Fotbalisté Slovácka zvítězili v Budějovicích, z penalty rozhodl Daníček

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic prohráli ve 33. kole první ligy se Slováckem 0:1. Jediný gól utkání vstřelil v 18. minutě z penalty Vlastimil Daníček. Hosté venku podruhé za sebou zvítězili a definitivně si zajistili čtvrté místo v tabulce, do evropských pohárů se kvalifikovali už před týdnem. Dynamo podruhé po sobě prohrálo a patří mu 12. příčka.

Za Jihočechy doma naposledy nastoupil jednačtyřicetiletý bývalý reprezentační brankář Drobný. V zápase se loučil s fanoušky i českobudějovický odchovanec Kladrubský, jenž před utkáním oznámil, že po sezoně ukončí kariéru.

"Pro nás to bylo hodně emotivní, loučili se dva kluci, kteří tady zanechali výraznou stopu. Mrzí mě, že jsme jim nepřipravili hezčí konec," řekl při on-line tiskové konferenci českobudějovický trenér David Horejš.

Dynamo si v posledním domácím duelu sezony moc výraznějších šancí nevypracovalo. Slovácko soustředěnou hrou většinu utkání kontrolovalo a bylo nebezpečnější.

Projevilo se to v 18. minutě, kdy Kliment v pokutovém území naznačil kličku bránícímu Javorkovi a ten útočníka Slovácka trochu naivně fauloval. Výhodu pokutového kopu hosté využili a po střele Daníčka se dostali do vedení. Hostující defenzivní záložník skóroval podeváté v ligové sezoně.

O chvíli později mohlo Slovácko vedení navýšit. Brankáře Drobného prostřelil Kliment, ale gól kvůli postavení mimo hru neplatil. Jihočeši se poprvé dostali do trochu nebezpečnější pozice až ve 40. minutě. Ale Alvir po centru Čoliče zřejmě prováhal nejvhodnější moment pro střelu a defenziva Slovácka jeho pokus zblokovala.

"Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Pak jsme Budějovice pustili do hry, ale v naší šestnáctce jsme pracovali dobře," prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Po přestávce se hra vyrovnala a ubylo šancí. Domácí mohli doufat ve vyrovnání v 70. minutě, kdy se po pasu Alvira natlačil do koncovky Brandner, jenž však proti Bajzovi neuspěl. Více už Jihočeši nevymysleli a Slovácku podlehli na svém hřišti poprvé od roku 2005.

"Ve druhém poločase až na jednu šanci Budějovic jsme to zvládli a dotáhli poměrně v klidu do vítězného konce. S Budějovicemi jsme neměli pozitivní bilanci, takže hráčům gratuluji, že to zlomili," uvedl Svědík.

"Ve druhém poločase jsme dnes měli více ze hry, ale fotbal se hraje na góly. V poslední třetině hřiště jsme málo produktivní. Bohužel nás to provází delší dobu," dodal Horejš.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Pro nás to bylo emotivní utkání, loučili se dva kluci, kteří tady v Českých Budějovicích zanechali výraznou stopu. Mrzí mě, že jsme jim nepřipravili hezčí konec a lepší výsledek, protože Jarda Drobný i Jirka Kladrubský by si to zasloužili. Bohužel delší dobu nás provází to, že jsme málo produktivní. Třeba ve druhém poločase jsme dnes měli více ze hry, ale fotbal se hraje na góly. V poslední třetině hřiště jsme málo produktivní. Pro nás byl přitom soupeř velkou motivací. Je to silný tým, bavili jsme se o tom celý týden."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Pak jsme sice Budějovice pustili do hry, ale v naší šestnáctce jsme pracovali dobře. I ve druhém poločase až na jednu šanci domácích jsme to zvládli a dotáhli poměrně v klidu do vítězného konce. S Budějovicemi jsme dlouhodobě neměli pozitivní bilanci. Hlavně jsme si dnešním výsledkem zajistili konečné čtvrté místo, což je super výsledek celého klubu. Proto bych chtěl všem lidem, kteří se na tom podíleli, poděkovat."

Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 18. Daníček z pen. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Antoníček. ŽK: Alvir, Mršič, Čolič, Javorek, Brandner - Mareček, Kliment. Diváci: 794 (omezený počet).

Sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Králik, Kladrubský (83. Havel) - Javorek, Čavoš - Brandner (77. Ledecký), Alvir, Mršič (46. Mészáros) - Diop (60. Kousal). Trenér: Horejš.

Slovácko: Bajza - Tomič, Kadlec, Hofmann, Havlík - Mareček (60. Kohút), Daníček - Jurečka (72. Cicilia), Sadílek, Navrátil (83. Petržela) - Kliment (72. Šimko). Trenér: Svědík.