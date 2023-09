Fotbalisté Sparty zdolali v ligovém šlágru Plzeň 2:1 a upevnili si první místo

Praha - Fotbalisté pražské Sparty zdolali ve šlágru 10. kola první ligy Plzeň 2:1. Obhájce titulu v sezoně nejvyšší soutěže zůstal neporažen, z toho poosmé zvítězil, a upevnil si první místo v neúplné tabulce před městským rivalem Slavií. Viktoria prohrála po rekordních 12 soutěžních výhrách a po šesti v lize. Z třetí pozice ztrácí na vedoucí Spartu sedm bodů, k dobru má ale odložené utkání v Mladé Boleslavi.

Všechny branky na Letné padly v prvním poločase. Domácí poslal do vedení Qazim Laci, za hosty srovnal Rafiu Durosinmu, ale Jan Kuchta vzápětí rozhodl. Sparta zdolala v lize Plzeň ve třetím z posledních čtyř duelů (pokaždé o gól) a ideálně se naladila na čtvrteční utkání 2. kola skupiny Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla. Západočeši se ve stejný den představí v Konferenční lize v Astaně.

Sparťanští fanoušci ve 14. soutěžním utkání po sobě vyprodali Letnou (17.791 diváků). Svěřencům dánského trenéra Briana Priskeho kvůli červené kartě z derby se Slavií (1:1) chyběl Krejčí, jehož v roli kapitána nahradil jiný stoper Panák.

Domácí udeřili už po dvou minutách hry. Ryneš našel kolmou přihrávkou Haraslína, který si zasekl míč a přihrál na hranici malého vápna zakončujícímu Lacimu. Albánský reprezentant vstřelil první gól za Letenské v nejvyšší soutěži.

O 10 minut později vypálil zdálky agilní Ryneš, brankář Staněk skákavý míč vyrazil před sebe a poradil si také se Sadílkovou dorážkou. Na opačné straně Kuchta na vlastní polovině přišel o míč, Cadu odcentroval do vápna na zadní tyč, ale gólman Vindahl proti Traorého nelehkému zakončení ze vzduchu včas zasáhl. Poté balon ztratil Durosinmi a Ryneš dlouhým nákopem našel Kuchtu, Staněk ale jeho pohotové zakončení vyrazil.

Ve 26. minutě Viktoria srovnala, když si na Kalvachův centr z rohového kopu nejvýše vyskočil Durosinmi, na jehož skákavou hlavičku Vindahl nedosáhl. Nigerijský útočník skóroval ve čtvrtém kole po sobě a celkově pošesté v sezoně nejvyšší soutěže. Kalvach zase pátou asistencí vyrovnal v čele tabulky nejlepších ligových nahrávačů sparťana Laciho.

Pražané si za minutu a půl vzali vedení zpátky. Preciado vyhraným hlavičkovým soubojem s Caduem posunul Sadílka do brejku, který vyřešil Kuchta střelou do Staňkova protipohybu. Český reprezentant se zapsal mezi střelce počtvrté v ligovém ročníku. Sparta má spolu s Plzní s 27 góly nejlepší útok v sezoně nejvyšší soutěže.

Západočeši krátce poté srovnali zásluhou Cadua, jenže do hry vstoupil videorozhodčí Machálek a hlavní sudí Pechanec po zhlédnutí opakovaných záběrů branku kvůli Dwehově ruce v pokutovém území odvolal.

Krátce po změně stran mohl náskok Sparty zvýšit Kuchta, jenže z šestnáctky přestřelil. Po téměř hodině hry nejlepší ligový střelec sparťan Haraslín zakončil těsně vedle. V další šanci se do střely střídajícího domácího útočníka Olatunjiho vrhl hostující kapitán Hejda. V 84. minutě se prosadil domácí stoper Sörensen, stejně jako v úvodním dějství ale intervenoval VAR a Pechanec po přezkoumání situace gól neuznal.

Hosté nakonec mohli srovnat. Po sérii rohů vystřelil v šesté minutě nastavení Kalvach, stoper Vitík však na brankové čáře míč odhlavičkoval. Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 22 zápasů (s Plzní na konci minulého ročníku) a v této sezoně nejvyšší soutěže tam zvítězila ve všech pěti utkáních.

Hlasy trenérů po utkání:

Brian Priske (Sparta): "Myslím, že to bylo zasloužené vítězství. Byl to těžký zápas s mnoha souboji, dlouhými pasy, standardkami, rohy od Plzně. Myslím, že jsme se s tím popasovali dobře. Začali jsme velmi dobře a kdybychom v té chvíli přidali druhý gól, mohli jsme tím zápas tak trochu uzavřít. Obraz hry se trochu změnil, když přišel na trávník Chorý. Nějaký čas nám trvalo přizpůsobit se. Pak to bylo 50 na 50. Vytvořili jsme dobré šance, mohli jsme zápas dalším gólem rozhodnout. Nestalo se a takový soupeř jako Plzeň si pak vytvoří nebezpečné situace, mimo jiné ze standardek. V závěru jsme přežili těžký moment, v tu chvíli jsme byli v defenzivě. Byl to skvělý zákrok od Vitíka, zachránil nám tři body. Chtěl bych vyzdvihnout, kde stál, bylo těžké se rozhodnout. Myslím, že v mnoha aspektech to byl dobrý zápas. Lepší atmosféra a lepší zápas než minulý týden, vypadalo to úplně jinak."

Miroslav Koubek (Plzeň): "V kontextu celého zápasu Sparta vyhrála zaslouženě, vytvořila si více situací, uplatnila vysokou kvalitu. Sparta je dnes ve vývoji o rok dál, je zkušenější. My mužstvo nějakým způsobem přestavujeme jak systémově, tak kádrově. Ještě to bude chtít čas, abychom třeba lépe vstoupili do zápasu. Dnes jsme nezachytili začátek, prvních 20 až 25 minut tam nebyla z naší strany kvalita. Báli jsme se hrát, neměli jsme rozehrávku. Hráli jsme příliš dlouhých míčů, musel jsem tam poslat druhého vysokého útočníka Tomáše Chorého. Prospělo nám to, zhruba od 30. minuty až do konce zápasu jsme odehráli dobrý part. Velkou chybou bylo, že po vyrovnání jsme hned dostali gól. Měli jsme to podržet, nesplnili jsme úkol, který byl v této herní situaci jasně daný. Ve druhém poločase jsme si vytvořili optickou převahu, ale Sparta si hlídala náskok aktivně. Hráli jsme pak už vabank. Porážka 1:2 je mrzutá, mohli jsme vyrovnat, ale také dostat třetí gól. Sparta měla čtyři pět gólových brejků."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (2:1)

Branky: 2. Laci, 27. Kuchta - 26. Durosinmi. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Matoušek - Machálek (video). ŽK: Preciado, Vindahl - Dweh, Cadu, Staněk. Diváci: 17.791.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Sörensen - Preciado (83. Wiesner), Sadílek, Laci, Ryneš - Birmančevič (67. Olatunji), Haraslín (84. Pešek) - Kuchta (77. Karabec). Trenér: Priske.

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic (63. Jirka), Kalvach, Bucha, Traoré (36. Chorý), Cadu - Šulc (78. Vydra) - Durosinmi (78. Kliment). Trenér: Koubek.