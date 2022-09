Fotbalisté Slavie vstoupí do poháru derby na Dukle, Plzeň se představí v Hlučíně

Praha - Fotbalisté Slavie vstoupí do domácího poháru pražským derby na půdě druholigové Dukly. Obhájce trofeje Slovácko ve 3. kole MOL Cupu přivítá Varnsdorf, finalista uplynulého ročníku Sparta se představí v Domažlicích a lídr prvoligové tabulky Plzeň v Hlučíně. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FAČR na Strahově.

Ve 3. kole zasáhne do MOL Cupu zbylá pětice prvoligových klubů. Plzeň, pražské kluby Slavia se Spartou a Slovácko coby účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů a Mladá Boleslav jako vítěz ligové nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.

Nejatraktivnějším zápasem bude souboj aktuálně druhého týmu nejvyšší soutěže Slavie s jedenáctým celkem druhé ligy Duklou. Oba pražské kluby se naposledy utkaly ve 3. kole domácího poháru vloni v lednu a vršovický favorit v Edenu zvítězil hladce 4:1.

Dalším dvěma z hlavních favoritů MOL Cupu přisoudil los třetiligové soupeře. Finalista z minulého ročníku Sparta zavítá do Domažlic, za které hraje bývalý reprezentant David Limberský, a lídr nejvyšší soutěže Plzeň zavítá do Hlučína. Viktoria na stejného protivníka narazí potřetí za posledních šest let.

Na obhájce trofeje Slovácko čeká aktuálně čtvrtý celek druhé ligy Varnsdorf. Doma se z prvoligových klubů představí ještě Jablonec, České Budějovice, Mladá Boleslav, Zlín a Bohemians 1905.

Naopak venku vedle Slavie, Plzně a Sparty nastoupí také Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Teplice, Brno a Ostrava. Baník se představí v třetiligových Velvarech, které v 2. kole nečekaně vyřadily Pardubice. Východočeši opustili soutěž jako zatím jediný tým z nejvyšší soutěže.

Úředním hracím termínem 3. kola je středa 19. října.

Los 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu

(oficiální termín středa 19. října):

Velvary - Ostrava, Hlučín - Plzeň, Soběslav - Karviná, Domažlice - Sparta Praha, Zápy - Olomouc, Frýdek-Místek - Liberec, Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové, Jablonec - Vyškov, Dukla Praha - Slavia Praha, České Budějovice - Vlašim, Mladá Boleslav - Prostějov, Zlín - Jihlava, Bohemians Praha 1905 - Třinec, Příbram - Teplice, Slovácko - Varnsdorf, Táborsko - Brno.