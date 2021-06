Fotbalisté Slavie zdolali Budějovice 2:1 a prošli ligovou sezonou bez prohry

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v závěrečném 34. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 2:1 a v celé sezoně nejvyšší soutěže ani jednou neprohráli. Již jistý mistr rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili Ondřej Lingr a nejlepší střelec Jan Kuchta. V 76. minutě snížil Lukáš Skovajsa. Po zápase červenobílí převzali trofej pro šampiona.

Slavia protáhla vlastní rekordní sérii bez ligové prohry na 46 utkání a sezonou prošla bez porážky jako teprve druhý tým v samostatné historii nejvyšší soutěže. Předtím se to podařilo jen Spartě v ročníku 2009/10.

Slávisté soutěži kralovali a uspěli i mezi kanonýry. O pomyslnou korunu pro nejlepší střelce ligové sezony se podělili útočník červenobílých Kuchta se sparťanským talentem Adamem Hložkem, kteří zaznamenali shodně 15 branek.

Pražané opět nastoupili bez reprezentantů chystajících se na evropský šampionát, přesto byli od úvodu podle očekávání aktivnější. V 15. minutě Traoré přiťukl patičkou Lingrovi a ten střelou na zadní tyč otevřel skóre. Navázal na gól z minulého kola v Jablonci.

Lingr poté hlavičkoval jen do horní sítě a následně Oscarovu dorážku odvrátil Králik. Ve 43. minutě už slávisté zvýšili. Po Bahově přihrávce doklepl míč do sítě Kuchta a připsal si 15. gól v ligové sezoně.

Po přestávce se slávistický útočník pokoušel v čele střelecké tabulky osamostatnit. Po hodině hry ale z úhlu sám před Vorlem trefil jen boční síť a poté dalším pokusem minul. Příznivci, kteří mohli zaplnit hlediště z 20 procent, červenobílé skandováním "všechno na Kuchtu" vyzývali, aby svému kanonýrovi co nejvíce přihrávali.

V 73. minutě měl blízko ke gólu Olayinka, jehož tečovaná střela skončila těsně nad. Čtyři minuty nato se nečekaně prosadili hosté. Na Novákův centr si naskočil Skovajsa a hlavou zaznamenal svůj první gól v české lize. Jihočeši ožili, ale srovnat už se jim nepovedlo.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsem rád, že se nám podařilo završit i jeden z hlavních cílů, který jsme ke konci měli - projít ligovou sezonou bez porážky. Je to unikátní, při získaném titulu nemůže být víc, než že vás nikdo neporazí. Pokud bychom přišli o neporazitelnost, dnešní den by nám to zkazilo. Nechali jsme si dát gól, Budějovice měly další šance. Takže na konci to byly nervy. Do poslední minuty jsme měli o co hrát. Sezona je to samozřejmě skvělá, nezapomenutelná, v podstatě totální sezona dvě. Vyšperkovaná tím, že jsme prošli ligovou částí bez porážky. Podařilo se nám splnit všechny hlavní týmové cíle, plus koruna pro krále střelců, i když dělená."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Myslím, že jsme tu dnes odehráli skvělé utkání. Se soupeřem, který v lize nemá konkurenci. Rozhodl to první poločas, kdy Slavia ukázala, že má obrovskou kvalitu hlavně ve finální fázi. Ty možnosti, které si dokázala vytvořit, proměnila. My jsme nějaké možnosti nedotáhli. Druhou půli jsme se zlepšili, trošku jsme vysunuli obranu, trochu víc jsme napadali. Hráli jsme velice dobře, měli jsme nějaké možnosti a vstřelili kontaktní branku."

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 2:1 (2:0)

Branky: 15. Lingr, 43. Kuchta - 76. Skovajsa. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hock - Adámková (video). ŽK: Havelka, Skovajsa, Valenta (všichni Č. Budějovice). Diváci: 3200 (omezený počet).

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Deli, Oscar - Samek (83. Zima), Traoré (84. Kačaraba) - Van Buren (74. Hilál), Lingr (64. Beran), Olayinka (84. Tecl) - Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Č. Budějovice: Vorel - Novák, Havel, Králik, Skovajsa - Čavoš, Vais (71. Valenta) - Brandner, Havelka, Mészáros (56. Mršič) - Alvir (63. Vítovec). Trenér: Horejš.