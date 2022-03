Fotbalisté Slavie zdolali Spartu 2:0 a vrátili se do čela tabulky před Plzeň

Praha - Fotbalisté Slavie porazili doma ve 24. kole první ligy v pražském derby Spartu 2:0. Vítězný gól vstřelil v Edenu v 31. minutě Ondřej Lingr, pojistku v závěrečném nastavení přidal Ivan Schranz.

Obhájce titulu zvítězil ve čtvrtém kole po sobě a vrátil se do čela tabulky o skóre před Plzeň. Letenští prohráli v nejvyšší soutěži po sedmi utkáních a jejich ztráta na Slavii a Viktorii narostla už na 10 bodů, byť mají k dobru středeční dohrávku v Jablonci.

"Červenobílí" doma v lize od září 2014 neprohráli se Spartou podeváté za sebou a městského rivala zdolali po dvou soutěžních porážkách. Na podzim mu podlehli v lize na jeho hřišti 0:1 a před měsícem doma ve čtvrtfinále domácího poháru 0:2. Zatímco únorový duel navštívilo pouze 1000 diváků, tentokrát bylo díky úternímu dalšímu uvolnění opatření proti koronaviru vyprodáno (19.370 fanoušků).

Derby řídili polští sudí v čele s hlavním Szymonem Marciniakem, jeho krajan byl i u videa. Zápas české ligy pískali zahraniční rozhodčí poprvé od května 2015.

V brance Slavie místo Mandouse dostal přednost Kolář, vedle Ousoua nastoupil ve stoperské dvojici nečekaně Hovorka, který kvůli zranění kolena a rekonvalescenci nehrál od konce loňského ledna. Na hrotu útoku trenér Trpišovský upřednostnil Sora. Naopak sestava Sparty, která ve středu po výhře nad Jabloncem 4:3 po prodloužení postoupila do finále domácího poháru, se obešla bez překvapení.

Český šampion nechal před začátkem utkání zahrát píseň "Bratříčku, zavírej vrátka" na počest Ukrajině, která čelí ruské invazi. Úvodnímu výkopu předcházela minuta potlesku.

Slavia začala aktivně, hostující brankář Holec si ale se Schranzovou přízemní střelou bez problémů poradil. V 17. minutě zahrozila i Sparta, kapitán Pavelka přihrál do vápna na Haraslína, jehož pokus ve skluzu zblokoval obránce Jurásek. Po půl hodině hry Sorovu hlavičku po Bahově centru vytáhl Holec a vzápětí konečky prstů vyškrábl Juráskovu střelu na tyč.

O 10 minut později se už slávisté prosadili. Bah opět nacentroval do šestnáctky a na hranici malého vápna se do míče hlavou položil Lingr. Třiadvacetiletý záložník se trefil ve třetím kole po sobě a s 11 trefami mu spolu s plzeňským Beauguelem chybí jediný zásah na vedoucí dvojici nejlepších ligových kanonýrů této sezony Almásiho (Ostrava) a Jurečku (Slovácko).

V úvodu druhé půle Pešek z úhlu nepropálil Koláře. V 63. minutě Sor po Lingrově centru hlavičkoval vedle a jednadvacetiletý Nigerijec se neprosadil ani o chvilku později. Poté se k zakončení po rychlém přenesení hry dostal střídající Tecl, jenže Holec mu včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a vychytal ho.

Přestože Sparta potřebovala vyrovnat, její příznivci k tomu příliš nepomohli, jelikož v jejich kotli vznikl požár. Kvůli zásahu hasičů bylo utkání v mrazivém večeru přerušeno na téměř 10 minut. Hosté zahrozili v 90. minutě, Kolář ale Panákovu ránu zpoza pokutového území vyrazil.

Naopak ve druhé minutě jedenáctiminutového nastavení přidal pojistku na vítězství domácích Schranz. Slovenský reprezentant si naběhl na pas střídajícího Tecla, předběhl Ladislava Krejčího mladšího, který souboj zdánlivě vypustil, obešel Holce a zakončil do prázdné branky. V ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal osmou trefu. Slavia má s 60 góly nejlepší útok ligy.

Sparta nevyhrála třetí z posledních čtyř kol a v ligové sezoně získala venku jen 18 z celkových 50 bodů.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Z našeho pohledu samozřejmě pozitivní hodnocení. Vyhráli jsme a dali jsme dva góly, žádný jsme nedostali. Po dlouhé době vyprodáno, skvělá kulisa, skvělé fandění a atmosféra. Myslím si, že i proti minulým zápasům to mělo větší spád, kvalitu, i když tam bylo pořád hodně soubojů. To ale bude vždycky v těchto zápasech. Oba týmy se soustředily hlavně na to, jak dát gól, jak zodpovědně bránit a dostat se do šancí než vyloženě na nějaké souboje. Mělo to i určitou fotbalovou kvalitu, byly tam zajímavé momenty, v některých fázích se to přelévalo nahoru dolů. Podařilo se nám dát gól v první půli po pasáži, která byla velice dobrá. Měli jsme tam ještě jednu gólovku po centru z pravé strany, kde se nám hodně dařilo. Pak jsme dali tyčku. Po dlouhé době měl zápas zajímavé fotbalové momenty. Kromě toho dlouhého prostoje měla hra určitý spád. Přispěli k tomu i (polští) rozhodčí, kteří měli obrovský respekt."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Desetibodová mezera je už velká. Samozřejmě máme zápas k dobru (v Jablonci), ale prostě to tak je. Nemyslím si, že tak zkušená mužstva jako Slavia a Plzeň by si nechala takovou mezeru nějakým způsobem dohrát. Hraje se ještě nadstavba a body může ztrácet kdokoli, ale samozřejmě je to tak, že ztráta už pro nás není vůbec dobrá a dohnat takový počet bodů je hodně složité. Neříkám, že jsme přišli o šanci na titul, ale situace je hodně složitá. Neříkám, že je konec."

Slavia Praha - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 41. Lingr, 90.+2 Schranz. Rozhodčí: Marciniak - Kupsik, Obukowicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Bah, Traoré, Jurásek, Holeš, Olayinka - Ladislav Krejčí II, Pešek, Karabec, Ladislav Krejčí II. Diváci: 19.370 (vyprodáno).

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Hovorka, Jurásek (90.+9 Hromada) - Traoré (75. Talovjerov), Holeš - Schranz (90.+9 Fila), Lingr (90.+1 Plavšič), Olayinka - Sor (75. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Hancko (59. Panák), Ladislav Krejčí I (82. Dočkal) - Haraslín (74. Höjer), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Hložek, Pešek - Čvančara (59. Karabec). Trenér: Vrba.