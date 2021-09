Fotbalisté Sparty zvítězili ve Zlíně 5:2 a po dvou kolech naplno bodovali

Zlín - Fotbalisté Sparty zvítězili v 9. kole první ligy ve Zlíně po přestřelce 5:2. Skóre otevřel v osmé minutě hostující Ondřej Čelůstka, v 41. minutě srovnal Dominik Simerský, ale ještě do pauzy poslal hosty znovu do vedení Filip Panák. Po změně stran se za Pražany prosadili ještě Jakub Pešek, Lukáš Haraslín s přispěním bránícího Simerského a střídající Martin Minčev, za Zlín snížil Tomáš Poznar.

Sparta porazila Zlín potřetí za sebou a podruhé po sobě venku o tři branky. Letenští zvítězili po dvou kolech a na vedoucí tým tabulky Plzeň ztrácejí čtyři body. Pražané se vítězně naladili na náročný týden, v němž nejprve ve čtvrtek nastoupí v Evropské lize proti Glasgow Rangers a poté v neděli přivítají v derby Slavii. Zlínští v lize potřetí za sebou prohráli.

"Ševci" si v úvodních minutách vytvořili mírnou územní převahu, ale víc než roh z ní nevytěžili. Naopak doplatili na nekoncentrovanost v obraně. Na Peškův přímý kop naskočil v osmé minutě nejvýše Čelůstka a "koníčkem" poslal míč do sítě. Zlínský odchovanec skóroval poprvé v sezoně, ale branku do sítě mateřského klubu neslavil.

Postupem času získávala navrch Sparta. Ve 26. minutě hlavičkoval po rohovém kopu Pavelka a od druhého gólu zachránil domácí výtečným zákrokem Rakovan, který po půlhodině zlikvidoval i Peškův brejk.

Domácí za svoji poločasovou aktivitu nakonec dostali odměnu. Po přetaženém rohovém kopu vrátil v 41. minutě míč do šestnáctky Fantiš, zblízka vystřelil Vraštil a balon do sítě doklepl stoper Simerský.

V první minutě nastavení úvodního dějství však Zlín opět neuhlídal standardní situaci Sparty. Po Peškově rohovém kopu a prodloužení na přední tyči hlavičkoval zblízka Panák a dal svůj první gól v dresu Pražanů.

V 57. minutě Letenští zvýšili. Hložek našel na hranici pokutového území volného Peška, který si ke dvěma asistencím připsal i branku, když přehodil vyběhnutého Rakovana.

V 73. minutě rozhodčí Machálek zápas přerušil pod hrozbou ukončení kvůli rasistickým pokřikům z domácího "kotle" směrem k rumunskému brankáři Sparty Nitovi. Situace v hledišti se zklidnila a v 81. minutě bylo definitivně rozhodnuto. Haraslín vystřelil z hranice šestnáctky a míč tečoval mimo Rakovanův dosah Simerský.

V 90. minutě snížil po brejku nejlepší zlínský střelec Poznar, ale poslední slovo měli hosté. Hned za minutu se prosadil k tyči střídající Minčev. Zlín doma prohrál počtvrté z pěti zápasů této ligové sezony.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "V prvním poločase jsme byli celkem konkurenceschopní, ale dostali jsme dva góly ze standardních situací. Bráníme je zónově, ale připadá mi, že čím víc se jim věnujeme, tím je to horší. Po třetím gólu si sparťané začali víc věřit a pro nás to bylo hodně složité. Štve mě, kolik dostáváme branek, očekával jsem větší kvalitu vzadu. Kvalitní výkon ale podal gólman Rakovan, dalším brankám zabránil. Řada hráčů nám chybí, snad se ale brzy dostanou do hry."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Dát pět gólů venku je vždy pozitivní. Jsem rád, že jsme se naladili takovou výhrou na důležité zápasy, které nás čekají. Držíme kontakt s čelem tabulky, což se nám v předchozích dvou kolech nepodařilo. Je to pro nás hodně důležitý výsledek. Výborně zahrál Pešek. Podal takový výkon, jakým nás zaujal v Liberci, než jsme ho koupili."

Fastav Zlín - Sparta Praha 2:5 (1:2)

Branky: 41. Simerský, 90. Poznar - 8. Čelůstka, 45.+1 Panák, 57. Pešek, 81. vlastní Simerský, 90.+1 Minčev. Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Hurych - Adam (video). ŽK: Čanturišvili, Hrubý, Tkáč, Vraštil, Cedidla - Hložek. Diváci: 4520.

Zlín: Rakovan - Fantiš, Cedidla, Simerský, Vraštil - Conde - Dramé (75. Janetzký), Tkáč (75. Jawo), Hrubý (84. Hrdlička), Čanturišvili (75. Nečas) - Poznar. Trenér: Kalivoda.

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pavelka, Sáček - Pešek (88. Vindheim), Hložek, Haraslín (88. Karlsson) - Drchal (64. Souček, 71. Minčev). Trenér: Vrba.