Fotbalisté Sparty podlehli Wolfsbergeru 0:1 a v přípravě poprvé prohráli

Wolfsberg (Rakousko) - Fotbalisté Sparty prohráli ve druhém utkání na soustředění v Rakousku s domácím Wolfsbergerem 0:1. Pražané v letní přípravě utrpěli první porážku pod novým dánským trenérem Brianem Priskem. Fotbalisté Slovácka porazili druholigový Vyškov 2:0 a zvítězili i v pátém utkání letní přípravy. Ostrava podlehla Žilině 1:3 a s novým trenérem Pavlem Vrbou utrpěla první porážku. Jablonec pod vedením kouče Davida Horejše ani podruhé nestačil na soupeře z nižší soutěže a s Varnsdorfem prohrál 1:2.

"Byl to pro nás dobrý test. Samozřejmě nikdo nemá rád prohry, takže nás porážka štve. Musíme si vzít ze zápasu ponaučení. Především co se týká útočné fáze. Tam jsem viděl mnoho aspektů, ve kterých se musíme zlepšit. Nejdůležitější ale dnes byla větší porce fyzické zátěže pro ty, kteří toho minule moc neodehráli," citoval Priskeho klubový web.

Čtvrtý tým uplynulého ročníku rakouské ligy rozhodl ve 44. minutě ze standardní situace. Kerschbaumer nacentroval do šestnáctky, Leitgeb se odpoutal od Vindheima a hlavou překonal sparťanského brankáře Vorla. Hosté vyrovnat nedokázali, nepomohlo ani hromadné střídání po hodině hry, kdy se na hřiště dostala i letní ofenzivní posila Kuchta.

"Samozřejmě jsme v prvním poločase mohli udělat spoustu věcí jinak, především když jsme byli na míči. Věděli jsme, jaké silné stránky soupeř má - že jsou dobří v presinku, v situacích jeden na jednoho. Úspěšně se také v první půli popasovali s větrem, což také bylo důležité. Byl to ale náš druhý zápas ve čtyřech dnech a bylo vidět, že nám trošku chybí energie," řekl Priske.

Letenští nenavázali na předchozí výhry nad druholigovými soupeři Duklou (2:1) a Opavou (3:0) a chorvatskou Rijekou (2:0). Na závěr rakouského soustředění ve středu vyzvou maďarský tým Paksi. Novou soutěžní sezonu Sparta odstartuje 21. července doma úvodním soubojem 2. předkola Evropské konferenční ligy proti norskému Vikingu Stavanger.

V neděli budou mít hráči odpočinkový den. "Naberou, doufejme, dostatek sil na následující dny a také na středeční zápas proti Paksi. Bude pro nás důležité poskládat všechny zbylé střípky mozaiky dohromady, aby příští čtvrtek proti Vikingu bylo vše téměř bezchybné," dodal pětačtyřicetiletý dánský kouč.

Slovácko porazilo Vyškov a v přípravě i popáté vyhrálo, Ostrava podlehla Žilině

Fotbalisté Slovácka porazili druholigový Vyškov 2:0 a zvítězili i v pátém utkání letní přípravy. Ostrava podlehla Žilině 1:3 a s novým trenérem Pavlem Vrbou utrpěla první porážku. Jablonec pod vedením kouče Davida Horejše ani podruhé nestačil na soupeře z nižší soutěže a s Varnsdorfem prohrál 1:2.

Slovácko rozhodlo o výhře nad Vyškovem až ve druhém poločase. Krátce po jeho začátku otevřela skóre irácká posila Duskí. V 68. minutě zvýšil Kozák, další letní akvizice účastníka kvalifikace Evropské ligy.

Baník v Havířově prohrával se Žilinou od 10. minuty. Obránce Šehič vyrovnal premiérovým gólem po příchodu z Karviné, ale Gidi ještě do pauzy vrátil soupeři vedení. Po pauze ghanský záložník přidal pojistku, poté co střelou přímo z rohu překvapil brankáře Letáčka. Ostravské mužstvo v úvodu přišlo o stopera Lischku, který si poranil zadní stehenní sval. Slezané ve středu vyzvou skotského mistra Celtic Glasgow.

"V prvním poločase jsme zaslouženě prohrávali, protože Žilina byla rychlejší, přesnější. K některým věcem jsme jí pomohli svými chybami. Ve druhém poločase už byl zápas vyrovnanější, možná jsme měli míč víc pod kontrolou. Ale Žilina zaslouženě vyhrála," řekl pro klubovou televizi Vrba.

"Samozřejmě dostat gól z rohu je také chyba. To ve fotbale bývá. Možná lepší, že jsme ho dostali teď. Aspoň doufám, že se z toho ponaučíme a příště se to nebude opakovat," přidal bývalý kouč Žiliny.

