkání nic než tři body. Vzhledem ke zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku se nebude hrát v Tallinnu, ale na neutrální půdě v polském Lublinu.

Šilhavý předloni dovedl český tým na mistrovství Evropy, na podzim s ním ovládl skupinu B2 Ligy národů a teď s ním touží postoupit i na světový šampionát. Na něm samostatná reprezentace hrála jen jednou v roce 2006.

Na závěrečný turnaj do Kataru přímo projdou z evropské části kvalifikace pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají velkou šanci, že se minimálně z Ligy národů do baráže dostanou.

"Mistrovství světa je asi to nejvíc, zvlášť když jsme se ho zatím zúčastnili jen jednou. Kdyby se povedlo postoupit, byl by to obrovský úspěch. Všichni si to přejeme a uděláme pro to maximum. Věřím, že minimálně o druhé místo, které znamená baráž, se popereme," řekl Šilhavý.

V druhém utkání kvalifikace přivítají jeho svěřenci v sobotu v Edenu lídra žebříčku reprezentací FIFA Belgii a úvodní březnový blok uzavřou příští úterý ve Walesu. Zbylým soupeřem bude Bělorusko.

Češi potřebují do skupiny dobře vstoupit, což se jim v minulosti příliš nevedlo. V posledních čtyřech zahajovacích zápasech světové kvalifikace neskórovali a třikrát po sobě v nich remizovali bez branek. Předchozí evropskou kvalifikaci začali historickým debaklem 0:5 v Anglii.

Estonsko by pro reprezentanty mělo být na úvod ideálním soupeřem. Ve všech třech vzájemných zápasech Češi zvítězili minimálně o dva góly a inkasovali v nich jedinou branku.

Estonci, kteří nikdy nestartovali na velké akci, v součtu s lednovou přípravou proti Ferencvárosi Budapešť už 17 utkání čekají na vítězství. Před vstupem do kvalifikace je navíc výrazně zasáhl koronavirus. Do karantény museli prakticky všichni legionáři včetně karvinského záložníka Vlasije Sinjavského a tým bude velmi oslaben. Mužstvo dočasně povede rekordman v počtu reprezentačních startů Martin Reim.

"Věřím, že začátek roku a vstup do kvalifikace zvládneme. Byť je Estonsko outsider skupiny, nikterak soupeře nepodceňujeme. Přistupujeme k tomu s plnou vážností a jednoznačně budeme chtít vyhrát," uvedl Šilhavý, jehož tým už 34 zápasů po sobě neremizoval.

Proti Estonsku zřejmě kouč nasadí všechny čtyři krajánky z bundesligy, kteří se po utkání od týmu odpojí a vrátí se do svých klubů. Na zápasy s Belgií v Praze a ve Walesu už nebudou k dispozici, protože by po návratu z těchto zemí museli v Německu do karantény.

Utkání v Lublinu má výkop ve středu ve 20:45. Dějiště zápasu se změnilo na poslední chvíli poté, co se podle zpřísněných podmínek smějí v Estonsku konat venkovní sportovní akce v maximálním počtu 100 lidí. Podle požadavků UEFA musí být na stadionu při kvalifikačním utkáním minimálně 150 osob.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace ME 2022: Estonsko (v žebříčku FIFA: 108.) - ČR (42.) Výkop: středa 24. března, 20:45 (Lublin). Rozhodčí: Papapetru - Petropulos, Aptosoglu (všichni Řec.). Bilance: Estonsko - ČR: 3 0-0-3 1:8. ČR bilance celkem: 297 162-55-80 531:293. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 20 13-0-7 30:23. Poslední vzájemné utkání (příprava, 6. června 2004, Teplice): ČR - Estonsko 2:0 (2:0) Branky: 6. a 22. Baroš. Rozhodčí: Bruggwer - Schwab, Maislinger (všichni Rak.). ŽK: Plašil (ČR). Diváci: 11.873. Sestavy: ČR: Čech (46. Kinský) - Grygera (46. Bolf), Jiránek (72. Rozehnal), Ujfaluši (46. Hübschman), Jankulovski (46. Mareš) - Poborský (46. Plašil), Rosický, Galásek (46. Týce), Nedvěd (46. Šmicer) - Koller (46. Vachoušek), Baroš (36. Heinz). Trenér: Brückner. Estonsko: Kaalma - Allas, Rähn, Jääger, Klavan (74. Saviauk) - Reinumäe (78. Sacharov), Reim, Zahovajko (90. Kristal), Lindpere, Kink (86. Teever) - Viikmäe. Trenér: Pijpers. Předpokládané sestavy: Estonsko: Aksalu - Lilander, Antonov, Kaljumäe, Pürg - Alliku, Poom, Vassiljev, Frolov, Puri - Sappinen. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Kúdela, Čelůstka, Bořil - Souček, Darida - Masopust, Barák, Jankto - Schick. Absence: Tunjov, Zenjov (oba zranění), Baranov, Hein, Igonen, Järvelaid, Käit, Kreida, Liivak, Luts, Mets, Miller, Mošnikov, Henrik Ojamaa, Pikk, Sinjavskij, Seppik, Soomets, Sorga, Tamm, Teniste (všichni karanténa) - Hovorka, Černý, Kalas, Kolář, Kopic, Král, Petrášek, Ševčík (všichni zranění), Jemelka (nemoc). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Vassiljev (25) - Krmenčík, Schick (oba 9). Zajímavosti: - Česko vyhrálo všechna 3 utkání s Estonskem minimálně o 2 branky a inkasovalo v nich jediný gól - Estonsko nikdy nehrálo na mistrovství světa nebo Evropy, jeho maximem je účast v baráži o ME 2012 - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - dalšími účastníky skupiny E jsou Belgie, Wales a Bělorusko - Estonsko v součtu s lednovou přípravou proti Ferencvárosi Budapešť 17x za sebou nezvítězilo - Estonsko posledních 14 soutěžních zápasů nevyhrálo - Estonsko na podzim skončilo ve skupině C2 Ligy národů na posledním 4. místě - Estonsko v lednové přípravě prohrálo s Ferencvárosem 0:1 a neskórovalo ve 3 z posledních 4 zápasů - Česko v samostatné historii prohrálo jediný z 6 zahajovacích zápasů ve světové kvalifikaci, v posledních 4 ale nedalo gól a 3x za sebou remizovalo 0:0 - Česko vyhrálo jediný z posledních 6 zahajovacích zápasů světové či evropské kvalifikace a v 5 z nich neskórovalo - Česko 2x po sobě vyhrálo a navíc neinkasovalo - Česko od června 2017 už 34x za sebou neremizovalo - Česko prohrálo poslední 2 venkovní zápasy shodně 0:1 - Česko na podzim vyhrálo skupinu B2 Ligy národů - utkání se kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku odehraje na neutrální půdě v polském Lublinu, na zápas nemohou diváci - Estonsko muselo kvůli koronaviru výrazně pozměnit nominaci, do karantény musel i karvinský záložník Sinjavskij - Zima (ČR) si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým