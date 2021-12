Fotbalisté Sparty vyhráli v Karviné 2:1 a posunuli se na druhé místo

Karviná - Fotbalisté Sparty zvítězili v 17. kole první ligy v Karviné 2:1 a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky o bod před Plzeň a o dva za vedoucí Slavii. Oba rivalové však mají o zápas méně. Slezané v nejvyšší soutěži nevyhráli 18 utkání po sobě a jako jediní v této ligové sezoně ještě naplno nebodovali.

Všechny branky padly ve druhém poločase. Hosty poslal do vedení střídající Matěj Pulkrab, na jehož trefu navázal Lukáš Haraslín. Za domácí se prosadil další příchozí hráč z lavičky Vlasij Sinjavskij.

V prvním poločase, který rozkouskovalo časté ošetřování karvinských hráčů, si vytvořila šance pouze Sparta, jenže ani jednu z nich neproměnila. V sedmé minutě Hložek přízemní střelu zpoza šestnáctky umístil vedle. V 21. minutě sparťan Karlsson trefil břevno. Poté obránce Hancko zakončil ve vápně v pádu nad a v závěru úvodního dějství skončila střela slovenského reprezentanta na horní tyči.

Po změně stran domácí obránce Šehič vypálil z dálky nad, gólman Karviné Bolek si zase poradil s Karlssonovu střelou, ale po hodině hry už inkasoval. Hložek prodloužil míč na před branku, Bolek nepochopitelně přestal hrát, ohlédl se za spoluhráči a Pulkrab ho překonal.

Vzápětí málem s odpovědí přispěchal domácí kapitán Papadopulos, jenže do jeho rány se včas vložil bývalý hráč Karviné Panák. Sparťanský stoper o chvíli později hlavičkoval po rohovém kopu do tyče.

V 76. minutě letenský celek zvýšil náskok, na konci povedené kombinace na jeden dotek po Pulkrabově přiťuknutí stál zakončující Haraslín. O necelé dvě minuty později Karviná snížila, když Sinjavskij přehodil vyběhnutého brankáře Holce. Na opačné straně Wiesner vystřelil těsně vedle.

Pražané vyhráli venku v lize po dvou zápasech, v sezoně nejvyšší soutěže tam ale získali jen 14 z celkových 39 bodů. Sparta porazila Karvinou v lize pošesté za sebou. Na jejím hřišti neprohrála ani v jednom z šesti duelů nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Naše defenzivní činnost byla dobrá. Sparta si samozřejmě vytvořila herní tlak, kombinovala. Odolávali jsme, trefili břevno. Ve druhé půli jsme se z toho už dostávali víc a víc. Pak jsme inkasovali. Musíme se Bolka zeptat, proč takhle reagoval. Měl si míč sebrat a mohli jsme hrát dál. Když jsme snížili na 1:2, dostali jsme se do hry. Některé věci jsme mohli dohrát lépe, ale Sparta je výborné a zkušené mužstvo, pohlídala si to."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme sice měli velice zajímavou mezihru, nebyli jsme ale ve finální fázi a nebyli jsme schopni se dostat do žádné brankové příležitosti, kromě břevna při standardní situaci od Hancka. Jinak naše útočná fáze nebyla vůbec dobrá. Mezihra ano, ale finálka špatně. Ve druhém poločase po našem gólu byl asi zápas pro všechny zajímavější. Začalo se hrát víc nahoru dolů. Karviná začala víc útočit než v prvním poločase. Zápas jsme podle mého názoru měli dohrát ve větším klidu. Když dáte gól na 2:0, prvních pět minut po gólu je vždycky rozhodujících, jestli se zápas dohrává v klidu, nebo hekticky. Opět jsme ukázali hektiku, když jsme po našem gólu hned za minutu dostali gól. To jsou věci, které jsou podle mého názoru neuvěřitelné. Nekoncentrovanost v těchto situacích je naše obrovská chyba. Zápas jsme si zkomplikovali sami."

MFK Karviná - Sparta Praha 1:2 (0:0)

Branky: 78. Sinjavskij - 60. Pulkrab, 76. Haraslín. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Antoníček - Franěk (video). ŽK: Santos, Šindelář - Ladislav Krejčí II, Pulkrab. Diváci: 1000 (omezený počet).

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Šindelář, Šehič - Mangabeira (20. Stropek), Qose - Čmelík (65. Sinjavskij), Papadopulos (83. Mikuš), Bartošák (83. Nešický) - Durosinmi (46. Svoboda). Trenér: Páník.

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Karlsson (64. Dočkal), Pavelka, Sáček, Karabec (52. Pulkrab), Haraslín (87. Ladislav Krejčí I) - Hložek. Trenér: Vrba.