Fotbalisté Sparty díky hattricku Juliše porazili 4:1 Celtic

Glasgow - Fotbalisté Sparty v Evropské lize porazili 4:1 Celtic a ve třetím kole základní skupiny poprvé bodovali. O výhře letenského celku, který předchozí dva zápasy prohrál se skóre 1:7, dnes v Glasgow rozhodl třemi góly Lukáš Juliš, poslední branku dal Ladislav Krejčí starší. Za domácí ve druhém poločase snížil na 1:2 Leigh Griffiths.

Sparta se kromě herního výpadku po přerušení české ligy kvůli koronaviru musela i dnes vyrovnat s řadou absencí. Trenér Kotal nemohl počítat s brankářskou jedničkou Hečou, Štetinou, Hložkem, Kozákem, Hanouskem, Minčevem, Součkem a Holcem. Na poslední chvíli navíc vypadl stoper Čelůstka a jen na lavičce začal záložník Dočkal.

Ve stoperské dvojici nastoupil záložník Pavelka s Plechatým a první start v nové sezoně si připsal také uzdravený Hancko. V základní sestavě se objevili také Polidar s Karabcem. Do branky se postavila někdejší letenská jednička rumunský reprezentant Nita.

Spartě chvíli trvalo, než se dostala do tempa, ale Celtic úvodní dvacetiminutovou převahu neproměnil v jedinou šanci. Poté převzali aktivitu hosté a ve 23. minutě trefil Karlsson břevno. Chvíli nato Juliše ve velké šanci vychytal Bain, ale po následném rohu už útočník Sparty otevřel skóre. Hancko nejprve poslal míč hlavou do tyče a Juliš se prosadil z dorážky.

Celtic se do první velké šance dostal ve 37. minutě a málem bylo vyrovnáno. Christie povedenou přihrávkou našel za obranou Elyounoussiho a norský útočník trefil břevno. V závěru poločasu Nita zlikvidoval pokus Rogiče a z protiútoku přidal Juliš druhý gól. Po Karabcově přihrávce si posunul míč a Bain na střelu po zemi nedosáhl.

Krátce po přestávce mohl Juliš završit hattrick, ale špatnou rozehrávku Baina nepotrestal a vystřelil mimo. Po hodině hry trefil Sáček z dálky tyč a v 65. minutě přišel za zahozené šance trest. Rogič se dostal za obranu, s jeho pokusem si Nita ještě poradil, ale z dorážky snížil střídající Griffiths.

Celtic ožil a dostal Spartu pod tlak. Do vyložených šancí se však domácí nedostali a naopak po rychlém brejku inkasovali potřetí. Po levé straně utekl Karlsson a předložil míč Julišovi, který se před odkrytou brankou nemýlil. Definitivní gólovou tečku za zápasem udělal v 90. minutě střídající Ladislav Krejčí starší.

Sparta venku v pohárech vyhrála po šesti porážkách za sebou a v tabulce skupiny H jí patří třetí místo o dva body před posledním Celticem, který Pražané v dalším kole za tři týdny přivítají na Letné. Postupové příčky patří se sedmi body vedoucímu Lille a se šesti body AC Milán.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Věděli jsme, že Celtic v některých zápasech hrál na tři obránce a dva útočníky a podle toho jsme zvolili rozestavení. Sestavu jsem vybrali i s ohledem na to, že nás čekají další těžké zápasy, hlavně v neděli v Plzni, tak jsme dali příležitost dalším hráčům. A jak se ukázalo, tak i když jsou mladí, dokážou podat pro Spartu kvalitní výkon. Před zápasem jsme nacvičovali, jak napadat, abychom Celtic nepustili do hry, protože jsou důrazné a pohyblivé mužstvo. V první půli až na prvních dvacet minut, kdy jsme byli nervózní a pod tlakem, se nám to dařilo. Drželi jsme míč a prosadili jsme se i v útočné fázi."

David Pavelka (obránce Sparty): "Je jasné, že jsme spokojení, protože z prvního zápasu jsme si odnesli dobrý pocit a z druhého debakl a ještě rozporuplné pocity. Chtěli jsme si zlepšit náladu a reputaci. I když jsme měli problémy s personálním obsazením, tak jsme naplnili plán, podali týmový výkon a zaslouženě vyhráli."

Lukáš Juliš (útočník Sparty): "Jednou jsem dal hattrick ve druhé lize za Spartu, ale tenhle je o trošku lepší. Kluci mi to předpovídali před zápasem, ale myslel jsem si o nich svoje. Prvních dvacet minut bylo oťukávacích, pak jsme měli hned dvě velké šance. Když jsme dostali gól na 2:1, byli jsme zatažení, ale naštěstí Karlsson udělal akci a přichystal mi třetí gól a tím jsme rozhodli. Ale není čas oslavovat, už v neděli nás čeká důležitý zápas s Plzní, který musíme zvládnout."

3. kolo Evropské ligy, skupina H:

Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4 (0:2)

Branky: 65. Griffiths - 26., 45. a 77. Juliš, 90. Ladislav Krejčí I. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.). ŽK: Christie - Pavelka, Sáček, Ladislav Krejčí starší. Bez diváků.

Celtic: Bain - Frimpong, Duffy, Bitton, Laxalt (80. Ntcham) - Christie, Brown (59. Elhamed), McGregor, Elyounoussi (59. Griffiths) - Rogič, Édouard (80. Ajeti). Trenér: Lennon.

Sparta: Nita - Plechatý, Pavelka, Hancko (73. Lischka) - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Sáček (88. Dočkal), Karabec (74. Trávník), Polidar (79. Ladislav Krejčí I) - Karlsson (88. Plavšič), Juliš. Trenér: Kotal.

AC Milán - Lille 0:3 (0:1)

Branky: 22. z pen., 55. a 58. Yazici.

Milán: G. Donnarumma - Dalot, Romagnoli, Kjaer, Hernández - Kessié, Tonali (61. Bennacer), Krunič (46. Calhanoglu) - Castillejo (46. Leao), Ibrahimovic (62. Rebič), Díaz (78. Hauge). Trenér: Pioli.

Lille: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradarič - Yazici (80. Yilmaz), Sanches (80. Soumaré), Xeka (65. André), Bamba (84. Mandava) - Ikoné (65. Lihadji) - David. Trenér: Galtier.

Tabulka:

1. Lille 3 2 1 0 9:3 7 2. AC Milán 3 2 0 1 6:4 6 3. Sparta Praha 3 1 0 2 5:8 3 4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 4:9 1