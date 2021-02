Fotbalisté Slovácka porazili Teplice a upevnili si čtvrté místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v předehrávce 19. kola první ligy nad Teplicemi 2:0. Domácí poslal do vedení ve čtvrté minutě Jan Kalabiška a pojistku přidal v 89. minutě střídající Václav Jurečka krátce poté, co byl vyloučen hostující Ruben Droehnle.

Slovácko bodovalo v sedmém ligovém duelu po sobě, z toho pošesté zvítězilo a v neúplné tabulce si upevnilo čtvrté místo. Tým z Uherského Hradiště má navíc zápas k dobru. Severočeši získali z pěti utkání v jarní sezoně jen bod a zůstali čtrnáctí.

Zápas se hrál na zmrzlém trávníku, v úvodu za stálého sněžení a za teploty minus šest stupňů. Po úvodní čtvrthodině dal sudí Machálek pokyn k odhrnutí sněhu na čarách pokutového území a po obvodu hřiště.

Teplický trenér Radim Kučera udělal oproti minulému zápasu v sestavě čtyři změny, ale než se nová defenzivní formace rozkoukala, lovil mladý gólman Čtvrtečka míč ze sítě. Kliment vyslal do brejku obránce Kalabišku, který technickým pokusem k tyči z 10 metrů s přehledem otevřel skóre.

Hosty rychle inkasovaná branka nesrazila. Ve 12. minutě se dostal do zakončení Fortelný, ale mířil těsně vedle. O chvíli později se snažil Mareš neúspěšně přelobovat Nemravu a Moulisův nepovedený centr pak jen o vlásek minul břevno domácí branky.

Slovácko se vymanilo z teplické převahy v závěru první půle a po kombinační akci měl možnost zvýšit vedení Sadílek, jenže zblízka z úhlu přestřelil.

V úvodu druhé půle přibylo na obou stranách více nepřesností, čímž trpěla kombinace. V 60. minutě předvedl ve vápně střelu "nůžkami" hostující Moulis, ale mířil nad. O pět minut později zahodil na druhé straně vyloženou šanci Kliment, který se uvolnil přes stopera, ale pak poslal míč těsně mimo.

V 86. minutě dostal Droehnle za faul na unikajícího Kohúta rovnou červenou kartu. Domácí si závěr pohlídali a v přesile ještě přidali pojistku. Mazuch nešťastně odvrátil míč jen k Jurečkovi, který dorážkou z malého vápna nezaváhal. Slovácko zvítězilo 2:0 stejně jako v úvodním vzájemném duelu v této sezoně v Teplicích. Doma porazilo Severočechy po čtyřech zápasech.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Když dáte gól ve čtvrté minutě, tak to samozřejmě ovlivní zápas. Kladl jsme bekům na srdce, aby se zapojovali do ofenzivy a podpořili útok, což se splnilo. Jenže po gólu jsme nehráli dobře. Nedrželi jsme střed hřiště, spolupráce tam nefungovala podle představ. Ztráceli jsme balony, soupeř je přebíral, nešla nám hra jeden na jednoho. Zlepšili jsme se až v závěru poločasu a ve druhé půli jsme hru zpřesnili. Teplice nepředvedly vůbec špatný výkon. Nám se zápas herně až tak moc nevydařil, ale o to více si vážím vítězství."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, ale dostali jsme hned gól. Za první poločas ale nemůžu hráčům nic zásadního vytknout, měli jsme tam dobré pasáže i nějaké šance. Slovácko bylo dvakrát před naší bránou a dalo jeden gól. U nás je problém v hlavách. Jsme nastaveni na hru dopředu, ale musíme myslet i na zadní vrátka. Když nemáme míč pod kontrolou, nemůžeme tak otevírat prostory před naší šestnáctkou. Soupeř nás za to potrestal. My máme šance, ale nedotáhneme je. Nejsme schopni vývoj otočit, což nás táhne k zemi. Druhá branka byla vyústěním situace, hráli jsme vabank, byli jsme dezorientovaní. Jsou to hloupé góly, nám takové soupeři nenabízí."

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 4. Kalabiška, 89. Jurečka. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Kotalík - Proske (video). ŽK: Reinberk, Jurečka, Kohút - Mareš, T. Kučera. ČK: 86. Droehnle (Teplice). Bez diváků.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek (83. Šimko) - Petržela (74. Kohút), Kubala (46. Jurečka), Navrátil (90. Divíšek) - Kliment (83. Cicilia). Trenér: Svědík.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Heidenreich, Droehnle - Trubač, Jukl (60. T. Kučera) - Moulis (70. Černý), Žitný, Fortelný (77. Radosta) - Mareš (70. Macej). Trenér: R. Kučera.

Tabulka:

1. Slavia 18 15 3 0 54:11 48 2. Sparta 18 12 2 4 36:21 38 3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 18 10 4 4 32:17 34 5. Liberec 17 8 4 5 26:17 28 6. České Budějovice 18 7 7 4 24:23 28 7. Pardubice 18 8 4 6 17:19 28 8. Plzeň 18 8 3 7 32:23 27 9. Olomouc 18 6 8 4 28:23 26 10. Ostrava 18 7 5 6 21:16 26 11. Karviná 18 6 6 6 20:26 24 12. Bohemians 1905 18 6 4 8 21:23 22 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 19 5 2 12 18:40 17 15. Brno 18 3 4 11 16:33 13 16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 18 2 5 11 15:36 11 18. Opava 18 1 5 12 12:39 8