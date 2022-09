Fotbalisté Teplic si v přestřelce s Jabloncem připsali první domácí výhru

Teplice - Fotbalisté Teplic v sedmém kole první ligy přestříleli Jablonec 3:2. O premiérovém domácím vítězství "Sklářů" v sezoně rozhodl v 66. minutě Abdallah Gning. Hosté dohrávali stejně jako v úterý proti Spartě v devíti, dnes byli vyloučeni střídající Tomáš Malínský a Vladimir Jovovič. Předposlední Jablonec jako jediný tým v ročníku čeká na vítězství. Tepličtí se posunuli na 11. místo neúplné tabulky.

Skóre otevřel v osmé minutě Jakub Urbanec, v 18. a 40. minutě ale stav otočili Jan Chramosta a Jakub Martinec. V 63. minuty ale znovu srovnal střídající Filip Žák a rozhodující obrat dokonal záhy Senegalec Gning.

Jablonecký kouč Horejš se musel obejít bez distancovaného Kroba i dvojice středních záložníků Považance s Kratochvílem. Od začátku tak dostal šanci Souček, jenž v týdnu přišel na hostování z druholigové Dukly. Nový střed zálohy zvolil i domácí trenér Jarošík. Ten poprvé v sezoně nenasadil do základní sestavy Marečka s Juklem, místo kterých obsadilo střed pole duo Křišťan, Kučera. V útoku "Sklářů" nechyběl útočník Fila, jenž přišel teprve v pátek na hostování ze Slavie.

Teplice vstoupily do utkání velmi aktivně a už v osmé minutě šly do vedení po souhře obou křídelních hráčů. Hyčka nacentroval z pravé strany do pokutového území a Urbanec hlavou vstřelil čtvrtou branku v sezoně.

Povzbuzení domácí si vypracovali další nadějné náznaky šancí, v 18. minutě ale udeřil na druhé straně rovněž jablonecký nejlepší střelec. Po sérii osobních soubojů se míč po Šulcově hlavičce odrazil k Chramostovi, jenž ve skluzu překonal Muchu. Jednatřicetiletý útočník bodoval v pátém utkání po sobě, kromě tří gólů si připsal i dvě asistence.

Ještě do poločasové pauzy dokonal obrat stoper Martinec, jenž zůstal po předchozím odvráceném rohu před bránou soupeře a Jovovičův centr na zadní tyč poslal hlavou od břevna za čáru. Na druhou ligovou trefu jabloneckého stopera v kariéře mohl vzápětí navázat po dalším rohovém kopu Hübschman, dárek k nedělním 41. narozeninám ale sebral hostujícímu kapitánovi odpískaný ofsajd.

Domácí fanoušci tým při odchodu do kabin vypískali a kouč Jarošík poslal hned na začátku druhé půle do hry Jukla s Žákem. A volba střídajících hráčů se někdejšímu reprezentačnímu záložníkovi vyplatila. Nejprve Žák v 63. minutě znovu srovnal stav, když po nepřehledné skrumáži po standardní situaci doslova dotlačil míč do sítě, a vzápětí Gning nekompromisní ránou pod břevno zužitkoval Juklovu kolmici za obranu.

Snahu o opětovné srovnání skóre zkomplikoval Jablonci čtvrthodinu před koncem Malínský, když při dobíhání míče ostře atakoval gólmana Muchu a byl vyloučen po šesti minutách na hřišti. Oslabení hosté navíc v nervózním závěru přišli i o Jovoviče, který po druhé žluté kartě vztekle odhodil kapitánskou pásku pod nohy sudího Klímy. V nastavení mohl přidat pojistku Žák, jeho lob přes půl hřiště ale skončil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Moje pocity po obratu jsou takové, že už se člověk po vítězství ani neraduje, možná to dojde až později. Je na nás všechny velký tlak, jsou to obrovské nervy. Byl to pro nás důležitý zápas, který jsme nechtěli prohrát, a po katastrofální první půli asi málokdo věřil, že to otočíme. V kabině jsem vybouchnul, byla zasloužená bouřka. Hráči si to vyříkali i mezi sebou. Druhou půli jsme nastoupili nažhavenější, povedla se nám střídání a trochu jsme to nastartovali. U hráčů bylo vidět srdíčko a že chtějí se zápasem něco udělat. Za tohle před nimi smekám. Chápu transparent fanoušků, že nám vyčítali prostřídání sestavy proti Slavii (0:6), ale i oni by mohli chápat nás. Nemáme široký kádr a dnes jsme hráli pro nás asi ještě důležitější zápas. Naštěstí nám ten tah vyšel, jinak bychom byli za ještě větší hlupáky. Křišťan proti Slavii nechal na hřišti všechno a dneska jsme ho museli o poločasu vystřídat, protože mu to neběhalo. Takhle bychom dopadli všichni."

David Horejš (trenér Jablonce): "Je to obrovské zklamání, zápas jsme měli rozehraný skvěle. Soupeře jsme měli na lopatkách, ale místo toho, abychom pokračovali ve hře, kterou jsme předváděli od první vyrovnávací branky, tak nás zabila pětiminutovka, kdy jsme udělali v obraně dvě fatální chyby. Takhle se zápasy vyhrávat nedají. Stejně jako ve Zlíně a v Mladé Boleslavi jsme dali dva góly, přesto jsme pořád nevyhráli zápas. Přiznám se, že je to ubíjející. Navíc nás sráží nedisciplinovanost hráčů, takže nakonec odjíždíme jak zpráskaní psi. Přitom vždycky svoje mužstvo nabádám, aby hrálo čistě a koncentrovaně, protože takový je trend. Hráči by měli emoce udržet, dnešní červené karty byly úplné nesmysly. Jde to ale i za námi trenéry."

FK Teplice - FK Jablonec 3:2 (1:2)

Branky: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gning - 18. Chramosta, 40. Martinec. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vyhnanovský - Franěk (video). ŽK: Hybš - Jovovič, Polidar. ČK. 76. Malínský, 90.+2 Jovovič (oba Jablonec). Diváci: 2223.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (61. Shejbal), Kučera, Křišťan (46. Jukl), Urbanec - Trubač (90.+5 Kodad) - Gning (86. Dramé), Fila (46. Žák).

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Heidenreich - Souček (70. Ikaunieks), Hübschman (70. Malínský), Houska, Polidar - Šulc, Jovovič - Chramosta (64. Sejk).