Fotbalisté Slovácka odletěli do Stockholmu na odvetu Konferenční ligy až večer

Uherské Hradiště/Brno - Fotbalisté Slovácka odletěli k odvetě čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy do Stockholmu až večer. Odcestovat měli už dopoledne, ale objednaný stroj měl poruchu. Po celodenním čekání v Brně se jejich speciál z letištní plochy vznesl až krátce po 21. hodině.

Na dopoledne objednané letadlo uvízlo kvůli poruše v Rize. Tým se proto mezitím ubytoval v Brně v hotelu u Výstaviště a absolvoval předzápasový hodinový trénink na hřišti Moravské Slavie. Na tomtéž stadionu trénovali před odvetou 3. předkola Evropské ligy hráči Fenerbahce Istanbul, kteří posléze Slovácko vyřadili.

"Nějaká komplikace to je, ale do zápasu zbývá hodně času. Fenerbahce to o kolo dřív mělo podobně, absolvovalo předzápasový trénink doma a teprve pak letělo k nám," řekl v nahrávce pro média kapitán Michal Kadlec.

Po večerním příletu zamíří tým do hotelu přímo na stadionu v Solně, kde se utkání hraje, a s tamním trávníkem se seznámí až ve čtvrtek, v den zápasu. Ten má naplánovaný výkop v 19:00.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka porazili v úvodním utkání AIK Stockholm 3:0 a mají blízko k historickému postupu do skupiny evropských pohárů.