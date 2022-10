Fotbalisté Slavie v Evropské konferenční lize nečekaně doma prohráli s Kluží

Praha - Fotbalisté Slavie ve třetím z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy nečekaně doma prohráli s Kluží 0:1 a zkomplikovali si boj o postup. Pražané měli v duelu s rumunským šampionem vytrvalou převahu, dvakrát trefili tyč, ale gólově se prosadil jen hostující Rangelo Janga ve 45. minutě.

Český vicemistr ve skupině poprvé prohrál a po polovině zápasů se propadl na třetí místo mimořádně vyrovnané tabulky. Všechny čtyři týmy mají na kontě čtyři body, vedoucí Ballkani a druhý Sivasspor lepší skóre než slávisté. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Pražané se za týden představí v Kluži.

Rumunskému šampionovi částečně vyšla odveta za dvě porážky 0:1 od Slavie a vyřazení v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů v létě 2019. Červenobílí v Edenu zaváhali poprvé v této sezoně po předchozích devíti domácích soutěžních výhrách za sebou.

Pražané nezvykle nastoupili k domácímu duelu v Edenu ve venkovní modré sadě dresů. Tradiční červenobílé trikoty by podle UEFA mohly být v televizním přenosu snadno zaměnitelné s barvou soupeřových dresů.

Ve slávistické základní sestavě byli jen dva pamětníci tři roky starého vzájemného souboje - historicky nejlepší střelec Pražanů v evropských pohárech Olayinka a brankář Kolář. Sedmadvacetiletý gólman stejně jako v nedělním ligovém utkání nahradil mezi tyčemi zraněnou jedničku Mandouse.

Pražané měli podle očekávání od úvodních minut převahu, ale nevedlo se jim v koncovce. V 11. minutě se dostal k hlavičce Olayinka, ale svůj 14. pohárový gól za Slavii nedal, neboť míč stihl vyrazit gólman Scuffet.

Agilní nigerijský křídelník ve 24. minutě poslal ze strany střílený centr před branku, kde balon patičkou lehce tečoval Tecl a hosty zachránila tyč. Podruhé trefili Pražané brankovou konstrukci v 41. minutě po Provodě akci středem pole a přízemní střele zpoza vápna. Za pár sekund pak ve velké šanci přestřelil Usor, jenž po měsíci nastoupil v základní sestavě.

Navzdory velké převaze slávistů šel v poločase do kabin s vedením vítěz posledních pěti sezon rumunské ligy. Douděra s Ousouem nechali od postranní lajny nacentrovat Rogera, Janga se na přední tyči protlačil před Kačarabu a nedal Kolářovi šanci.

I druhou půli začali červenobílí náporem. Ve 49. minutě se probil ve vápně k zakončení aktivní Olayinka, ale hostující brankář míč vyškrábl na roh. Na opačné straně po rohu hlavičkoval těsně vedle Yeboah.

Domácí měli chvílemi drtivý tlak, ale k vyloženým šancím se nemohli propracovat. V 76. minutě si ve vápně zpracoval balon střídající Traoré a Scuffet jej tečoval nad břevno. Větší možnost už si domácí nevytvořili, naopak v nastavení mohl po vyběhnutí Koláře do opuštěné branky přidat pojistku střídající Malele, ale minul.

Slavia v devátém zápase s rumunským soupeřem v soutěžích UEFA poprvé prohrála, naopak Kluž si připsala premiérové vítězství na české půdě. Rumunský šampion vyhrál venku poprvé v této pohárové sezoně po předchozích pěti remízách.

Pražané hrají skupinu pohárů pošesté za sebou, na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došli až do čtvrtfinále, což se jim předtím povedlo i v Evropské lize. Finále této sezony bude hostit Eden.

Hlasy po utkání

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Řekl bych, že o výsledku rozhodla chyba v defenzivně. Kluž jsme pustili do takové jednoduché šance od rohového praporku. O tom, že jsme se sami neprosadili, rozhodla souhra více věcí. Někdy chyběl kousek, byly tam dvě tyče, ve druhé půli nám gólman chytil dva góly. Měli jsme hodně nadějných šancí, chybělo lepší rozhodnutí v těch pozicích, které jsme si vytvořili. Častokrát jsme ani netrefili branku. Nejsem vůbec spokojen, měli jsme mít po těch třech zápasech více bodů."

Dan Petrescu (trenér Kluže): "Říkal jsem, že k tomu, aby člověk vyhrál s takovým klubem jako Slavia, musíte mít vynikajícího brankáře ve formě, vynikající organizaci hry, týmového ducha a taky trochu štěstí. To vše se v tomhle zápase spojilo a dosáhli jsme na jedno z největších vítězství v mé trenérské kariéře. Je to skvělý pocit. Už jsme vyhráli nad Laziem Řím, Celticem Glasgow, Rennes, ale vyhrát se Slavií u nich doma je opravdu výjimečný zážitek."

Petr Ševčík (záložník Slavie): "Chybělo nám možná i trochu štěstí a hlavně lepší finální fáze. Strašně moc věcí šlo vyřešit daleko lépe, než jsme vyřešili. Bohužel nám to tam dnes nespadlo. Měli 10 hráčů pod balonem, bylo těžké se tam dostat. Druhý poločas byl lepší, do ničeho jsme je nepustili. Jen zdržovali. Ale chybělo nám finále, a to rozhodlo."

Lukáš Provod (záložník Slavie): "Chyběl vstřelený gól. Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Měli jsme nějaké šance, nastřelili jsme tyče. Byl to zápas, jaký jsme čekali. Kluž zalezla, bránila a my na ně nedokázali najít recept. Dnes nám to tam nespadlo. Chtěli jsme dnes zvítězit a v tabulce odskočit. Je to otevřené, jako to bylo na začátku. Bude to jen o nás."

Zdroj: ČT sport.

Utkání 3. kola skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy:

Slavia Praha - CFR Kluž 0:1 (0:1)

Branka: 45. Janga. Rozhodčí: Maresca - Preti, Peretti (všichni It.). ŽK: Usor - Matias, Muhar, Deac, Yeboah, Scuffet. Diváci: 18.271.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (87. Oscar) - Ševčík, Tiéhi (69. Traoré) - Usor, Provod (61. Ewerton), Olayinka - Tecl (61. Sor). Trenér: Trpišovský.

Kluž: Scuffet - Manea, Matias, Kolinger, Camora - Deac (77. Braun), Boateng (87. Cvek), Muhar, Roger - Yeboah (77. Bus), Janga (69. Malele). Trenér: Petrescu.