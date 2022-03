Fotbalisté Slovácka zvítězili v Teplicích 1:0 a dotáhli se na čtvrtou Ostravu

Teplice - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 24. kole první ligy v Teplicích 1:0 a v tabulce se bodově dotáhli na čtvrtou Ostravu. Jedinou branku vstřelil v 55. minutě Rigino Cicilia. Mužstvo z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži venku vyhrálo po pěti zápasech. Teplice po čtyřech duelech utrpěly první porážku v jarní části ligy a v neúplné tabulce jsou čtrnácté.

Domácí nastoupili do utkání bez jednoho z nejlepších střelců Fortelného, který chyběl kvůli osmi žlutým kartám. Jiný autor čtyř branek Mareš se vrátil do základní sestavy na úkor Sejka. Slovácko postrádalo zraněné Kadlece s Kohútem, do branky se vrátil Nguyen.

Slovácko začalo aktivněji a v 10. minutě se po odraženém rohovém kopu dostal do nadějné pozice Ljovin, jeho střelu však obránci tečovali na roh. Mimo letěl i Havlíkův přímý kop o čtvrt hodiny později.

Hosté měli největší šanci v první půli po půl hodině hry, kdy po Petrželově přiťuknutí běžel v 35. minutě sám na branku Jurečka. Jeden z nejlepších střelců ligy ale třináctý gól v této ligové sezoně nepřidal, jeho křížnou střelu vykopl Grigar na roh. Devětatřicetiletý brankář Teplic zneškodnil v nastaveném čase i Reinberkovu tvrdou ránu z úhlu.

Slovácko bylo i po přestávce nebezpečnější. Ve 48. minutě si naskočil na rohový kop Sadílek, míč však po jeho hlavičce letěl těsně mimo. Teplice vyslaly první pokus na branku až v 53. minutě, Nguyen si ale se střelou Hyčky poradil.

O dvě minuty později se hosté dočkali. Na Petrželův centr levé strany si naskočil Cicilia a prudkou hlavičkou přes bránícího Shejbala poslal hosty do vedení. Nizozemský útočník zaznamenal svou čtvrtou branku v této sezoně. Slovácko vzápětí dopravilo míč do brány Grigara i podruhé, ale rozhodčí po konzultaci s videem Jurečkovu trefu neuznali pro ofsajd.

Teplický trenér Jarošík reagoval po hodině hry na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním a jeden z nových mužů na hřišti Knapík mohl vzápětí srovnat. Po přímém kopu Trubače však těsně nedoskočil. Blízko gólu byl čtvrt hodiny před koncem také hlavičkující Kučera, ale ani on nemířil z nadějné pozice přesně.

Když v nastaveném čase přestřelil bránu z přímého kopu také Sejk, prohrály Teplice v lize se Slováckem počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. Prvních 60 minut bylo z obou stran opatrných. Čekalo se, kdo dá první gól. Bohužel jej dalo Slovácko, ač je třeba říct, že zaslouženě. Hlavně v úvodu bylo trochu lepší a nebezpečnější. My jsme se do toho naopak nemohli dostat a nepodali jsme optimální výkon. Až když jsme to ke konci trochu obměnili, nasadili nové hráče a začali jsme hrát více na riziko, Slovácko se zatáhlo. V ten moment jsme byli odvážnější, více jsme tlačili a to se mi líbilo. Měli jsme i slušné standardky, ale bohužel jsme si nevytvořili žádnou šanci, takže jsme nemohli dát gól."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. V první půli jsme Teplice do ničeho nepouštěli, sbírali jsme dobře odražené míče. I přes těžký terén jsme se dostávali do kombinačních věcí z křídelních prostorů. Měli jsme asi tři šance, bohužel jsme je neproměnili. Chyběl větší klid a lepší řešení ve finální fázi. To nás nyní trápí. I ve druhé půli jsme ale pokračovali v našem výkonu a podařilo se nám vstřelit branku. Vzápětí jsme dali další, ale byl odpískaný ofsajd. Jestli byl, tak musel být hodně těsný. Teplice posledních 20 minut zjednodušily hru, poslaly do útoku více hráčů a soustředily se na nakopávané balony. Nechali jsme se zatlačit a dostali se pod tlak. Jsem rád, že jsme dobře pracovali v šestnáctce a kromě faulu Lukáše Sadílka, který byl zbytečný, jsme to odehráli dobře a udrželi nulu. Jsou to pro nás super tři body. Máme to sem daleko a navíc je to konečně vítězný zápas na hřišti soupeře."

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 55. Cicilia. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Berka (video). ŽK: Tijani, Jukl - Sadílek. Diváci: 2173 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal (77. Ledecký) - Hyčka (65. Prošek), Mareček (65. Knapík), Trubač, Jukl, Vondrášek - Mareš (55. Sejk), Žák. Trenér: Jarošík.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Daníček, Holzer (80. Tomič) - Ljovin, Havlík - Petržela (70. Kalabiška), Sadílek, Jurečka - Cicilia (84. Vecheta). Trenér: Svědík.