Fotbalisté Slavie rozstříleli Jablonec 5:1 a vedou tabulku o bod před Plzní

Praha - Fotbalisté Slavie v úvodním utkání jarní části první ligy rozstříleli Jablonec 5:1. Pražané vyhráli šesté kolo po sobě a poprvé od září se dostali do čela tabulky o bod před obhájce titulu Plzeň, která v sobotu doma nečekaně podlehla Hradci Králové 1:2. Severočeši prohráli šest z posledních sedmi kol a venku v lize nebodovali počtvrté v řadě. Nadále jim tak patří první barážová příčka.

Utkání 17. kola načal gólově slávista Václav Jurečka, v dlouhém nastavení úvodního dějství vyrovnal Vladimir Jovovič. "Sešívaní" rozhodli mezi 65. až 85. minutou, kdy se trefili střídající Mick van Buren, Ondřej Lingr a dvakrát další příchozí hráč z lavičky Matěj Jurásek.

Slavia před úvodním výkopem představila Edenu novou posilu z Norska, devatenáctiletého záložníka Zafeirise. Také se rozloučila s gólmanem Kovářem, jenž po konci kariéry bude působit jako manažer A-týmu.

Domácí se prosadili z první vážné akce v 11. minutě. Lingrův rohový kop hostující obránce Souček netrefil ideálně, míč se dostal k Jurečkovi na malé vápno a ten nezaváhal. Jeho čtvrtou branku v ligové sezoně ještě posvětil videorozhodčí (VAR) Kocourek. Po necelé půlhodině hry se Jurečka prosadil z dalšího rohu hlavou. Tentokrát však sudí Černý po konzultaci s VARem gól odvolal.

Střelec úvodní branky se druhého zásahu nedočkal ani o chvíli později, po něm neuspěl ani kapitán Tecl. Místo toho v šesté minutě nastavení první půle srovnal Jovovič krásnou ranou zpoza vápna pod břevno. Srbský hráč se radoval z třetí trefy v ročníku nejvyšší soutěže.

Slavia ale na rozdíl od Plzně a městského rivala Sparty, která remizovala 1:1 v Olomouci, nepřipustila v úvodním jarním kole zaváhání. V 65. minutě Pražanům vrátil vedení Van Buren po necelých čtyřech minutách na hřišti. Nizozemský útočník napřáhl před vápnem a ranou k tyči nedal Surovčíkovi šanci. V tabulce střelců se 10. gólem v sezoně dotáhl na druhého Chorého z Plzně. Předchozích devět branek ale zaznamenal v dresu Liberce, kde na podzim hostoval.

Za další dvě minuty Van Buren přihrál do běhu Lingrovi a domácí záložník v šestnáctce prostřelil jabloneckého gólmana. V ligové sezoně vstřelil osmou branku.

Poté přišly dva momenty Matěje Juráska. V 76. minutě Olayinka prodloužil Van Burenovu nahrávku a Jurásek z hranice pokutového kopu udeřil. O devět minut později jeho jmenovec David poslal dlouhý nakopávaný balon, stoper Král ho nedůrazně odvrátil a Matěj Jurásek se opět nemýlil.

Devatenáctiletý záložník vstřelil podruhé v kariéře v jednom ligovém duelu dvě branky. Předtím se mu to povedlo loni v listopadu proti Ostravě, kdy do hry také naskočil jako náhradník.

Slavia doma před necelými 14 tisíci diváky vyhrála i devátý zápas ligové sezony a je tam nejlepším týmem soutěže. S 56 brankami má nejlepší útok ligy. Třetí Spartě odskočila na sedm bodů.

Vršovičtí v lize s Jabloncem neprohráli v jedenáctém utkání za sebou (z toho 10 vítězství). Doma v nejvyšší soutěži ho porazili pošesté v řadě, v posledních pěti duelech navíc s celkovým skóre 22:1.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi za vysoké vítězství. V prvním jarním zápase se vždycky hodně trápíme, někdy i výsledkově. Dneska jsme to výsledkově zvládli, dali jsme pět gólů a měli hodně neproměněných šancí. Hlavně v druhé části první půle jsme měli hluchou pasáž. Soupeř ve středu hřiště posbíral spoustu odražených míčů a měl lepší pohyb. Byl pro nás nebezpečný přes levou stranu, vyvrcholilo to gólem na 1:1. První poločas jsme si zbytečně udělali těžký. Do druhého nám pomohli střídající hráči, zvýšili jsme pohyb. Byli jsme hodně nebezpeční po pravé straně. Pomohl nám svým příchodem Mick (van Buren), změnila se energie na stadionu. Dostali jsme se do tlaku a během chvíle vyřešil skvěle dvě situace, které nás uklidnily. Pak už jsme zápas dohráli v naší režii."

David Horejš (trenér Jablonce): "Hodně nepříjemný výsledek. Slavia do zápasu dobře vstoupila. V první desetiminutovce si vytvořila převahu, měla standardky, z čehož pramenil první gól. Po něm jsme hru vyrovnali, hlavně díky Jovovičovi jsme byli přes levou stranu hrozně nebezpeční. Na konci první půle byla pasáž, kdy jsme hráli velice dobře, měli jsme zakončení a pak jsme vyrovnali po krásné akci Jova. Bohužel jsme v týdnu měli obrovský problém se složením sestavy, protože nám vypadli tři klíčoví hráči Polidar, Houska a Martinec. O poločase musel střídat i Jovovič, který byl do té doby jedním z nejlepších hráčů na hřišti. To nám obrovsky ublížilo. Do 65. minuty jsme to sice drželi, ale vůbec jsme pak už nebyli nebezpeční dopředu. Slavia si vytvořila tlak a z toho pramenily góly po našich fatálních chybách. To zápas rozhodlo. Rozhodlo taky to, že Slavia z lavičky poslala na hřiště ohromnou kvalitu. Nedokázali jsme pak zápas zachytit. Slavia vyhrála zaslouženě."

Slavia Praha - FK Jablonec 5:1 (1:1)

Branky: 76. a 85. M. Jurásek, 12. Jurečka, 65. Van Buren, 67. Lingr - 45.+6 Jovovič. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Šulc (Jablonec). Diváci: 13.742.

Slavia: Kolář - Schranz (46. Douděra), Ousou, Santos, D. Jurásek - Hromada, Ševčík - Jurečka (46. M. Jurásek), Lingr (72. Provod), Olayinka (80. Ewerton) - Tecl (61. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Akpudje, Král, Souček - Považanec, Kratochvíl - Černák (80. Patrák), Šulc, Jovovič (46. Pleštil) - Ikaunieks (68. Chramosta). Trenér: Horejš.