Fotbalisté Sparty prohráli na závěr Evropské ligy 0:1 s AC Milán

Praha - Fotbalisté pražské Sparty zakončili působení v Evropské lize prohrou 0:1 s AC Milán, o níž rozhodl ve 23. minutě Jens Petter Hauge. Snahu domácího týmu o vyrovnání zhatilo vyloučení stopera Dominika Plechatého v 77. minutě. Ve skupině H skončila Sparta třetí s šesti body za dvě výhry nad Celticem Glasgow, díky nimž vydělala 1,1 milionu eur (30 milionů korun). Zápas se kvůli protikoronavirovým opatřením hrál bez diváků.

Letenští, kteří prohráli třetí soutěžní zápas v řadě a sedmý z posledních deseti duelů, nastoupili oproti nedělnímu ligovému derby se Slavií s úplně jinou základní sestavou. Také Milán šetřil své největší opory.

Italský tým si výhrou na Spartě zajistil prvenství ve skupině H. Dosavadní lídr z Lille totiž prohrál 2:3 na hřišti Celticu a postoupil z druhého místa.

Vůbec poprvé v soutěžním duelu se v základní sestavě Sparty objevil sedmnáctiletý obránce Vitík, který dosud za Letenské odehrál jedinou minutu v domácím zápase s Lille. Záložník Wiesner v této sezoně ještě neodehrál ani minutu, útočníci Minčev a Plavšič nastoupili v Evropské lize poprvé v základní sestavě.

Také Milán nechal své největší opory buď na lavičce nebo doma. Z nedělního duelu proti Sampdorii Janov zůstal v základní sestavě jen Tonali. Ve skupinové fázi soutěže se poprvé od začátku představil devatenáctiletý záložník Daniel Maldini, syn milánské legendy Paola Maldiniho.

Milán začal zápas náporem a už ve 3. minutě musel gólman Heča vykopnout střelu Dalota z rohu malého vápna. O čtyři minuty později zůstal po nákopu Sáčka za milánskou obranou Polidar, míč však ze vzduchu špatně trefil a brankář Tatarusanu jej snadno lapil.

Ve 23. minutě se už hosté radovali. Hauge po přihrávce Dalota prošel z levé strany kolem Wiesnera do pokutového území a střela mezi nohama Vitíka mířila kolem Heči přesně k levé tyči.

Vyrovnat mohla Sparta v 57. minutě, kdy Polidarův centr zády k brance posunul Minčev na střídajícího Krejčího mladšího, který byl sám před Tatarusanem, gólman AC však stačil vyběhnout a střelu vyrazil. O deset minut později další střídající hráč Karlsson hledal na zadní tyči Vitíka, ten však před odkrytou brankou na míč nedoskočil.

Tlak Sparty v 77. minutě zastavil stoper Plechatý, který na polovině hřiště zastavil skluzem unikajícího Leaa a německý sudí Siebert jej bez předchozího napomenutí vyloučil.

O devět minut později se sparťané dožadovali pokutového kopu po Haugeho hře rukou v pokutovém území, Siebert ji však za nedovolenou neposoudil. Největší šanci na vyrovnání měl ve třetí minutě nastavení po pasu Součka za obranu Milána Karlsson, který šel sám na Tatarusana, střela se mu však nepovedla a brankář ji stačil lapit.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Měli jsme před zápasem informaci, že i AC Milán nastoupí bez klíčových hráčů, z tohoto pohledu jsme toho využili a postavili kluky, kteří nedostávali tolik šancí. Vzali jsme utkání jako test, jestli v této sestavě evropský zápas zvládneme. Nechci dělat soudy po jednom utkání. Polidar, Karabec, Souček i Vitík ukázali, že máme mládí v pořádku a je na nich, jak se projeví v dalších zápasech. I kvůli kvalitě soupeře nám bohužel vázla souhra mezi obranou a zálohou. Měli jsme ze soupeře respekt, nedokázali jsme kombinovat tak, jak jsem chtěli. Zápas nám ale ukázal, že máme na čem pracovat. Vitík na sedmnáct let a první zápas zahrál dobře. Měl tam momenty, kdy vyvážel míč nebo jej rozehrával dopředu. Je škoda, že nedal gól, byl ve druhém poločase blízko skórování. Karabec se bohužel zranil, proto jsme ho stáhli už v prvním poločase, stejně na tom byl Plavšič v druhém poločase. Hráči AC Milán i Lille byli soupeři, se kterými jsme se sice dokázali vypořádat herně, bohužel jsme s nimi nedokázali uhrát ani bod. Ale celkově i se zápasy s Celticem si myslím, že jsme skupinu zvládli."

Michal Sáček (záložník Sparty): "Cítil jsem se dobře, do šedesáté minuty to bylo v pohodě. Pak už mi odcházely nohy a nebylo to dobré dechově, což jsem trošku čekal. Ale celkově jsem to zvládl dobře nejen já, ale i tým. Až do poslední minuty jsme bojovali o body. Musím pochválit kluky vzadu, dobře to uskákali a četli hru. Tím nám strašně pomohli, takže pochvala. Věděli jsme, že jsou hráči AC Milán kvalitativně jinde, a proto musíme hrát týmově a naplno. Nakonec kdybychom proměnili poslední brejk, skončilo by to remízou. Nemáme se v Evropské lize za co stydět, odehráli jsme dobré zápasy, dvakrát jsme porazili Celtic a s Lille jsme hráli vyrovnaně. Budeme na to vzpomínat a je to pro nás vklad do budoucna."

Utkání 6. kola základní skupiny H Evropské ligy:

--------

Sparta Praha - AC Milán 0:1 (0:1)

Branka: 23. Hauge. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn (všichni Něm.). ŽK: Sáček, Polidar, Heča - Krunič, Maldini, Castillejo. ČK: 77. Plechatý (Sparta). Bez diváků.

Sparta: Heča - Vitík, Plechatý, Lischka - Wiesner, Souček, Sáček (82. Krejčí I), Polidar - Karabec (45. Krejčí II) - Minčev (65. Juliš), Plavšič (65. Karlsson). Trenér: Kotal.

AC Milán: Tatarusanu - Conti, Duarte, Kalulu, Dalot - Tonali, Krunič - Castillejo, Maldini (78. Kessie), Hauge (90. Díaz) - Colombo (67. Leao). Trenér: Pioli.

Celtic Glasgow - Lille 3:2 (2:1)

Branky: 22. Jullien, 28. C. McGregor z pen., 75. Turnbull - 24. Ikoné, 71. Weah.

Celtic: Hazard - Duffy, Jullien, Ajer (87. Welsh) - Frimpong (30. Henderson), C. McGregor, Soro, Turnbull (87. Rogic), Laxalt - Elyounoussi - Klimala (78. Ajeti). Trenér: Lennon.

Lille: Maignan - Niasse (71. Bamba), Fonte (46. Botman), Djaló, Bradarič - Ikoné (66. Lihadji), Soumaré (66. André), Xeka, Weah (78. Mandava) - David, Yazici. Trenér: Galtier.

Konečná tabulka:

1. AC Milán 6 4 1 1 12:7 13 2. Lille 6 3 2 1 14:8 11 3. Sparta Praha 6 2 0 4 10:12 6 4. Celtic Glasgow 6 1 1 4 10:19 4