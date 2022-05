Fotbalisté Sparty při Dočkalově domácí ligové rozlučce podlehli Slovácku 1:2

Praha - Fotbalisté Sparty v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul neudrželi doma proti Slovácku vedení a podlehli mu 1:2. Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži třetí zápas po sobě a čtvrtý z posledních pěti. Na Letné v lize prohráli poprvé od loňského ledna po 25 zápasech. Týmy se znovu utkají za týden ve finále domácího poháru na hřišti Slovácka. V původním termínu minulou středu se kvůli nezpůsobilému terénu nehrálo.

Spartu po pondělním odvolání kouče Pavla Vrby povede do konce sezony její bývalý hráč Michal Horňák, který už A-tým krátce trénoval před třemi lety. Pražané se před úvodním výkopem rozloučili s kapitánem Dočkalem, který po finále domácího poháru ukončí kariéru. Na Letné dnes odehrál poslední zápas, v neděli jeho tým čeká derby na hřišti městského rivala Slavie.

Ligový debut si v dresu Pražanů připsal osmnáctiletý stoper Vydra, poprvé v základní sestavě v nejvyšší soutěži nastoupil jeho o rok starší spoluhráč a krajní bek Suchomel.

Utkání už se hrálo pouze z povinnosti, Sparta skončí jistě třetí a Slovácko čtvrté. Už po minutě si na Havlíkův centr naběhl Kalabiška, jenže z výhodné pozice ve vápně hlavou přestřelil.

Následovala nezáživná pasáž, kterou přerušila až situace po půlhodině hry. Šimko ve snaze o odkop v šestnáctce uklouzl, Dočkal přes něj přepadl a rozhodčí Křepský nařídil penaltu. Na starost si ji vzal tradiční exekutor Hancko, jenž poslal Borka na opačnou stranu.

V závěru poločasu Jurečka sklepl míč na Vechetu, který zpoza vápna vypálil vedle. Na druhé straně Haraslínův obstřel skončil vedle.

Devět minut po přestávce hosté srovnali. Kalabiška přistrčil míč Holzerovi a ten se ranou pod břevno nemýlil. Bývalý sparťan zaznamenal pátý gól v ligové sezoně.

Po hodině hry vystřídal Dočkala za ovací vestoje Hložek. Možná i pro něho šlo o poslední soutěžní zápas na Letné v dresu Sparty, jelikož se spekuluje o jeho letním přestupu do zahraničí.

V 72. minutě hlavičkoval Hložek po rohu vedle, vzápětí na druhé straně Heča vychytal Vechetu. Domácí brankář poté zneškodnil i Havlíkovu střelu z vápna.

Záložník Slovácka se však o chvíli později prosadil, když z rohu vápna povedenou ranou otočil skóre. Havlík se zapsal mezi střelce potřetí v tomto ročníku nejvyšší soutěže. V závěru Hložek zpoza vápna zamířil mimo tři tyče.

Slovácko se ideálně naladilo na vzájemné pohárové finále, na Spartě zvítězilo teprve podruhé z 21. ligových duelů. Tým z Uherského Hradiště vyhrál venku v nejvyšší soutěži po sérii tří porážek.

Hlasy po utkání fotbalové ligy Sparta - Slovácko

Michal Horňák (trenér Sparty): "Výsledek je zklamání. Šli jsme do utkání s tím, že chceme určitě vyhrát, i když jsme obměnili sestavu. První poločas jsme začali trošku nervózně. Prvních pár minut se mladí hráči oťukávali, ale postupně jsme se zlepšovali. Dostávali jsme se do náznaku šancí. Potom následovala penalta, kterou jsme proměnili. Do konce poločasu to z naší strany nebylo špatné. Začátek druhého poločasu ještě celkem šel. Zlomovým bodem byl vyrovnávací gól soupeře. Od té doby s naší hrou rozhodně spokojení nejsme."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas jsme měli věci, které patřily spíš do zrychlené černobílé grotesky. Hráči nám klouzali, pak jsme udělali penaltu, kdy se naši dva hráči pomalu srazí a udělají faul, protože opět uklouznou. Hra byla ustrašená, zbytečně, ztráceli jsme hodně míčů. Výkon byl takový, jako když přijedeme utkání jenom odehrát. Druhý poločas byl diametrálně odlišný, začali jsme si vytvářet šance, vyrovnali jsme. Potom to bylo o psychice, mužstvo začalo pracovat daleko líp. Jenom škoda, že jsme další šance neproměnili. Dobře jsme se naladili na středeční (finálové) utkání (domácího poháru se Spartou), byť nás ještě čeká Hradec. Schválně jsme vytížili některé hráče víc, některé míň, což nás čeká i v neděli. Hlavní příprava bude na středeční utkání."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 31. Hancko z pen. - 54. Holzer, 81. Havlík. Rozhodčí: Křepský - Pečenka, Machač - Orel (video). ŽK: Höjer - Šimko, Vecheta. Diváci: 7093.

Sestavy:

Sparta: Heča - Suchomel, Vydra, Hancko (46. Vitík), Höjer - Pešek (66. Ryneš), Souček, Karabec, Dočkal (60. Hložek), Haraslín (66. Čvančara) - Minčev (82. Sáček). Trenér: Horňák.

Slovácko: Borek - Tomič, Kadlec, Šimko (46. Daníček), Kalabiška - Kohút (63. Sadílek), Ljovin, Havlík, Holzer (83. Divíšek) - Vecheta (73. Cicilia), Jurečka (64. Juroška). Trenér: Svědík.