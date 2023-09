Fotbalisté Sparty gólem v nastavení remizovali na Slavii 1:1 a dál vedou ligu

Praha - Fotbalisté Sparty v devátém ligovém kole remizovali v přímém souboji o první místo v tabulce v pražském derby na stadionu Slavie 1:1 a udrželi se o skóre v čele soutěže. Domácí poslal ve šlágru podzimu ve vyprodaném Edenu v 58. minutě z penalty do vedení Václav Jurečka, ale v 11. minutě nastavení obhájce titulu srovnal poté, co se z dalšího pokutového kopu prosadil střídající Lukáš Haraslín. Slovenský nejlepší střelec tohoto ligového ročníku se trefil již posedmé.

Pražští rivalové zůstávají jedinými dosud neporaženými týmy v sezoně nejvyšší soutěže. Sparta bodovala ve čtvrtém z posledních pěti ligových derby. Oba celky dohrávaly o deseti poté, co byli po vzájemné potyčce v 88. minutě vyloučeni kapitáni domácí Jan Bořil a hostující Ladislav Krejčí.

Ve slávistické základní sestavě překvapivě nastoupil kapitán Bořil, který si po nedávném návratu na trávník po operaci připsal v předchozím průběhu sezony jen tři starty a poslední dva soutěžní zápasy z osobních důvodů vynechal. Dvaatřicetiletý obránce se představil v derby poprvé od předloňského října, kdy si na Letné způsobil zranění. Nečekaně jen na lavičce Sparty začal nejlepší ligový střelec Haraslín.

V první půli se hrál před více než 19 tisícovkami diváků velmi opatrný fotbal a ani jeden z rivalů si za úvodní dějství nevytvořil žádnou gólovou šanci. Letenští začali náporem, sevřeli soupeře před jeho vápnem, ale střeleckou možnost z toho nevytěžili.

Po čtvrthodině po Rynešově centru hlavičkoval o kousek nad Kuchta, který v minulosti hrával za Slavii, a domácí fanoušci na něj při každém kontaktu s balonem pískali. Na opačné straně se Schranz po dobré kombinaci dostal až před gólmana Vindhala, dánský brankář ale dobře vyběhl a zmenšil střelecký úhel.

Do druhého dějství poslal slávistický trenér Trpišovský místo Douděry na trávník Masopusta. V 55. minutě si po rychlém útoku vyměnil Tijani balon s Jurečkou, po skluzu Preciada ve vápně upadl a sudí Szikszay nařídil penaltu, kterou mu následně potvrdil i videorozhodčí. Vršovičtí zahrávali už šestý pokutový kop v ligovém ročníku, nejvíce ze všech týmů.

Jurečka z penalty nezaváhal stejně jako v minulém kole v Pardubicích, kde rozhodl o výhře 1:0. Nejlepší střelec minulého ligového ročníku si připsal třetí branku v této sezoně nejvyšší soutěže a všechny z nich z pokutových kopů.

Sparťané mohli poměrně rychle odpovědět, domácí ale velký závar ve vlastním vápně a Sörensovu šanci v 61. minutě přestáli. Poté Birmančevič vypálil o kousek vedle. V 80. minutě na druhé straně Vindahl vyrazil Jurečkův pokus na roh.

S blížícím se koncem se na trávníku množily souboje a fauly a závěr se rozhodčímu Szikszayovi vymkl z rukou. V 88. minutě se po Chytilově nedovoleném zákroku na Vindahla strhla na trávníku strkanice a do potyčky se dostali kapitáni Bořil s Krejčím. Oba od sudího dostali červenou kartu, Bořil si počínal aktivněji a ještě strčil do Haraslína. Nervozita se přenesla i mezi lavičky a do hlediště.

V devítiminutovém nastavení hosté vyvinuli velký tlak, ale zdálo se, že slávisté už vedení udrží. V osmé minutě po brejku překonal Vindhala střídající Chytil, videorozhodčí se ovšem vrátil k předchozí ruce slávisty Ogbua ve vápně. Szikszay po přezkoumání situace branku na 2:0 zrušil a nařídil na druhé straně penaltu. Střídající Haraslín v 11. minutě nastavení udržel nervy, poslal Mandouse k opačné tyče a srovnal.

Sparta venku v lize od loňské říjnové porážky 0:4 na Slavii už 16 utkání po sobě neprohrála. Slavia doma v nejvyšší soutěži bodovala v posledních 23 zápasech, v probíhající sezona tam ale poprvé ztratila.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Jsem zklamaný z výsledku. Málo šancí na obou stranách. Oba týmy na sebe byly připravené, nenechaly si místo pro kombinaci, z toho hodně vznikaly soubojové situace. Do penalty, kterou jsme měli, si nevybavuji nějakou gólovou šanci. Jedna střela na bránu v první půli je strašně málo. V první půli jsme hráli hodně špatně, soupeř byl takový živější. Pak se nám podařilo z penalty dostat do vedení, bohužel se nám nepovedlo dotáhnout žádný brejk, abychom dali pojišťující gól na 2:0. Na konci pro nás nejhorší možný scénář. Dali jsme gól na 2:0 a místo toho jsme z penalty na druhé straně ve 101. minutě inkasovali na 1:1. Upřímně si ale myslím, že zápas byl remízový. Dnes strašně málo pozitivních a hodně negativních emocí. Pro mě obrovské zklamání. Čekal jsem podobný zápas jako ty tři derby na jaře, hezké akce. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo nechceme."

Brian Priske (Sparta): "Musíme si přiznat, že to derby nebylo hezké, vlastně skoro v žádném aspektu. Nevím, kolik čistého času se vůbec hrálo. Bylo k vidění více faulů než krásného fotbalu a akcí, byl to více boj. Není to hezký obrázek toho, že hrály dva nejlepší týmy v Česku. Znám derby, nejen v Česku to bývá podobné a občas to se vymkne z rukou. Pro nás je to důležitý bod z derby venku. Přijeli jsme sem s ambicí vyhrát a hrát fotbal, který chceme. Bohužel v utkání bylo mnoho přerušení a nemohli jsme se dostat do tempa. Věděli jsme, že takovéhle zápasy rozhodují malé detaily, které dnes vedly k dvěma pokutovým kopům. Jsme pyšný na kluky, jak se s tímhle zápasem popasovali. Byla to těžká atmosféra proti těžkému týmu, vracíme se zpět s bodem, i když jsme bohužel vzhledem k okolnostech nehráli úplně tak, jak jsme si představovali."

Slavia Praha - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 58. Jurečka z pen. - 90.+11 Haraslín z pen. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Radina (video). ŽK: Ogbu, Zafeiris, Chytil, Wallem, Schranz - Preciado, Olatunji, Panák, Pešek, Laci, Haraslín. ČK: 88. Bořil, Řehák (asistent trenéra) - 88. Krejčí, Baranek (vedoucí týmu). Diváci: 19.370 (vyprodáno).

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Bořil - Douděra (46. Masopust), Zafeiris (85. Jurásek), Oscar, Provod - Schranz (90.+5 Tomič), Jurečka (85. Wallem) - Tijani (75. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Preciado (62. Wiesner), Sadílek, Laci, Ryneš (75. Zelený) - Kuchta (81. Sejk), Birmančevič (81. Pešek) - Olatunji (61. Haraslín). Trenér: Priske.