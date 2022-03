Fotbalisté Sparty a Jablonce se utkají o finále domácího poháru

Praha - Fotbalisté Sparty přivítají ve středu na Letné v semifinále domácího poháru Jablonec. Favoritem utkání jsou Pražané, přestože v jarní části sezony vyhráli jen dva z šesti soutěžních zápasů, zatímco Severočeši neprohráli v žádném ze čtyř duelů. Vítěz ve finále MOL Cupu vyzve Hradec Králové, nebo Slovácko, jejichž souboj je na programu 25. března.

Sparťané v únorovém čtvrtfinále zvítězili v pražském derby na hřišti obhájce trofeje Slavie 2:0 a Jablonec doma rozstřílel Mladou Boleslav 4:0. "Pro Jablonec je každý zápas důležitý. Čeká nás soupeř, který určitě bude chtít uspět a hrát finále poháru. Ale my ho chceme hrát taky. Narazí na sebe soupeři, pro které je finále strašně důležité. Jak pro ně, tak pro nás," řekl trenér letenského celku Pavel Vrba na tiskové konferenci po nedělní ligové výhře 2:0 nad Zlínem.

Pražané hrají od začátku jara pravidelně dva zápasy týdně. Proti Jablonci proto Vrba hodlá protočit hráče. "Určitě nebudeme hrát od začátku ve stejné sestavě. Ve středu s Jabloncem určitě dostanou prostor další hráči. Ti, kteří nenastoupili v neděli proti Zlínu od začátku, nebo nenastoupili vůbec, pravděpodobně dostanou prostor. Samozřejmě to plyne z toho, kolik máme zápasů. Hrajeme furt středa - neděle, což je hodně náročné," uvedl osmapadesátiletý Vrba, jehož svěřenci minulý čtvrtek vypadli ve 2. kole Evropské konferenční ligy s Partizanem Bělehrad.

Jablonec je v lize až na 13. místě a MOL Cup pro něj představuje jedinou možnost, jak zabojovat o účast v evropských soutěžích. Vítěz domácího poháru si zajistí start ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, jejíž hlavní fázi si Severočeši na podzim zahráli.

"Nerozdělujeme to, pro nás je důležitá liga i pohár. Jsou to dvě nejprestižnější soutěže v každém státě. Sparta je top trojka, ať si každý říká, co chce. A jestli teď mají nějakou krizi? Já si to nemyslím. Jako herní krizi bych to neviděl, jen neměli výsledky. Soustředíme se na středu," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, jenž v minulosti krátce vedl i Spartu.

Jeho svěřenci budou chtít Pražanům oplatit čtvrtfinálovou venkovní prohru 1:4 z minulé sezony, na níž se hattrickem podílel Ladislav Krejčí mladší. Týden po semifinále se navíc mužstva utkají na severu Čech v ligové dohrávce. Sparta může postoupit do finále po dvou letech, Jablonec si naposledy zahrál o pohárovou trofej v roce 2018.

Středeční utkání na Letné má výkop v 18:00 v přímém přenosu ČT sport. Díky dnešnímu dalšímu uvolnění opatření proti šíření koronaviru mohou diváci na zápas v libovolném počtu.

Finále je na programu 4. května. Hostit ho bude hůře postavený tým v tabulce koeficientů za posledních pět pohárových ročníků. Sparta, nebo Jablonec jistě sehrají finále na hřišti soupeře, jelikož jsou v tabulce koeficientů před Slováckem i Hradcem Králové.