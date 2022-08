Fotbalisté Sparty zdolali Olomouc 2:0 a vyhráli druhé kolo po sobě

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve třetím kole první ligy Olomouc 2:0. Pražany poslal do vedení v 11. minutě Adam Karabec, v 70. minutě přidal pojistku Casper Höjer. Mezitím neproměnil sparťan Lukáš Juliš penaltu. Letenští vyhráli dvě kola po sobě, naopak Sigma podruhé za sebou v nejvyšší soutěži prohrála a opět 0:2.

Spartě ze zdravotních důvodů chyběli například Pešek nebo Čvančara. Na lavičce začala nová posila Jankto. Reprezentační záložník přišel na Letnou tento týden na roční hostování s opcí ze španělského Getafe.

Jako první zahrozila Sigma. Zmrzlý přihrál na přední tyč a Chytil zakončil vedle. Na druhé straně Daněk, který do Sparty přestoupil v létě právě z Olomouce, předložil míč Karabcovi, ale ten ve vápně trefil v pádu boční síť.

V 11. minutě se už sparťanský záložník prosadil. Höjer vrátil balon do šestnáctky a Karabec z první "koníčkem" do protipohybu gólmana Macíka otevřel skóre. Reprezentant do 21 let se v lize prosadil poprvé od loňského listopadu.

Žádná další šance se v úvodním dějství nezrodila. Až v 55. minutě domácí kapitán Hancko zpoza vápna protáhl Macíka. Po hodině hry Vraštil na hranici šestnáctky fauloval Hancka a rozhodčí Berka odpískal penaltu. Macík však vystihl směr střely Juliše, který se tak nedočkal první ligové branky od loňského května.

Höjer poté dělovkou slovenského gólmana nepropálil. V 70. minutě se to však krajnímu obránci z hranice šestnáctky už povedlo. Sedmadvacetiletý Dán skóroval ve druhém kole za sebou. Následně střídající sparťan Sáček před vápnem vypálil vedle. Na posledních 10 minut nastoupil Jankto.

Sparta od září 2012 doma v lize s Olomoucí osmkrát za sebou neprohrála (z toho sedm vítězství). Pražané zvítězili na Letné po čtyřech soutěžních zápasech a v lize tam triumfovali po dvou porážkách.

Sparta Praha - Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 11. Karabec, 70. Höjer. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Vlček - Kocourek (video). ŽK: Pavelka, Karabec, Zelený - Chytil, Macík, Vraštil. Diváci: 14.259.

Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (80. Wiesner) - Pavelka (73. Zelený), Sadílek - Daněk, Karabec (80. Jankto), Minčev (46. Sáček) - Juliš (64. Drchal). Trenér: Priske.

Olomouc: Macík - Chvátal (46. Matoušek), Vraštil, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Zorvan, Breite, Vodháněl (69. Šíp), Navrátil (80. Zifčák) - Chytil (59. Růsek). Trenér: Jílek.