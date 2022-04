Fotbalisté Sparty remizovali s Hradcem a šance na titul se jim výrazně vzdálila

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali ve 2. kole ligové nadstavbové skupiny o titul s nováčkem Hradcem Králové 1:1 a výrazně se jim snížila šance na titul. Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži druhé z posledních tří utkání a ztrácí pět bodů na vedoucí Plzeň, kterou v neděli čeká souboj na hřišti druhé Slavie.

Letenské poslal po změně stran z penalty do vedení Dávid Hancko, za hosty srovnal první ligovou trefou Michal Leibl. "Votroci", kteří v úvodu nadstavby překvapivě zdolali mistrovskou Slavii 4:3, neprohráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou. Se Spartou bodovali v lize po sérii osmi proher poprvé od února 2012, kdy ji doma porazili 1:0. V 31. vzájemném ligovém duelu došlo k první remíze.

Úvodnímu výkopu předcházelo slavnostní rozloučení s hráčskou kariérou obránce Costy, který za Letenské nastupoval v letech 2013 až 2020. Sparta si vyžádala hráčovu registraci z Polska, kde naposledy působil. Šestatřicetiletý rodák ze Zimbabwe bude pracovat pro skautingové oddělení Pražanů.

Domácí nastoupili bez Hložka, který se zranil během rozcvičky, nahradil ho Pešek. Sparta začala aktivně. S Pavelkovou přízemní střelou zpoza vápna si však Vízek poradil a v sedmé minutě pálil sparťanský kapitán těsně vedle.

Ve 13. minutě si Novotný zaběhl za obranu Pražanů, ale z úhlu Heču nepřehodil. Gólman Letenských poté vytáhl na roh Kubalovu střelu. V 38. minutě Haraslín z přímého kopu z téměř 23 metrů zamířil pouze do Vízkovy náruče.

Necelých pět minut po přestávce Leibl v pokutovém území stáhl k zemi Čvančaru a sudí Hocek odpískal penaltu. Hancko z ní nezaváhal, přestože Vízek vystihl směr jeho střely. Slovenský reprezentant zaznamenal šestý gól v ligové sezoně. "Votroci" čelili prvnímu pokutovému kopu v ročníku nejvyšší soutěže.

V 65. minutě Východočeši srovnali. Rada se krátce po střídání postavil ke standardce a jeho střela propadla až před branku na zakončujícího Leibla. Devětadvacetiletý bek vstřelil v 17. ligovém utkání premiérovou branku.

V 77. minutě si Hancko naběhl na Dočkalův centr, jenže Vízek vytěsnil míč na roh. V nastavení Čvančarova střela zpoza šestnáctky těsně minula tyč.

Sparta v 16. domácím ligovém utkání Hradec poprvé neporazila, v úvodu této sezony ho tam zdolala 4:0. Pražané pod vedením trenéra Vrby neprohráli v lize na Letné ani v 25. duelu a teprve potřetí tam ztratili body.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér): "Nevím, jestli tým působil odevzdaně, ale máte pravdu v tom, že jsme odehráli nepovedené utkání. Zápas nám nevyšel a jsem zklamaný. Zápas nám před finále (domácího poháru se Slováckem) neukázal vůbec nic, spíš nám zamotal hlavu. Odehráli jsme vítězné zápasy, ale bohužel jsme na ně nenavázali v momentě, kdy jsme věřili, že nad Hradcem vyhrajeme a zase se dotáhneme na špici, protože Slavii a Plzeň čeká vzájemný zápas. Je to pro mě velké zklamání, že se nám to nepodařilo a že jsme nedokázali stáhnout špičku ještě víc, jak bychom si před posledními zápasy představovali."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Jsme velmi spokojení, devátý zápas po sobě bodujeme. Na těžké půdě Sparty, kde se body nedělají lehce a často, toho si velice vážíme. Pokud jde o výkon našeho mužstva, myslím si, že remíza je maximum, kterého jsme dneska mohli dosáhnout. Uznám, že Sparta byla kombinačně, herně i přechodově nebezpečnější, o něco silnější. Neměli jsme úplně dobrý vstup do utkání. Hráči se v prostředí, které pro ně vždycky bude sváteční a trošku neklidné, musí rozjet. Potom už to bylo lepší, bylo to v pořádku. Nebyl jsem ale celý zápas spokojený s tím, jak jsme ve středu pole nezískávali odražené míče zejména po vzdušných soubojích. Tam byl největší deficit našeho výkonu. Dobře nám ale zahrála obrana a především nás podržel stále lepší a lepší a dneska vynikající Patrik Vízek v bráně. To byl hlavní důvod, že jsme utkání přivedli do bodu. V defenzivě jsme nepodlehli, Sparta nás nezlomila, i když se dá říct, že v závěru měla silný tlak. Dala branku z penalty, kterou nepřijímám."

Sparta Praha - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)

Branky: 52. Hancko z pen. - 65. Leibl. Rozhodčí: Hocek - Kříž, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Haraslín, Vitík - Leibl, Koubek (trenér), Čech, Soukeník. Diváci: 7371.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Haraslín (68. Minčev), Pavelka (85. Sáček), Ladislav Krejčí II, Karabec (59. Dočkal), Pešek (84. Juliš) - Čvančara. Trenér: Vrba.

Hradec: Vízek - Čech, Král, Leibl - Mejdr, Kučera, Vlkanova (90.+4 Prekop), Kodeš, Novotný - Kubala (85. Soukeník), Vašulín (63. Rada). Trenér: Koubek.