Fotbalisté Sparty prohráli na hřišti Vikingu 1:2 a v Konferenční lize skončili

Stavanger (Norsko) - Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti norského Vikingu Stavanger 1:2 a po úvodní domácí bezbrankového remíze z minulého týdne v soutěži skončili. Pražané se poprvé od sezony 2019/20 nepředstaví v pohárové skupině.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho od 42. minuty vedli zásluhou Jaroslava Zeleného, jenže ještě v úvodním dějství srovnal Viljar Vevatne. Duel směřoval do prodloužení, ale ve druhé minutě nastavení sparťanský kapitán Dávid Hancko špatnou zpětnou přihrávkou "namazal" hostům míč a střídající Mai Traoré skóroval do prázdné branky a rozhodl o postupu Vikingu do 3. předkola. V něm se norský tým utká buď se skotským Motherwellem, nebo s irským celkem Sligo Rovers.

Viking nastoupil ve stejné základní sestavě jako minulý čtvrtek na Letné, sparťanský trenér Priske udělal jedinou změnu. Stoperskou dvojici s Hanckem vytvořil Dán Sörensen, který si odbyl soutěžní premiéru v dresu Pražanů. Zelený se posunul na levý kraj obrany a Wiesner na pravý, kde nahradil Mejdra.

Sparta byla od začátku v zápase hraném na umělé trávě nebezpečnější. Zkraje čtvrté minuty Fortelný prostrčil míč do vápna Kuchtovi, jehož přízemní střelu gólman Gunnarsson vyrazil. Po čtvrthodině hry vypálil z první po Sadílkově centru Fortelný, ale domácí brankář opět zasáhl. Zpoza vápna ho nepřekonal ani Karabec a z úhlu Kuchta. Wiesner po rohu hlavičkoval zblízka nad a Hanckova rána z dálky skončila na břevně.

Po téměř půlhodině hry si za domácí obranu zaběhl Kabran, ale ve vápně nezamířil přesně. Gólman Holec zneškodnil střelu De Lanlayho, která ve vzduchu zaplavala.

Letenští skórovali ve 42. minutě. Wiesner centrem našel na zadní tyči Zeleného a český reprezentant se nemýlil. Jenže vedení vydrželo hostům pouze přes dvě minuty. Solbakken přiťukl Vevatneovi a norský bek ranou zpoza šestnáctky vyzrál na Holce, který dnes oslavil 28. narozeniny.

Po změně stran se v pokutovém území odrazil balon k nehlídanému Wiesnerovi, sparťanský obránce ale značně přestřelil. Na opačné straně po půlminutě na hřišti skončila střela střídajícího Traorého nad. Vzápětí vypálil z šestnáctky Pattynama, Holec ale svůj tým podržel. V úvodní minutě nastavení se k míči dostal střídající Mejdr, ale zamířil pouze doprostřed branky.

Zdálo se, že bude následovat třicetiminutové prodloužení. Jenže Hanckovu zpětnou přihrávku na Holce ve vápně skluzem vystihl střídající Sandberg a Traoré už snadno trefil opuštěnou branku.

Hlasy po odvetném utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy Viking Stavanger - Sparta Praha (2:1):

Brian Priske (trenér Sparty): "Stejně jako hráči a vedení klubu nejsme spokojení s porážkou a vypadnutím z Evropy. Není na mně, abych náš výkon nebo výsledek popsal nějakým slovem, to je na vás (novinářích). Nikdo nemáme radost, je to obrovské zklamání, že jsme nepostoupili. Prvních 20 až 30 minut bylo hodně dobrých, znovu jsme dominovali, stejně jako doma jsme si vytvořili dostatek šancí na tři góly, ale neproměnili jsme je. Najednou se zápas až moc otevřel. Dali jsme pěkný gól, ale rychle jsme inkasovali. Není akceptovatelné inkasovat před přestávkou. Ve druhé půli mě zklamalo, že jsme si nevypracovali víc příležitostí. Ztratili jsme strukturu, museli jsme střídat, chtěli jsme tam dát nové hráče. Celkově jsme v dvojzápase nebyli dostatečně efektivní. Měli jsme dost šancí, ale když je neproměníte, nevyhrajete."

Jaroslav Zelený (obránce Sparty, autor gólu): "V závěru přišla chyba od Hanciho (Dávida Hancka), ale taková chyba se bohužel stane. Já si myslím, že jsme si možná o to trošičku koledovali. Oni ve druhé půli byli lepší a měli nebezpečné situace, ze kterých jsme mohli inkasovat. Bohužel chyby se ve fotbale stávají, oni to potrestali. Kdyby dali gól předtím, také bychom se nemohli divit. Do ofenzivy působili líp než my. Měli šance, které smrděly. Asi druhou půli to od nás bylo málo. Samozřejmě si to budeme muset vyhodnotit, bohužel Konferenční liga je teď pryč. Začíná liga a všechny síly budeme muset vrhnout tam."

Tomáš Wiesner (obránce Sparty): "My jsme si jednoznačně řekli, že tam chceme víc centrovaných balonů, víc to tam cpát. Bohužel soupeř byl do obrany velmi disciplinovaný, kvalitní. Bylo těžké se do jejich obrany dostat. Já jsem upřímně asi nikdy v životě takovou obranu neviděl. Výsledkem byl bohužel jenom jeden gól. Klobouk dolů před fanoušky, že jich přijelo tolik. Tohle se nemá stávat, měli jsme postoupit. Ale to je fotbal. Budeme muset víc přehodit na ligu a MOL Cup."

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viking Stavanger - Sparta Praha 2:1 (1:1)

Branky: 45. Vevatne, 90.+2 Traoré - 42. Zelený. Rozhodčí: Kastrati - Hyseni, Muhadriová (všichni Kosovo). ŽK: Karlsbakk, Tripic - Hancko, Karabec, Fortelný. První zápas: 0:0, postoupil Viking.

Sestavy:

Viking: Gunnarsson - Björshol, Brekalo, Vevatne - Kabran, De Lanlay (90.+3 Vikstol), Solbakken, Fridjónsson, Pattynama - Karlsbakk (59. Traoré), Tripic (81. Sandberg). Trenér: Aarsheim.

Sparta: Holec - Wiesner (81. Mejdr), Sörensen, Hancko, Zelený - Sadílek, Fortelný - Pešek (63. Daněk), Karabec (74. Minčev), Haraslín (81. Ryneš) - Kuchta (62. Čvančara). Trenér: Priske.