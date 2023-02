Fotbalisté Slavie zdolali Pardubice a pokazili jim debut na opraveném stadionu

Pardubice - Fotbalisté vedoucí Slavie zvítězili v 18. kole první ligy na hřišti posledních Pardubic 2:0 a pokazili tak východočeskému celku soutěžní premiéru na zrekonstruovaném Stadionu Arnošta Košťála. Pražané v nejvyšší soutěži bodovali naplno posedmé v řadě a neúplnou tabulku vedou o čtyři body před obhájcem titulu Plzní, která se v neděli představí na půdě nováčka z Brna. Pardubice nevyhrály čtvrté kolo po sobě a zůstaly šestnácté s tříbodovou ztrátou na předposlední Zlín.

Zápas dvou týmů z opačného konce tabulky otevřel gólově v 19. minutě z penalty slávista Václav Jurečka. Konečný výsledek stanovil v závěrečném nastavení Peter Olayinka. To už hosté dohrávali bez vyloučeného stopera Aihama Ousoua. Vršovický celek neprohrál ani šesté vzájemné utkání v nejvyšší soutěži. V srpnu rozstřílel Pardubice v Edenu 7:0 a připravil jim nejhorší debakl v lize.

Pardubice po historickém postupu mezi elitu v létě 2020 strávily kvůli nevyhovujícímu stadionu dva a půl roku v azylu v pražském Ďolíčku, kde sídlí Bohemians 1905. Nejvyšší fotbalová soutěž se do města proslulého perníkem a dostihy vrátila poprvé od roku 1969. Tehdy ji ale hrál jiný klub, ten současný vznikl až v roce 2008.

Svěřenci trenéra Kováče začali před vyprodaným hledištěm (4620 diváků) aktivně. Po necelých třech minutách brankář hostů Kolář vyrazil Chlumeckého hlavičku po rohovém kopu, o chvíli později pak Kostkovu přízemní střelu.

V 16. minutě zahrál Kostka po rohu Slavie ve vápně rukou. Sudí Machálek po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pro Pražany penaltu. Odpovědnost vzal na sebe Jurečka, který poslal gólmana Nitu, hostujícího v Pardubicích z pražské Sparty, na opačnou stranu. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč skóroval i ve druhém jarním kole a zaznamenal pátou trefu v sezoně nejvyšší soutěže. Potěšil tak "kotel" Slavie, kde fandil i šéf klubu Tvrdík spolu se zraněným obráncem Bořilem.

Hosté do konce poločasu převzali iniciativu, Van Buren ale vedení nenavýšil. V první šanci vystřelil vedle. Následně ho vybídl ke skórování David Jurásek, ale s 10 brankami druhý nejlepší střelec ligové sezony ve skluzu tváří v tvář Nitovi neuspěl.

Krátce po přestávce Hlavatý z rohu vápna nastřelil tyč. V 66. minutě jeho spoluhráč Janošek vypálil z šestnáctky nad. Hlavatý poté přihrál do vápna střídajícímu Limovi, který však z bezprostřední blízkosti gólmana Koláře nepřekonal.

V 83. minutě o sobě dala vědět Slavia. Kolářův dlouhý výkop propadl za obranu Pardubic na nabíhajícího Olayinku, jenže hostující kapitán zakončil nad.

V poslední minutě uviděl po protestech druhou žlutou kartu v utkání Ousou. Švédský obránce byl ve 36. utkání v české lize vyloučen už potřetí.

Hosté navzdory oslabení přidali pojistku. Střídající Tecl po rychlém přečíslení přihrál Olayinkovi a nigerijský křídelník šestým zásahem v ligovém ročníku zpečetil skóre. Slavia vyhrála venku v lize potřetí za sebou a s 58 góly má nejlepší útok soutěže. Naopak Pardubice mají se 14 brankami nejhorší útok ligy a s 42 inkasovanými góly i nejslabší obranu.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Dobře jsme začali. Sedm osm minut jsme měli příležitosti, i standardku. Úvod byl v pořádku. Pak jsme udělali hloupou, nesmyslnou penaltu. Kosťa (Kostka) úplně blbě zvedl ruku. Jednoznačně zbytečná penalta. Myslel jsem, že nebyla, ale byla. Po penaltě jsme měli trochu problémy, Slavia nás zmáčkla. Měla to připravené přes levou stranu. Slavia má výborné proběhy za obranu. Měli jsme i štěstí do půle. Do druhého poločasu jsme něco změnili, udělali jsme střídaní, dali jsme do hry Limu a Krobiho (Krobota). Potřebovali jsme lepší pohyb za obranu. Druhému poločasu se nedá nic vyčíst, měli jsme příležitosti. Lima měl obrovskou šanci. Kdyby to proměnil, třeba jsme uhráli bod. Slavia taky hrozila, hlavně z brejku ke konci, kdy jsme šli do rizika a hráli hodně otevřeně. Olayinka měl šanci na 2:0, přestřelil. Na závěr stejně ještě dal gól, ale to už bylo vabank. Neřešilo to, jestli to bylo 0:1 nebo 0:2 . Myslím si, že jsme si bod zasloužili, ale na kdyby se nehraje. Nedali jsme gól, o nich to je. Z našeho řešení jsem trochu zděšený, protože to jsou tutové góly. Musíme okamžitě začít proměňovat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V první řadě chci Pardubicím pogratulovat ke stadionu. Je to druhá nejlepší zpráva dneška po tom, že jsme vyhráli. Jinak pozitiv z naší strany už moc není. Nevstoupili jsme do zápasu úplně dobře. Přežili jsme první šanci Pardubic. Pak jsme se dostali do zajímavých pozic, které jsme bohužel neproměnili. Dostali jsme se do vedení z penalty. Pak se náš výkon v prvním poločase zlepšil. Ve druhém domácí hru hodně vysunuli nahoru a nedostávali jsme se tolik do kombinace. Ztratili jsme střed hřiště a v některých fázích jsme se dostali pod tlak. Ondra Kolář chytil tutovku na 1:1. Bohužel jsme brejkové situace nevyřešili tak, jak bychom měli. Proto byl zápas těžký až do posledních chvil. Ještě jsme si ho zkomplikovali vyloučením. Gól, který jsme potřebovali ke zklidnění, jsme dali až v poslední vteřině. Musím pochválit domácí za dobrý, odvážný, srdnatý a běžecky velmi dobrý výkon, hlavně ve středu hřiště, především od Hlavatého. Pro diváka to byl zajímavý fotbal, z naší strany ale měla být větší kvalita."

FK Pardubice - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 19. Jurečka z pen., 90.+6 Olayinka. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Šimek - Ousou, Lingr, Santos, Douděra. ČK: 90. Ousou. Diváci: 4620 (vyprodáno).

Pardubice: Nita - Kostka (64. Mareš), Hranáč, Chlumecký, Rosa (46. Helešic) - Vacek (78. Šimek) - Pikul (58. Krobot), Janošek, Hlavatý, Tischler - Černý (58. Lima). Trenér: Kováč.

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Santos, D. Jurásek - Hromada (68. Pech), Ševčík (56. M. Jurásek) - Jurečka (56. Hronek), Lingr (56. Provod), Olayinka - Van Buren (83. Tecl). Trenér: Trpišovský.