Fotbalisté Sparty mají v evropských pohárech jistotu účasti ve skupině

Praha - Fotbalisté Sparty mají jistotu, že si v příští sezoně zahrají v evropských pohárech skupinu. Po sobotním vítězství Interu Milán nad Bergamem se Pražané coby český šampion posunou do 3. předkola Ligy mistrů a přinejhorším je čeká hlavní fáze Evropské konferenční ligy. Slavia vstoupí do pohárů ve 3. předkole Evropské ligy a k jistotě skupiny potřebuje zdolat aspoň jednoho ze dvou soupeřů. Plzeň a Bohemians 1905 začnou ve 2. předkole Konferenční ligy a musejí přejít přes tři protivníky.

Český šampion stejně jako v minulých letech potřeboval, aby si vítěz Ligy mistrů zároveň zajistil účast v prestižní soutěži z domácí soutěže, což je po sobotě jisté. Manchester City ovládl Premier League a druhý z finalistů Inter Milán po výhře nad Bergamem skončí v italské lize v první čtyřce.

Sparta se tak posunula z 2. předkola a na podzim si zahraje skupinu i v případě, že by v pohárové kvalifikaci neuspěla ani v jednom ze dvou dvojzápasů. Letenští vzhledem k nízkému koeficientu budou ve 3. předkole Ligy mistrů nenasazeni a mohou narazit na Dinamo Záhřeb, Slovan Bratislava, Ferencváros Budapešť či Karabach, který vloni vyřadila na cestě do skupiny Plzeň. Pražanům může los přisoudit také tureckého nebo dánského šampiona.

Letenští získali první titul po devíti letech. "Opravdu věřím, že se s tímto mužstvem můžeme do skupiny Ligy mistrů dostat. Tým na to určitě máme. Když vezmu, jak jsme většinu jara dokázali na hřišti dominovat, šance určitě je," řekl novinářům sparťanský brankář Matěj Kovář.

Pokud Letenští ve 3. předkole uspějí, budou mít jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. V závěrečném 4. předkole by byli znovu nenasazeni. V případě porážky ve 3. předkole by si sparťané zahráli závěrečné play off o hlavní fázi Evropské ligy. Kdyby neuspěli ani v něm, přešli by do skupiny Konferenční ligy.

Slavia coby vítěz domácího poháru vstoupí do pohárů podobně jako vloni Slovácko ve 3. předkole Evropské ligy. Druhý celek české nejvyšší soutěže bude čelit poraženému týmu z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Červenobílí by si například mohli zopakovat loňský souboj s Panathinaikosem Atény, přes který přešli v kvalifikaci Konferenční ligy.

Pokud by slávisté ve 3. předkole Evropské ligy vypadli, měli by druhý pokus na zajištění si podzimní účasti ve skupině pohárů při závěrečném play off o Konferenční ligu. V něm by byli díky příznivému koeficientu nasazeni.

Plzeň a Bohemians 1905 coby třetí a čtvrtý tým domácí soutěže začnou kvalifikaci už ve 2. předkole Konferenční ligy. Na cestě do skupiny potřebují oba celky zdolat všechny tři soupeře a nemohou si přitom dovolit žádné zaváhání.

Západočeši budou nasazeni ve 2. a případně 3. předkole a možná i v závěrečném play off. Naopak Pražané od úvodu figurují mezi nenasazenými, neboť do pohárů postoupili poprvé v samostatné historii. Hned v 2. předkole hrozí "Klokanům" nároční soupeři jako FC Bruggy, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv či některý z tureckých klubů.