Jablonec začal přípravu porážkou 1:2 se Žižkovem, který v minulé sezoně sestoupil do třetí ligy. Severočeši stejný výsledek uhráli doma také s druholigovým Varnsdorfem. První branku za Jablonec vstřelil z penalty Šulc, jenž by měl na Střelnici hostovat z Plzně.

"Spokojený jsem s tím, kolik šancí jsme si dneska vytvořili, protože to bylo na tři zápasy. Nespokojený jsem s tím, jak jsme s těmi situacemi naložili. Obrovsky nespokojený jsem s tím, jak jsme reagovali směrem dozadu. Na nás byly dva nakoplé míče, dvakrát to propadne a dostaneme z toho dva nesmyslné góly," uvedl Horejš. "Mrzí nás, že jsme prohráli druhý zápas. Dneska to bylo z naší strany o hodně lepší. Měli jsme hodně brankových příležitostí," dodal jablonecký trenér.

Stoprocentní bilanci v přípravě udržel vedle Slovácka i Hradec Králové, sparťanský B-tým zdolal 2:1 díky gólům Prekopa a Vlkanovy. České Budějovice přestřílely dalšího druholigového soupeře Vlašim 6:3. Dvakrát se za Dynamo trefil Zajíc, přesně mířili i Havel, Švec, Krch a Sladký.

Mladá Boleslav zvítězila nad druholigovou Jihlavou 4:1. Dvě branky Středočechů zaznamenal Krobot, za domácí skórovali i Skalák s Dancákem. Liberec porazil polskou Lehnici 3:0 po gólech Ghaliho, Rondiče a Kozáka.

Brněnský nováček nejvyšší soutěže remizoval 0:0 se Štýrským Hradcem. Zbrojovka mohla zakončit soustředění v Rakousku i výhrou, ale Fousek v 76. minutě z penalty nepřekonal brankáře Schützenauera.

Olomouc zvítězila v Gliwicích 2:1, už v první čtvrthodině se o góly Hanáků postarali Vraštil s Chytilem. Uspěli také Bohemians 1905, kteří na úvod rakouského soustředění zdolali St. Pölten 3:1 po trefách Hronka, Hály a Hůlky.

Zlín přehrál Trenčín 2:1. Za "Ševce" se v úvodní půlhodině prosadili Fillo s Fantišem. Pardubice rovněž doma remizovaly 2:2 s rezervou Olomouce, nováčkem druhé nejvyšší soutěže.

Teplice v Německu zdolaly třetiligový Hallescher 2:1. Ve druhém poločase severočeské mužstvo otočilo výsledek zásluhou Kodada a Procházky.

Výsledky přípravných fotbalových utkání

Wolfsberger - Sparta Praha 1:0 (1:0)

Branka: 44. Leitgeb.

Sestava Sparty: Vorel (46. Heča) - Vindheim (60. Höjer), Vydra (60. Zelený), Večerka (46. Vitík), Horák (60. Mejdr) - Souček (60. Sadílek), Fortelný (46. Sáček) - Ryneš (60. Pešek), Karabec (60. Daněk), Minčev (60. Wiesner) - Juliš (60. Kuchta). Trenér: Priske.

1. FC Slovácko - Vyškov 2:0 (0:0)

Branky: 46. Duskí, 68. Kozák.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Borek - Hofmann (74. Polášek), Daníček, Kadlec - Duskí, Kohút, Trávník, Havlík, Kalabiška (35. Šimko) - Sinjavskij, Vecheta.

II. poločas: Fryšták - Šimko, Hofmann, Daníček, Holzer - Duskí, Srubek, Trávník (61. Juroška), Havlík (61. Ljovin), Brandner - Kozák. Trenér: Svědík.

Baník Ostrava - Žilina 1:3 (1:2)

Branky: 26. Šehič - 39. a 66. Gidi, 10. Kaprálik.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Laštůvka - Sanneh, Frydrych, Lischka (6. Pojezný), Fleišman - Klíma, Takács, Kuzmanovič, Kaloč, Šehič - Almási.

II. poločas: Letáček - Ndefe, Pokorný, Pojezný, Fleišman (62. Chlumecký) - P. Jaroň, Takács, Tetour, Budínský, Buchta - Tijani. Trenér: Vrba.

FC Hradec Králové - Sparta Praha B 2:1 (1:0)

Branky: 21. Prekop, 64. Vlkanova - 55. Turyna.

Sestava Hradce:

I. poločas: Bajza - Klíma, Ševčík, Kodeš - Harazim, Rada, Kučera, Novotný - Prekop, Firbacher, Dvořák.

II. poločas: Reichl - Čech, Ševčík, Kutík, Harazim - Smrž, Doležal, Hájek - Rybička, Jurčenko, Vlkanova. Trenér: Koubek.

FK Mladá Boleslav - Jihlava 4:1 (1:0)

Branky: 47. a 61. Krobot, 6. Skalák, 63. Dancák - 60. Křišťál.

