Fotbalisté Slavie vyhráli v Brně 4:0 a o dva body vedou neúplnou ligovou tabulku

Brno - Fotbalisté Slavie zvítězili v pátém kole první ligy na hřišti nováčka z Brna hladce 4:0. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a o dva body vedou neúplnou tabulku. Zbrojovka poprvé v ligové sezoně nebodovala a klesla na osmé místo, k dobru má však odložený duel na půdě obhájce titulu z Plzně.

Slávisté rozhodli už v prvním poločase, kdy vstřelili tři branky v rozmezí 19. až 36. minuty. Nejprve se prosadil kapitán Stanislav Tecl, který poté asistoval u trefy Davida Douděry. Poté si dal vlastní gól domácí záložník Jiří Texl. Hosté od 57. minuty dohrávali bez vyloučeného stopera Aihama Ousoua, přesto ještě skóroval Christ Tiéhi.

Vršovický celek vstupoval do utkání po čtvrtečním postupu do skupiny Evropské konferenční ligy přes Raków Čenstochová. Trenér Trpišovský udělal oproti domácí odvetě s polským týmem šest změn v základní sestavě. Brno kvůli odkladu duelu v Plzni odehrálo první ligové utkání od 13. srpna.

Po svižném úvodu a možnostech na obou stranách udeřili v 19. minutě hosté. Oscar se z úhlu ještě neprosadil, ale Tecl po nepříliš jistém zákroku brankáře Berkovce nadvakrát už ano. Jednatřicetiletý útočník vstřelil čtvrtý gól v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže, v minulém kole se hattrickem podílel na vítězství 7:0 nad Pardubicemi.

Za dalších osm minut Slavia zvýšila. Tecl nacentroval zprava do vápna a Douděra se hlavičkou nemýlil. Také on se v lize trefil podruhé za sebou. Snížit mohl z dálky Granečný, ale jeho střela skončila vedle. Místo toho se radovali opět Pražané. Oscar chtěl ve 36. minutě vyřešit brejk přihrávkou na Olayinku, do níž se však vložil Texl, který nedal vlastnímu brankáři Berkovcovi šanci.

V 55. minutě Ousou v běžeckém souboji v rohu hřiště strčil do střídajícího Alliho a od sudího Klímy inkasoval žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů však arbitr svůj původní verdikt změnil a i přes rozhořčení slávistických hráčů švédského stopera vyloučil.

Zbrojovka sice ve druhé půli přidala na aktivitě, ale vyloženou příležitost si nevypracovala, přestože ji dopředu hnal vyprodaný stadion a více než 10 tisíc diváků. Navzdory více než půlhodinové přesilovce domácí v 75. minutě ještě jednou inkasovali. Střídající Schranz nahrál do šestnáctky a Tiéhi tvrdou ranou pod břevno stanovil konečný výsledek. Čtyřiadvacetiletý záložník vstřelil premiérový gól v české lize.

Slavia dala v této sezoně nejvyšší soutěže už 18 branek a má suverénně nejlepší útok. Pražané v lize s Brnem poosmé za sebou neprohráli.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Pro nás je výsledek 0:4 krutý. Hráli jsme proti velké kvalitě, Slavia má jednoznačně dobře poskládané mužstvo. Utkání jsme nezačali vůbec špatně, naším cílem bylo dostat do varu diváky. Zápas jsme hráli pro ně. Prvních 10 minut se nám to povedlo, bohužel naše kvalita směrem do ofenzivy byla velmi malá. Za celých 90 minut jednou jedinkrát trefit bránu je zatraceně málo, to na dobrý výsledek proti tak dobrému soupeři prostě stačit nemůže. Z tohoto pohledu jsem velmi zklamaný, že jsme nevstřelili branku, protože těch 10 tisíc lidí by si to jednoznačně zasloužilo. V poločase jsme nabádali hráče, aby hráli odvážně a šli do zakončení, aby si diváci mohli jednou zařvat gól. To se nám nepodařilo a vládne z toho zklamání. Slavia se určitě porazit dá, ale určitě ne dnes, protože jsme pro vítězství udělali málo."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme samozřejmě spokojeni, že jsme to zvládli vítězně a po dobrém výkonu. Nedostali jsme gól, čtyři jsme dali. Věděli jsme, že v kombinaci se čtvrtkem a tím, že Brno vypadalo herně dobře, mělo hodně bodů, plus tady bylo vyprodáno, nás čeká náročný zápas. Podařilo se nám dát rychlé góly a dostat se do vedení, to nám v kontextu druhého poločasu zápas hodně usnadnilo. Skvělá kulisa na ligový zápas, mám radost, že bylo vyprodáno. A že v kombinaci toho, co teď máme za sebou, jsme to zvládli i přes změny, které jsme v sestavě museli udělat."

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 19. Tecl, 28. Douděra, 36. vlastní Texl, 75. Tiéhi. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hrabovský - Kocourek (video). ŽK: Hrabina, Endl (oba Brno). ČK: 57. Ousou (Slavia). Diváci: 10.200 (vyprodáno).

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural (84. Hlavica), Endl, Granečný - Souček (63. Fousek), Texl - Hladík (46. Alli), M. Ševčík (84. Nečas), Přichystal (46. Falta) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Slavia: Mandous - Douděra (62. Schranz), Ousou, Kačaraba, Oscar (46. D. Jurásek) - Tiéhi, Hromada (78. Holeš) - Masopust, Provod (84. Icha), Olayinka - Tecl (78. Lingr). Trenér: Trpišovský.