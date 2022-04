Fotbalisté Slavie rozehrají v Rotterdamu čtvrtfinále Evropské konferenční ligy

Rotterdam - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek v Rotterdamu proti Feyenoordu rozehrají čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Pražané se pokusí soupeři oplatit výsledky ze skupiny, v níž po venkovní porážce a domácí remíze skončili za nizozemským týmem na druhém místě. Favoritem na postup je Feyenoord, český šampion ale věří, že po dvou čtvrtfinálových nezdarech v Evropské lize vloni a v roce 2019 projde do vytouženého semifinále. Úvodní duel má výkop v 18:45, odveta je na programu za týden v Edenu.

Trenér Jindřich Trpišovský považuje Feyenoord za jednoho z nejtěžších soupeřů, s nímž Slavia pod jeho vedením hrála. Proto si celek z Rotterdamu příliš nepřál. "Kdybych měl říct aspoň dvě pozitiva, tak první je, že odvetu máme doma. A druhá věc, že soupeře známe a vyloženě víme, do čeho jdeme. Nedošlo u nich k nějakým velkým personálním změnám," uvedl Trpišovský.

Jeho svěřenci na konci září prohráli v Rotterdamu 1:2 a o dva měsíce později v domácí odvetě navzdory dlouhé přesilovce jen remizovali 2:2. Feyenoord následně ovládl tabulku skupiny. Díky tomu postoupil rovnou do osmifinále, kde po výsledcích 5:2 venku a 3:1 doma vyřadil přemožitele Sparty Partizan Bělehrad. Slavia nejprve v úvodním kole jarní fáze přešla po dvou výhrách 3:2 přes Fenerbahce Istanbul a následně po výsledcích 4:1 doma a 3:4 venku zdolala LASK Linec.

"Oba podzimní zápasy s Feyenoordem byly hodně těžké. Víme, jak jsme tam odehráli první poločas. Ve druhém jsme se zvedli. Doma jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. Věříme, že se z těch zápasů poučíme," řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Slavia pod vedením současného realizačního týmu prošla na evropské scéně do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 mezi nejlepší osmičkou Evropské ligy pokaždé ztroskotala na anglickém soupeři. Pražané se budou opět pokoušet o vyrovnání svého maxima, jímž je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96.

"Doufejme, že už pojedeme na semifinále, hrozně bychom si to přáli. Zase nás to potkalo ve chvíli, kdy není mančaft v optimálním rozpoložení. Máme spoustu zraněných, dva vykartované a nemůžeme využít hráče, které nemáme na soupisce. To je pro nás nešťastné, ale musíme se s tím poprat. Doufáme, že se nám konečně povede přes čtvrtfinále postoupit," uvedl Houštecký.

Spolu s trenérským týmem budou mít problémy se složením sestavy. Kvůli trestu za vyloučení v odvetě proti Linci budou scházet Aiham Ousou a Srdjan Plavšič, někteří hráči nejsou na pohárové soupisce a další trápí zdravotní problémy. Při nedělní remíze 1:1 v Plzni, po níž slávisté zůstali v české lize druzí, museli kvůli zranění střídat Oscar Dorley s Peterem Olayinkou a jejich start je nejistý. Do hry by se stejně jako doma proti Linci mohla dostat dvojčata Adam a Miloš Pudilové, kteří v den utkání slaví 17. narozeniny.

Feyenoord v této pohárové sezoně prohrál jediný ze 14 zápasů a doma zvítězil ve všech sedmi duelech. Trenér Arne Slot se ale vehementně brání role favorita. Aktuálně třetí celek nizozemské ligy je na evropské scéně ve čtvrtfinále poprvé od triumfu v Poháru UEFA v roce 2002, stejnou soutěž ovládl i v sezoně 1973/74 a o čtyři roky dříve vyhrál Pohár mistrů evropských zemí.

"Známe rozložení sil. Předchozí vzájemné zápasy se Slavií nám ukázaly, že oba týmy jsou na tom přibližně stejně. Je dobré hrát čtvrtfinále s vědomím, že šance na postup jsou padesát na padesát," prohlásil Slot.

Slavii v Rotterdamu opět čeká vyhlášená kulisa padesátitisícového stadionu De Kuip. "Na podzim tam byla pekelná atmosféra. Vlítli na nás a byli celý poločas jasně lepší. Nebylo slyšet na 20 metrů. Už jsme si to zkusili, víme, nemělo by nás to tolik limitovat jako v prvním zápase," řekl Trpišovský.

Vítěz si v semifinále zahraje s lepším z dvojice Marseille - PAOK Soluň. Postupující mezi nejlepší čtyřku si k dosud vydělaným financím v této pohárové sezoně připíše další prémii dva miliony eur (48,7 milionu korun).

