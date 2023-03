Fotbalisté Teplic při Frťalově premiéře přišli v nastavení o výhru nad Brnem

Teplice - Fotbalisté Teplic v 23. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Brnem a ani v premiéře pod novým koučem Zdenkem Frťalou neukončili čekání na první jarní výhru. Severočechy poslal do vedení v 53. minutě záložník Dominik Pleštil, v šesté minutě nastavení ale srovnal z penalty 16. gólem v sezoně nejlepší ligový střelec Jakub Řezníček. "Skláři" nevyhráli sedmé kolo po sobě a v neúplné tabulce zůstali čtrnáctí. Zbrojovka bodovala v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou, z toho potřetí v řadě remizovala, a je devátá.

V teplické základní sestavě chyběli nejlepší střelci týmů Žák s vykartovaným Gningem. Domácí nebyli v první půli směrem dopředu vůbec nebezpeční. Brňané naopak hrozili především po levé straně zásluhou Alliho, Ševčík ale první slibnou nabídku nigerijského záložníka poslal mimo tři tyče.

V 18. minutě se připomněl bývalý hráč Teplic Řezníček, jehož vychytal v souboji kapitánů dobře postavený Grigar. Teplický brankář vzápětí vyrazil i Granečného volej včetně Řezníčkovy dorážky.

První vzájemné utkání v sezoně i listopadový duel v osmifinále domácího poháru skončily po 90 minutách 2:2. Dnes se ale na Stínadlech na rozdíl od obou předchozích zápasů čekalo na gól až do 53. minuty. Pleštil přetlačil v souboji Granečného a sám před Berkovcem chytře přehodil padajícího gólmana. Třiadvacetiletý záložník se prosadil poprvé od zimního příchodu na hostování z Jablonce a v lize skóroval takřka po dvou letech.

"Skláře" vstřelená branka povzbudila a Kučera mohl hlavou přidat další zásah, z dobré pozice ale hlavou minul. V ještě větší šanci selhal na druhé straně Texl, jenž po rohovém kopu z malého vápně trestuhodně přestřelil.

Ve zbytku zápasu se Brňané snažili o vyrovnávací branku. Teplice soupeře do vážnější šance nepustily, až minutu po konci tříminutového nastavení stáhl Chaloupek ve vápně Pachlopníka a sudí Szikszay po dlouhé konzultaci s videorozhodčím nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Řezníček, který se trefil ve čtvrtém kole za sebou.

Hlasy po utkání:

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "První půle byla z naší strany hodně nervózní, soupeř hrál dobře a vypracoval si dvě tři gólové příležitosti. Byli jsme všude pozdě, nedokázali jsme podržet míč. Po našem gólu naopak soupeř znervózněl, ale bohužel jsme v závěru inkasovali gól z pokutového kopu. Penaltový moment nemá smysl moc komentovat. Rozhodčí klidně mohl písknout faul na Urbance a k zákroku ve vápně se nevracet. Víme, že to nebylo dnes z naší strany ideální, ale nikdo si nemohl myslet, že budeme hned hrát jako z partesu. Kluci jsou zdrcení, ale je důležité se z toho direktu vzpamatovat a znovu se postavit na nohy."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme si představovali. Byli jsme silní na míči, dařila se nám kombinace i postupný útok. Očekávali jsme, že nás budou chtít domácí více napadat, což se úplně nedělo. Nejvíce mě mrzí, že nám chyběla kvalita v zakončení. Hráče můžu pochválit za trpělivost a přípravnou fázi, ale kromě Alliho akcí na levé straně jsme vytvářeli malý tlak směrem do pokutového území. Kdybychom dali gól v první půli, zápas by se vyvíjel jinak. Ve druhé půli nás zabrzdila obdržená branka, ta nám svázala nohy. Můžeme být jedině rádi, že jsme si v závěru vypracovali ještě šanci na vstřelení branky. Po tom průběhu jsme s bodem spokojení."

FK Teplice - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 53. Pleštil - 90.+6 Řezníček z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Matoušek - Orel (video). ŽK: Sy, Grigar - Hlavica. Diváci: 2561.

Teplice: Grigar - Urbanec, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Jukl, Mareček - Pleštil (75. Sy), Kučera (89. Trubač), Radosta - Vachoušek (90.+3 Žák). Trenér: Frťala.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Tijani, Granečný - Texl, Blecha (67. Rogožan) - Falta, Ševčík (67. Pachlopník), Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.