Sestava Ml. Boleslavi: Šeda - Látal (57. Pech), Šimek (46. Coňk), Jahič, Preisler - Skalák (46. Vaníček), Dancák, Darmovzal (46. Donát), Rolinek (46. Dufek) - Stránský (57. Mašek), Škoda (46. Krobot). Trenér: Hoftych.

Gliwice - Sigma Olomouc 1:2 (0:2)

Branky: 77. Chrapek z pen. - 6. Vraštil, 13. Chytil.

Sestava Olomouce: Macík - Chvátal, Poulolo (75. David), Vraštil, Zmrzlý (46. Sláma) - Sedlák, Breite - Zifčák (59. Zorvan), Růsek, Navrátil (59. Košťál) - Chytil (59. Matoušek). Trenér: Jílek.

Slovan Liberec - Lehnice 3:0 (2:0)

Branky: 2. Ghali, 38. Rondič, 90. Kozák.

Sestava Liberce: Stejskal - Gebre Selassie (60. Purzitidis), Plechatý, Prebsl, Mikula (74. Lehoczki) - Červ (60. Michal), Doumbia (60. Mara) - Matoušek (60. Kozák), Frýdek (60. Varfolomejev), Ghali (60. Višinský) - Rondič (60. Rabušic). Trenér: Kozel.

Dynamo České Budějovice - Vlašim 6:3 (4:0)

Branky: 22. a 43. Zajíc, 30. Havel, 45. Švec, 53. Krch, 90. Sladký - 72. a 77. z pen. Gningue, 61. Zihanzovič.

Sestava Č. Budějovic: Šípoš - Čolič, Havel, Broukal, Potočný - Sladký, Hellebrand - Hora, Zajíc, Švec - Škoda. Střídali: Vágner, Šimeček, Zihanzovič, Onije, Horský, Halinský, Abdallah, Lehovec. Trenér: Weber.

FK Pardubice - Olomouc B 2:2 (1:1)

Branky: 11. Tischler, 47. Hlavatý z pen. - 36. Hadaš, 50. Zlatohlávek.

Sestava Pardubic: Markovič - Halász (62. Svoboda), Míka, Toml (73. Hanč), Helešic (62. Kurka) - Solil - Mareš (46. Sychra), Vacek (62. Chvěja), Hlavatý (73. I Sang-hjok), Tischler (62. Lupač) - Černý (46. Huf). Trenér: Novotný.

Zlín - Trenčín 2:1 (2:0)

Branky: 11. Fillo, 23. Fantiš - 73. Azango.

Sestava Zlína:

I. poločas: Dostál - Fillo, Simerský (30. Kolář), Procházka, Bartošák - Reiter (30. Dramé), Didiba, Jawo, Bobčík (30. Hrdlička), Vukadinovič - Fantiš.

II. poločas: Šiška - Fillo (60. Cedidla), Kolář, Procházka (60. Simerský), Číž - Reiter, Janetzký, Hrdlička, Jawo (53. Bobčík), Dramé - Chwaszcz. Trenér: Kalivoda.

FK Jablonec - Varnsdorf 1:2 (0:1)

Branky: 60. Šulc z pen. - 23. Tanko, 85. Rudnytskyy.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hanuš - Surzyn, Martinec, Hübschman, Polidar - Považanec - Pleštil, Šulc, Houska, Jovovič - Sejk.

II. poločas: Richter - Haitl, Štěpánek, Kubista, Krob - Houska - Smejkal, Šulc, Kadlec, Ritter - Silný. Trenér: Horejš.

St. Pölten - Bohemians Praha 1905 1:3 (1:2)

Branky: 42. Montnor - 11. Hronek, 38. Hála, 71. Hůlka.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Bačkovský - Köstl, Krch, Vilotič - Dostál, Jindřišek, Petrák, Hála - Hronek, Novák - Koubek.

II. poločas: Valeš - Kadlec, Křapka, Hůlka - Nový, Jánoš, Květ, Bartek - Beran, Mužík - Puškáč. Trenér: Veselý.

Hallescher - FK Teplice 1:2 (1:0)

Branky: 36. Müller - 66. Kodad, 74. Procházka.

Sestava Teplic: Grigar - Knapík, Dramé (46. Chaloupek), Kučera (65. Vondrášek) - Jukl (65. Mareček) - Hyčka (80. Hora), Čičovský (65. Křišťan), Trubač (46. Žitný), Kodad - M. Vachoušek (65. Procházka), Ledecký (46. Urbanec). Trenér: Jarošík.

Štýrský Hradec - Zbrojovka Brno 0:0

Sestava Brna:

I. poločas: Berkovec - Matejov, Endl, Štěrba, Granečný - Sprangler - Musa Alli, Blecha, Ševčík, Falta - Hladík.

II. poločas: Šiman - Hrabina, Hlavica, Šural, Divíšek - Sprangler (65. Rogožan) - Ševčík (65. Kohoutek), Jambor, Texl, Nečas - Fousek. Trenér: Dostálek.