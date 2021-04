Fotbalisté Sparty porazili po Hložkově hattricku poslední Opavu 4:2

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 29. kole první ligy poslední Opavu 4:2 a upevnili si třetí místo. Prvním hattrickem v nejvyšší soutěži se na výhře Letenských podílel osmnáctiletý útočník Adam Hložek, který asistoval i u trefy Srdjana Plavšiče. Za hosty se prosadili Jan Žídek a střídající Matěj Helešic.

Fotbalisté Sparty porazili ve 29. kole první ligy poslední Opavu 4:2 a upevnili si třetí místo. Prvním hattrickem v nejvyšší soutěži se na výhře Letenských podílel útočník Adam Hložek, který asistoval i u trefy Srdjana Plavšiče. Hložek se ve věku 18 let a 274 dní stal nejmladším autorem hattricku v samostatné české lize. Za hosty se prosadili Jan Žídek a střídající Matěj Helešic.

Pražané zvítězili doma pod trenérem Pavlem Vrbou i v sedmém soutěžním duelu a ztrácí bod na druhý Jablonec, který odehrál o zápas víc. Slezané prohráli šesté utkání v nejvyšší soutěži po sobě a pět kol před koncem jim schází už 10 bodů na první nesestupovou příčku.

Do sestavy Sparty se po jednozápasové absenci vrátil stoper Čelůstka a po více než dvou měsících nastoupil v základu i sedmnáctiletý záložník Karabec. Domácí se ujali vedení v 16. minutě. Wiesner našel ve vápně kapitána Dočkala, který načechraným centrem našel na zadní tyči hlavou zakončujícího Hložka. Karabec poté z úhlu nepropálil Digaňu.

Deset minut po úvodním gólu Pražané zvýšili. Vitík vyslal za hostující obranu Hložka, který přihrál na zadní tyč a Plavšič ve skluzu zakončil. Letenští kontrolovali zápas a Opavu nadále do ničeho nepouštěli.

V 53. minutě přidala Sparta po rychlém brejku třetí branku. Karabec křížnou přihrávkou vyslal dopředu Wiesnera, který ve vápně předložil míč Hložkovi a ten se nemýlil.

Slezané provedli trojí střídání a v 62. minutě snížili. Střídající Holík nacentroval do šestnáctky a kapitán Žídek hlavou překonal Nitu. Opava skórovala po třech kolech a proti Spartě dokonce po šesti ligových utkáních a poprvé od srpna 2004. Hosty gól nakopl a Žídek o chvíli později hlavičkoval těsně vedle.

Uklidnění přinesl domácím v 74. minutě Hložek, jenž střelou k tyči dokonal hattrick. "Samozřejmě jsem si to užil, i když to byla práce celého týmu. Dostal jsem to dvakrát vlastně do prázdné branky, jednou od Dočkyho (Dočkala), podruhé od Wiesyho (Wiesnera). Ten třetí gól jsem pak jen uklízel na zadní tyč. Jsem spokojený, užívám si to," uvedl pro klubový web Hložek.

O osm minut později završil gólově bohaté utkání střídající Helešic. Pražané paradoxně inkasovali dvě branky od týmu s nejhorším útokem v lize. Sparta od března 1999 neprohrála v nejvyšší soutěži s Opavou 14 zápasů po sobě, přičemž ji porazila v posledních 13 duelech.

"Utkání se muselo divákům líbit. Podali jsme dobrý a bojovný výkon. Druhý poločas byl z naší strany hodně dobrý. Navíc můžeme s úspěchem kvitovat, že jsme po dlouhé době dali dvě branky a ještě na Spartě. I když jsme prohráli, výkon proti silné Spartě nebyl vůbec špatný," prohlásil hostující trenér Alois Skácel.

"Přiznávám, že mě Opava překvapila, že tady hrála tak otevřený fotbal. Bylo to zajímavé. Furt je to lepší, než když to skončí 0:0 a není ani jedna střela na bránu," dodal Vrba.

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Už výsledek ukazuje, že to bylo trošku divočejší utkání, než bychom chtěli. Já jsem samozřejmě rád, že jsme dali čtyři góly, že jsme si vytvořili ještě další šance. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme dvakrát inkasovali a mohli možná ještě jeden dostat. Přiznávám, že mě Opava překvapila, že tady hrála tak otevřený fotbal. Furt je to lepší, než když to skončí 0:0 a není ani jedna střela na bránu. Asi pro diváka zajímavé, pro nás trošku někdy hektické. Adam Hložek už se dostával do šancí už v minulých zápasech, akorát tentokrát měl možná i trošku štěstí. Třeba třetí gól se odrazil od tyčky do brány. Je to mladý kluk, je zajímavý. Pokud na tom bude střelecky tak jako v dnešním zápase, tak to bude dobré."

Alois Skácel (trenér Opavy): "Sparta byla velkým favoritem, chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek. Bohužel jsme při prvním gólu nechali Dočkala odcentrovat a Hložka vyniknout. Zanedlouho jsme dostali gól na 2:0. Když jsme dostali po prohraném souboji uprostřed hřiště branku na 3:0, zdálo se to definitivní. Pak se nám to podařilo zdramatizovat, ještě mohl dát hlavou na 3:2 Žídek, který byl z levé strany velmi agilní. Utkání se muselo divákům líbit. Podali jsme dobrý a bojovný výkon. Druhý poločas byl z naší strany hodně dobrý. Navíc můžeme s úspěchem kvitovat, že jsme po dlouhé době dali dvě branky a ještě na Spartě. I když jsme prohráli, výkon proti silné Spartě nebyl vůbec špatný."

Sparta Praha - SFC Opava 4:2 (2:0)

Branky: 16., 53. a 74. Hložek, 26. Plavšič - 62. Žídek, 82. Helešic. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Novák - Berka (video). ŽK: Wiesner, Dočkal, Nita - Nešický, Žídek, Smola. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner (66. Karlsson), Pavelka, Dočkal, Karabec (83. Trávník), Plavšič (78. Minčev) - Hložek (78. Novotný). Trenér: Vrba.

Opava: Digaňa - Harazim, Didiba, Hnaníček, Žídek - Večerka, Řezníček (71. Helešic) - Mondek (71. Rataj), Nešický (59. Hellebrand), Kania (59. Holík) - Juřena (59. Smola). Trenér: Skácel.