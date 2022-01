Fotbalisté Slavie v generálce na jarní část sezony porazili Ostravu 4:2

Praha - Fotbalisté pražské Slavie v jediném utkání zimní přípravy porazili doma Ostravu 4:2. Úřadující český mistr a lídr ligové tabulky rozhodl generálku na start jarní části sezony čtyřmi góly už v úvodním dějství, kdy se trefili Petr Ševčík, Michael Krmenčík, Srdjan Plavšič a Ondřej Lingr. Za Baník v Edenu po změně stran snížili Jiří Klíma a střídající Ubong Ekpai.

V sestavě Slavie scházel lehce zraněný Masopust, mimo hru zůstali i brankář Kolář a stále rekonvalescenti Hovorka s Provodem. Olayinka se teprve vrací z afrického šampionátu. Baníku vedle gólmana Laštůvky chyběli Tetour a Lischka.

Červenobílí v závěru podzimní části ligové sezony jen remizovali v Ostravě 3:3, dnes ale dlouho dominovali. Skóre otevřel po úniku v 15. minutě Ševčík, následně zvýšil Krmenčík po přihrávce Plavšiče. Srbský krajní hráč, kterého trenéři zkoušejí na levém beku, se pak prosadil sám a před přestávkou druhou asistencí v zápase připravil gól pro Lingra.

Po změně stran Baník hru opticky trochu vyrovnal. Po velkém závaru ještě rozhodčí usoudili, že míč nepřešel brankovou čáru za Mandousem, ale v 54. minutě z podobné šance už zblízka snížil Klíma. Slavia postupně prostřídala skoro celou jedenáctku a Slezané dali ještě jeden gól. Po centru v 76. minutě zblízka doklepl Ekpai, jenž v Baníku nově hostuje z Edenu. Domácí ve velkých šancích několikrát trefili brankáře Budinského.

Slavia, která na zahraničním soustředění kvůli koronaviru v týmu soupeřů přišla o přípravné zápasy, vstoupí do jarní části sezony příští sobotu doma proti Karviné. Pátý tým ligové tabulky Baník se o den později představí v Mladé Boleslavi.

"Přijeli jsme si sem pro náročný test a byl pro nás až moc náročný. Možná jsme to ani takhle nečekali. Jsme rádi, že nám to otevřelo oči a ukázalo nedostatky, na kterých musíme během týdne ještě zapracovat. V první půli jsme hráli bojácně, ustrašeně, Slavia byla všude dříve. Jsme rádi, že druhý poločas jsme k tomu přistoupili jinak a snížili jsme," řekl trenér Ondřej Smetana, který vede Baník spolu s Tomášem Galáskem.

"Jsem rád, že jsme měli možnost utkání odehrát na hlavním hřišti. Jsem rád, že Baník dorazil. Pro nás to bylo dobré, protože jsme neměli přípravné zápasy. Mělo to úplně jiný charakter. Hodně nám to ukázalo. Dobrý vstup v prvním poločase, byli jsme produktivní. Celkově první poločas velice dobrý. Ve druhém se Baník zlepšil, měl lepší pohyb. Dostali jsme zbytečné dva góly ze standardek, se kterými jsme měli problém," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Přípravné fotbalové utkání: Slavia Praha - Baník Ostrava 4:2 (4:0) Branky: 15. Ševčík, 20. Krmenčík, 31. Plavšič, 42. Lingr - 54. Klíma, 76. Ekpai. Slavia: Mandous - Bah, Ousou (61. Prebsl, 76. Madsen), Kačaraba (56. Talovjerov), Plavšič (46. Oscar) - Holeš (61. Hromada), Ševčík (61. Traoré) - Schranz (61. Sor), Madsen (61. Samek), Lingr (61. Višinský) - Krmenčík (61. Tecl). Trenér: Trpišovský. Ostrava: Budinský - Ndefe (73. Juroška), Svozil, Chlumecký, Fleišman (83. Jaroň) - Buchta (46. Ekpai), Kaloč (83. Pokorný), Budínský (46. Kuzmanovič), Falta (73. Šín) - Klíma (73. Boula), Almási (46. Koncevoj). Trenér: Galásek.