Fotbalisté Slovácka remizovali s Olomoucí 2:2, oba týmy mají naději na 4. místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o titul s Olomoucí 2:2. Domácí šli do vedení na konci první půle gólem Stanislava Hofmanna, za Hanáky odpověděl v 50. minutě Denis Ventúra a za půl hodiny otočil skóre střídající Pavel Zifčák. Bod pak pro tým z Uherského Hradiště zajistil v 85. minutě další náhradník Jan Kalabiška.

Vzhledem k prohře Bohemians 1905 na Spartě 1:2 mají oba dnešní soupeři stále naději na konečné čtvrté místo, zajišťující účast ve druhém předkole Evropské konferenční ligy. Páté Slovácko získalo 49 bodů stejně jako Bohemians, ale "Klokani" mají výhodu lepšího postavení v tabulce po základní části. Šestá Olomouc na oba rivaly ztrácí čtyři body.

V deváté minutě nejlepší olomoucký střelec Chytil protáhl domácího gólmana Nguyena. Slovácko ale dokázalo další útočné pokusy Hanáků eliminovat a převzalo kontrolu nad zápasem. Holzerův centr musel Macík s námahou vytáhnout nad břevno. Ve 28. minutě se dostal do šance Juroška, který vystřídal zraněného Petrželu, olomoucký brankář ale jeho střelu vyrazil.

Macík poprvé kapituloval až ve 45. minutě, kdy si na standardku Havlíka ideálně naskočil Hofmann a tvrdou hlavičkou o břevno nedal slovenskému gólmanovi šanci.

K vyrovnání pomohla Olomouci rovněž standardní situace. V 50. minutě se po rohu míč odrazil k Ventúrovi a slovenský záložník zblízka dopravil míč do sítě. Vzápětí mohl vrátit vedení na stranu domácích Juroška, jeho sólo ale skvěle zlikvidoval Macík. Neujala se ani nepřesná hlavička Vechety.

V dalším průběhu hry se oba týmy snažily o druhý gól a v 80. minutě ho vstřelili Hanáci. Dlouhý nákop do pokutového území našel střídajícího Zifčáka, který překonal Ngyuena. Slovácko ale nesložilo zbraně, Vecheta za pět minut přiťukl míč Kalabiškovi, jehož střela zapadla k tyči Macíkovy branky.

Další gól v zajímavém závěru už nepadl, Slovácko v lize s Olomoucí podeváté za sebou neprohrálo a v nadstavbě uhrálo třetí remízu. Sigma po minulé nečekané výhře 3:1 v Plzni podruhé bodovala.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Byl to klasický zápas se Sigmou, jen dnes okořeněný brankami. Při rozcvičce se zranil Reinberk, pak odstoupil Petržela a po přestávce i Daníček. Všichni nám chyběli. Škoda, že Juroška nedal šanci v první půli, ale šli jsme do vedení na konci poločasu. Inkasovali jsme po přestávce po naší nedůslednosti, to byly zbytečné branky, pramenící z nesouhry hráčů v pokutovém území. Na druhou stranu se nám aspoň podařilo vyrovnat a tak je remíza zasloužená. Nikam jsme se neposunuli, jsou před nám dvě kola proti pražským "S" a to jsou nejtěžší možní soupeři. Chceme ale co nejdéle hrát o čtvrté místo, ale nesmíme dělat takové chyby, o nichž jsem už mluvil."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z celkové pohledu netěší remíza ani jedno mužstvo, nepovedlo se ani jednomu týmu získat výhodnější pozici pro boj o čtvrté místo. Viděli jsme ale celkem kvalitní duel. V první půli to bylo spíše taktické a málo odvážné, bez koncovky. Moc jsme pouštěli Slovácko do standardek, na což jsme doplatili. Věřili jsme, že jsme schopni na to reagovat a otočit to. Mentální síla týmu je obrovská, tlačili jsme se za góly, měl jsem z naší hry dobrý pocit, byť jsme nechali Slovácko jít do brejků. Mrzí mě, že jsme vedení neudrželi, byla to těžko bránitelná situace. Oba týmy chtěly dát vítězný gól, ale nepovedlo se. Remíza je zasloužená. Čtvrté místo je teorie, víme, s kým hrajeme. Nicméně pokud existuje šance, budeme se o něj bít."

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 2:2 (1:0)

Branky: 45. Hofmann, 85. Kalabiška - 50. Ventúra, 80. Zifčák. Rozhodčí: Hocek - Vlček, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Daníček, Trávník - Pokorný, Israel. Diváci: 4743.

Slovácko: Nguyen - Sinjavskij, Hofmann, Kadlec, Holzer (71. Kalabiška) - Havlík, Daníček (71. Šimko) - Petržela (28. Juroška), Trávník (79. Kim Sung-pin), Mihálik (79. Doski) - Vecheta. Trenér: Svědík.

Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Navrátil (86. Vraštil), Ventúra (68. Zifčák), Israel, Sláma - Zorvan (54. Pospíšil), Fortelný (68. Vodháněl) - Chytil (86. Kramář). Trenér: Jílek.