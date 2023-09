Fotbalisté Sparty považují skupinu EL za zajímavou a hratelnou

Praha - Fotbalisté Sparty označili skupinu Evropské ligy s Glasgow Rangers, Betisem Sevilla a Arisem Limassol za zajímavou a hratelnou. Dánský trenér Pražanů Brian Priske považuje za důležité, aby jeho svěřenci zvládli domácí zápasy. V rozhovoru pro klubovou televizi uvedl, že by bylo fantastické, pokud by úřadující čeští mistři pokračovali v pohárové Evropě i po Vánocích.

Sparta vypadla v kvalifikaci Ligy mistrů s FC Kodaň po penaltovém rozstřelu a v závěrečném 4. předkole Evropské ligy byla blízka "propadu" do Konferenční ligy. První utkání na hřišti Dinama Záhřeb prohrála 1:3, ale ve čtvrteční domácí odvetě zvítězila překvapivě 4:1 a postoupila do skupiny druhé nejprestižnější pohárové soutěže.

"Je to docela zajímavá skupina. Byly tam větší a pro diváka zajímavější kluby, ale myslím si, že je to dobrý balanc mezi tím, že ty týmy jsou zajímavé a zároveň nejsou od nás odskočené. Řekl bych, že je to docela hratelná skupina. Bude to těžké, ale věřím, že bychom zápasy mohli zvládnout a mohli bychom se podívat dál," řekl obránce či záložník Jaroslav Zelený.

"Je to hratelná skupina a doufám, že uděláme úspěch. Když budeme hrát doma před skvělými fanoušky, tak věřím, že máme šanci na postup," prohlásil záložník Jakub Pešek.

Trenér Priske se úvahami o šancích svého týmu nechtěl zabývat. "Na tuhle otázku je po losu příliš brzy. Potřebujeme nasbírat co nejvíc bodů. Bylo by fantastické, kdybychom si evropské poháry zahráli i po Vánocích. Uděláme pro to maximum," podotkl.

Skupinová část Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Priske považuje všechny soupeře za kvalitní. "Čekají nás pěkné zápasy. Zároveň jde o rozdílné typy mužstev. Španělé jsou známí svými technickými kvalitami. Bude to hodně složitý úkol stejně jako Limassol, který má individuálně dobře vybavené hráče," uvedl bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Důležité podle něj budou domácí duely. "Už jsme v této sezoně během evropských zápasů pocítili, že dokážou přenést na náš tým něco magického. Když doma vyhrajeme co nejvíc zápasů, budeme na dobré cestě. K soupeřům chováme velký respekt. Bude to šest těžkých utkání," řekl Priske.

Obhájce českého titulu ze soupeřů, které mu dnes určil los v Monaku, narazil v minulosti pouze na skotské Rangers, naposledy právě v hlavní fázi Evropské ligy před dvěma lety. Dvojzápas provázely velké vášně. Tehdejší trenér Rangers Steven Gerrard po utkání v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen. Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici a Letenských se zastal předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek. Finský reprezentant Kamara nyní působí v Leedsu, kam přestoupil ve čtvrtek, jen den před losem.

"Proti Rangers jsem hrál doma, venku jsem bohužel nenastoupil. Doma to byl jeden z nejhezčích zápasů, na které vzpomínám. Byli tam malí fanoušci, krásná atmosféra. Věřím, že nás fanoušci znovu poženou a že to bude hezký zápas pro všechny," prohlásil Pešek.