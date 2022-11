Fotbalisté Španělska a Japonska můžou v neděli postoupit do osmifinále MS

Dauhá - Fotbalisté Španělska a Japonska si můžou v případě vítězství už po druhých zápasech skupiny E zajistit v neděli na mistrovství světa v Kataru postup do osmifinále. "La Roja" po svém historickém triumfu 7:0 nad Kostarikou přivítají v očekávaném šlágru Německo, které v úvodu šampionátu nečekaně podlehlo asijskému soupeři 1:2. Země vycházejícího slunce se utká s Kostarikou.

Španělé načali MS nejvyšším vítězstvím v dosavadním průběhu a zároveň svým nejvýraznějším triumfem v historii turnaje. "Vůbec nepochybuju o tom, že příští zápas odehrajeme se stejným, ne-li ještě větším nasazením. Sláva člověka oslabuje, to si uvědomujeme a nehodláme se do té pasti chytnout," řekl kouč Luis Enrique na tiskové konferenci po utkání s Kostarikou.

"Německo nás může porazit, protože je to velmoc, ale my budeme hrát úplně stejně. Uděláme změny v sestavě. Němci nás můžou porazit, ale pak to nebude kvůli tomu, že bychom my polevili," uvedl dvaapadesátiletý někdejší hráč Realu Madrid či Barcelony, kterou i vedl jako kouč.

Čtyřnásobní mistři světa Němci nezvládli vstup do turnaje stejně jako v roce 2018, kdy na úvod nestačili na Mexiko. Na šampionátu v Rusku nakonec nepostoupili ze skupiny a zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1938. Proti celku z Pyrenejského poloostrova neprohráli na MS tři ze čtyř utkání. Naposledy se soupeři utkali na šampionátu v roce 2010, kdy Španělsko v semifinále vyhrálo 1:0 a nakonec poprvé a zatím naposledy turnaj ovládlo.

Kromě nepovedeného vstupu do MS a hrozby dalšího konce už ve skupině chtějí Němci odčinit dva roky starý debakl od Španělů 0:6 v Lize národů. "La Roja" tehdy Německu uštědřili jeho nejvyšší soutěžní porážku v historii a zároveň nejvyšší debakl od roku 1931, kdy stejným poměrem podlehlo v přípravném utkání Rakousku.

"Z naší strany to byl proti Japonsku nepředstavitelně špatný začátek. Brutální zklamání. Musíme proti Španělsku využít své šance, abychom prošli do play off. Kvalitu na to máme. Jsme nyní pod tlakem, ale způsobili jsme si to sami. Teď musíme ukázat charakter," prohlásil trenér Hansi Flick.

Japonsko se s Kostarikou dosud utkalo ve čtyřech přípravných zápasech, v nichž asijská země neprohrála a třikrát vyhrála (pokaždé při tom dala tři branky). Japonsko se při sedmé účasti na MS může počtvrté dostat do osmifinále.

"Výsledek prvního zápasu není všechno. Musíme se soustředit na další utkání. Mým úkolem je stabilizovat tým, aby ho výhra nad Německem negativně neovlivnila," podotkl trenér Hadžime Morijasu.

Středoamerická země na světovém šampionátu v normální hrací době nezvítězila sedmkrát za sebou. "Porážka se Španělskem na nás tvrdě dopadla. Pořád nám ale zbývají dva zápasy a vytěžíme z nich maximum. Nemáme co ztratit," poznamenal stoper Óscar Duarte.