Fotbalisté Slavie v přesilovce porazili Ostravu 2:1

Praha - Fotbalisté Slavie porazili ve šlágru 22. kola první ligy oslabenou Ostravu 2:1. Pražané hráli po vyloučení hostujícího Martina Filla už od třetí minuty přesilovku a oba góly dali v úvodním dějství, kdy se trefili Lukáš Masopust a z penalty Nicolae Stanciu. V 53. minutě Baník snížil po vlastním gólu Tarase Kačaraby.

Obhájce titulu vede tabulku o 14 bodů před Spartou, která má dvě utkání k dobru. Slavia nadále jako jediná v ligové sezoně drží neporazitelnost. V nejvyšší soutěži bodovala ve 34 zápasech za sebou a k vyrovnání vlastního rekordu jí chybí dvě utkání. Baníku nevyšel první duel po odvolání trenéra Luboše Kozla a pod vedením Ondřeje Smetany, který je kvůli chybějící licenci oficiálně asistentem. Slezané jsou v tabulce devátí.

Šéf Slavie Tvrdík v sobotu informoval, že se v klubu objevila britská mutace koronaviru. Nepostihla ale žádného z klíčových hráčů. Jen na lavičce tentokrát začal mladý kanonýr Sima a místo něj hrál Masopust. "Doufám, že nás covid nezasáhne, všichni hráči byli včera negativní," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Už ve třetí minutě Fillo mimo hru zasáhl do obličeje Bořila a k velkému údivu dostal od rozhodčího Pechance rovnou červenou kartu. "Byli jsme u sebe a on mi zničehonic dal rukou nebo loktem přímo do obličeje. Podle mě jednoznačný faul na červenou. Nevím, proč to udělal," uvedl Bořil.

"Hrubě to ovlivnilo zápas. Martin Fillo se omluvil celému týmu i realizačnímu týmu. Je to zkrat, hloupost. Zvlášť to mrzí u takhle zkušeného hráče. Tohle si musí pohlídat," konstatoval Smetana.

Domácí využili přesilovku velmi rychle, na konci sedmé minuty napřáhl zpoza vápna Masopust a technickou střelou k tyči překonal Laštůvku. Skóroval poprvé od srpnového úvodního kola.

Po čtvrthodině vytáhl Bořilovu hlavičku ostravský gólman, ale ve 33. minutě už inkasoval podruhé. Balon se ve vápně otřel o Ndefeho ruku a Pechanec nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Stanciu. Z pokutového kopu se v lize prosadil ve druhém utkání za sebou.

Slezané v oslabení nerezignovali a osm minut po přestávce zápas zdramatizovali. Po rohu hlavičkoval Svozil a před Stronatim si srazil míč do vlastní branky Kačaraba, který na stoperu dostal přednost před Zimou.

"Zápas byl ovlivněn brzkým vyloučením. Hned vzápětí se nám podařilo dát krásnou branku, ale pak už jsme v prvním poločase z převahy, kterou jsme měli, dali jen jeden gól z penalty. Ve druhém poločase se pak ukázalo, že to bylo málo. Baník odehrál skvělý druhý poločas, z první střely na bránu dal kontaktní gól a my jsme znervózněli," uvedl Trpišovský.

Na trávník po hodině hry poslal střídající Simu s Holešem. Domácí přidali, ale Laštůvka zasáhl proti přímému kopu v podání Stanciua i následné šanci Kuchty v 66. minutě.

"Červenobílí" neměli utkání pod kontrolou a v 74. minutě po nedorozumění v domácí defenzivě musel po střele střídajícího Sora do prázdné branky odvracet míč Kačaraba. Na druhé straně proti Provodovi zasáhl Laštůvka. Obhájce titulu se i v přesilovce druhou půlí protrápil a nakonec mohl o výhru přijít, Tetour však v poslední minutě nastavení mířil těsně mimo.

"Byl jsem tísněn, kdybych řekl, že jsem měl hodně sil, asi bych kecal. Ale když už jsem se tam takhle dostal, měl jsem to vyřešit líp a dát gól. Kdybych dal gól, je to určitě vše lepší," řekl Tetour.

Slavia vyhrála o gól i druhý vzájemný duel v sezoně a doma v lize už 44 zápasů po sobě bodovala. Zároveň se vítězně naladila na čtvrteční úvodní osmifinále Evropské ligy s Glasgow Rangers.

"V poslední minutě jsme Baník pustili do gólovky, kterou naštěstí neproměnil. Během zápasu měl náš výkon hodně sestupnou tendenci a odehráli jsme katastrofální druhý poločas. Se štěstím jsme vyhráli," dodal Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas byl ovlivněn brzkým vyloučením, hned se změnil ráz utkání. Hned vzápětí se nám podařilo dát krásnou branku. V prvním poločase už jsme z té převahy, kterou jsme měli, dali jen jeden gól z penalty. Ve druhém poločase se pak ukázalo, že to bylo málo. Baník odehrál skvělý druhý poločas, hrál ve velkém tempu, odvážně dopředu. Podařilo se mu dát z první střely na bránu kontaktní gól. My jsme nebyli schopní přidržet balon, byli jsme u všeho pozdě. Byli jsme nervózní, možná na nás dolehlo, že jsme několik zápasů v závěru už ztratili. Chyběla nám kvalita ve středu hřiště. V poslední minutě jsme Baník pustili do gólovky, kterou naštěstí neproměnil. Během zápasu měl náš výkon hodně sestupnou tendenci a odehráli jsme katastrofální druhý poločas. Se štěstím jsme vyhráli."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Očividně zápas ovlivnilo naše hloupé a brzké vyloučení, na které jsme bohužel asi dobře nereagovali a byli potrestáni dvěma góly. Martin Fillo se nám všem omluvil, je to zkrat. Zvlášť to mrzí u takhle zkušeného hráče. V poločase jsme si s kluky něco řekli, spíš to zklidnili a motivovali jsme je ke kontaktnímu gólu. Ten se nám podařilo vstřelit. Možná jsme Slavii zaskočili, že jsme to nezabalili. Motivovali jsme kluky do rychlých protiútoků, abychom je dohráli trochu jinak než v první půli. To se nám skoro podařilo. Nadějnou situaci měl i Holzer a nakonec závěrečná šance Tetyho (Tetoura), která se stoprocentně dala vyřešit líp. Udělal to celé perfektně a to finále zahodil. To je obrovská škoda. Po té facce v prvním poločase a po ochotě týmu dřít, nevzdat to tady, nezlomit se by to byla sladká odměna."

Slavia Praha - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 7. Masopust, 33. Stanciu z pen. - 53. vlastní Kačaraba. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Šimáček - Adam (video). ŽK: Lingr, Kuchta - Jánoš, Pokorný. ČK: 3. Fillo (Ostrava). Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Kačaraba, Deli, Bořil - Provod - Masopust (60. Sima), Stanciu, Lingr (60. Holeš), Olayinka (73. Oscar) - Kuchta (79. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Laštůvka - Juroška (27. Svozil), Pokorný, Stronati, Holzer - Fillo, Jánoš, Tetour, Kaloč (74. De Azevedo), Ndefe - Šašinka (73. Sor). Trenér: Daněk.