Fotbalisté Teplic stáhli dvoubrankové manko a s Příbramí remizovali 2:2

Teplice - Díky jubilejní 50. ligové brance Jakuba Mareše zachránili fotbalisté Teplic v závěrečném 34. kole první ligy remízu s Příbramí 2:2. Severočeši prohrávali po trefách Radka Voltra a Karla Soldáta už o dva góly, v závěrečných 22 minutách však stihli díky Lukáši Marečkovi a Marešovi srovnat. "Skláři" tak bodovali ve druhém ze tří posledních zápasů a končí sezonu na 15. místě. Příbram, která měla již před zápasem jistý sestup, zůstala sedmnáctá.

Severočeši se chtěli co nejlépe rozloučit jak se sezonou, tak s loučící se klubovou legendou Ljevakovičem, který nastoupil ke 304. a zároveň poslednímu zápasu v aktivní kariéře. Do utkání však vstoupili velmi špatně. Už ve třetí minutě nezkrotil po rohovém kopu brankář Grigar vysoký nákop, vyrazil míč jen před sebe a pohotově dorážející Voltr poslal hosty do vedení. Šlo o pátou branku příbramského útočníka v této ligové sezoně.

Teplice sice následně převzaly iniciativu, jenže proti pozorné soupeřově obraně se nedokázaly příliš prosadit. Fortelný při dvou střeleckých pokusech pokaždé minul a po půlhodině hry neuspěl ani hlavičkující Mazuch.

Na začátku druhé půle se mohl po přímém kopu prosadit Moulis, ale ani on Kočího branku netrefil. Vzruch na tribuny tak přineslo krátce před hodinou hry až střídání loučícího se Ljevakoviče, jehož vedle fanoušků vytleskali i hráči obou týmů. O chvíli později však Teplice inkasovaly podruhé. Na Pilíkův rohový kop si naskočil Soldát a prudkou hlavičkou dostal míč za Grigarova záda.

Domácí trenér Kučera se následně snažil hru oživit dvojnásobným střídáním a v 68. minutě jeho tým přece jen snížil. Na Moulisův centr si naběhl Mareček a pohotovým zakončením vrátil Teplice do hry. Ty v závěru ještě zvýšily tlak a v dramatickém závěru se jim nakonec podařilo i vyrovnat.

Minutu před koncem řádné hrací doby přetavil další Moulisův centr v gól střídající Mareš. Kapitán Teplic tak na rozloučenou s touto sezonou vstřelil jubilejní 50. ligovou branku.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "V utkání jsme inkasovali hned z první standardní situace, načež Příbram dobře zalezla hlouběji a zaměřila se na defenzivu či brejky. My jsme je v první půli obléhali, ale zůstalo jen u toho a nevytvořili jsme si žádnou gólovou šanci. Ve druhé půli se však hra daleko více zlepšila. Dali jsme kontaktní gól a měli další šance Fortelného nebo Jukla. Posledních 15 minut jsme už hráli na riziko, ale cítil jsem, že tým jde za tím, abychom zápas zvládli i za tři body. V závěru se nám podařilo vyrovnat díky Marešovi a přežili jsme ještě standardní situaci soupeře. Nakonec je z toho remíza. To, co jsme si ale říkali, že chceme vyhrát pro Ljevu nebo i za nepovedené jaro, se nám však nepodařilo."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Musím upřímně říct, že jsme sem jeli s cílem vyhrát a dostat se v tabulce alespoň dva body za Teplice. Zápas jsme měli dobře rozehraný a jen svými chybami jsme dali domácím možnost, aby se do něj vrátili a nakonec vyrovnali. Z toho jsem zklamaný. Ač jsme na hřišti neměli nejzkušenější mužstvo a dali i prostor hráčům širšího kádru, aby ukázali, že mají na to v Příbrami zůstat, bohužel. Zkušenější tým to musí za stavu 0:2 dohrát lépe. Jakmile se nám zranil Zorvan, nebyli jsme schopní ho nahradit, nepodrželi jsme míč a dostali se pod tlak. Svými chybami jsme nakonec přišli i o vítězství.“

FK Teplice - 1. FK Příbram 2:2 (0:1)

Branky: 68. Mareček, 89. Mareš - 3. Voltr, 60. Soldát. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Ljevakovič, Vondrášek - Voltr, Laňka. DIváci: 1005 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Vondrášek (77. Vukadinovič), Knapík, Mazuch, Hyčka (63. Droehnle) - Jukl, Ljevakovič (57. Mareš), Fortelný (77. Trubač), Mareček, Moulis - Macej (63. Kodad). Trenér: R. Kučera.

Příbram: Kočí - Mezera, S. Kingue, Soldát, Vilotič - Laňka, Pilík, Zorvan (55. Rezek), Januška (86. Kvída), Vávra - Voltr. Trenér: Valachovič.