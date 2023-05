Fotbalisté Sparty převzali pohár pro mistry a přesunuli se na Letenskou pláň

Praha - Fotbalisté Sparty po posledním pátém kole ligové nadstavby proti Plzni převzali pohár pro nového mistra. Pražané s loňským šampionem na závěr sezony prohráli 0:1, oslavy na vyprodané Letné si tím ale zkazit nenechali. Tým se poté autobusem přesunul na sousední Letenskou pláň, kde bude pokračovat program s tisícovkami fanoušky až do večera.

Sparťané měli už od úterní bezbrankové remízy v Uherském Hradišti jistotu prvního titulu po devíti letech a dnešní zápas se tak nesl v oslavném duchu. Před výkopem kapitán Letenských Ladislav Krejčí mladší převzal od primátora hlavního města Bohuslava Svobody klíč od Prahy pro vítěze posledního derby.

Fanoušci během utkání často skandovali pokřiky jako "Sparta Praha, mistr ligy", či "Tak jsme první, no a co?". Ve 12. minutě příznivci na protilehlé tribuně vytvořili velké choreo s nápisem "Šampioni" ve zlaté barvě, po čtvrthodině hry začala stadionem poprvé obíhat mexická vlna.

V 58. minutě poslal Viktorii do vedení Matěj Vydra, sparťanským fanouškům to ale příliš nevadilo. V 84. minutě musel rozhodčí Stanislav Volek na chvíli přerušit zápas, neboť desítky příznivců za jednou z branek, kde sídlí "kotel", přelezly z tribuny k postranní čáře.

I kapitán Krejčí musel fanouškům domlouvat, aby zůstali mimo hřiště. Sudí pak následně raději ukončil utkání hned po uplynutí 90. minuty a několik tisícovek příznivců vběhlo v euforii na trávník.

Fanoušci se shromáždili pod hlavní tribunou, kde mělo vyrůst improvizované pódium, na němž poté sparťané převzali vítězný pohár a medaile. Domácí hlasatel musel příznivce několik minut vyzývat, aby vyklidili prostor a mistrovský ceremoniál tak začal až více než půl hodiny po závěrečném hvizdu.

"Je jasné, že dojde k nějakým incidentům, když tolik lidí vběhne v jeden moment na hřiště. Věřil jsem, že ochranka zvládne svoji práci. My jsme se snažili nějak ochránit sami sebe, ale zároveň i žít tím okamžikem," řekl na tiskové konferenci dánský trenér Sparty Brian Priske.

Letenský celek navlékl speciální černá titulová trika a kšiltovky s nápisem "Šampioni Z37NÉ", symbolizujícím počet mistrovských primátu Sparty. Postupně na pódium vystoupali všichni členové realizačního týmu a hráči. Symbolicky po jedné noze přiskákal uzdravený obránce Ondřej Čelůstka, jenž dnes nastoupil na posledních osm minut a za A-tým hrál soutěžní zápas poprvé od loňského února.

Největší aplaus sklidili hlavní trenér Priske a kapitán Krejčí, který následně přezval vítěznou trofej. "Jeden z největších momentů v životě. Jen škoda, že mi šplíchali do ksichtu tím šampáněm, nic jsem neviděl. Bylo to ale skvělé. Tohle byla taky jedna z věcí, co jsem si představoval, jak to budu moci zvednout s týmem. To jsou věci, na které nezapomenete," řekl novinářům Krejčí.

Oslavy pak vrcholily na sousední Letenské pláni, kde před tisícovkami nadšených fanoušků vyrostlo velké improvizované pódium. "Je opravdu úžasné vidět, co se tady dnes děje a co s ještě bude dít i naproti na Letenské pláni. Je vidět, že je v tom hodně radosti, štěstí a tohle se prolíná celými posledními třemi nebo čtyřmi dny," uvedl Priske.

Jeho svěřenci si již v minulých dnech během oslav užili například triumfální plavbu lodí v Praze po Vltavě. "Žijeme v euforii. Je to skvělé, když se to rozloží do více dnů. Loď byla úžasná, patřil nám Karlův most, to bylo něco neuvěřitelného. Máme tam pár lidí, kteří spali nejmíň, patřím mezi ně taky. Je nás tam plno, co jedou bomby. Teď nás čeká Letenská pláň a pak jednoznačně budou ještě další oslavy. Doufám, že všichni ještě posbírají zbytky sil a pustí je ze sebe," dodal Krejčí.