Fotbalisté Slavie rozdrtili Jablonec 5:0 a zvýšili náskok v lize na tři body

Praha - Fotbalisté Slavie rozdrtili v 15. kole první ligy v souboji pohárových účastníků Jablonec 5:0. Obhájce trofeje rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili Peter Olayinka, Jan Kuchta a Alexander Bah. Po změně stran se dvakrát prosadil střídající Ondřej Lingr. Pražané v nejvyšší soutěži podruhé za sebou deklasovali soupeře 5:0, v posledních čtyřech kolech vyhráli a zvýšili náskok v čele tabulky na tři body. Jablonec v lize osmkrát po sobě nezvítězil a patří mu až 13. místo.

Slavia v lize porazila Jablonec posedmé z posledních osmi zápasů a doma nad dnešním soupeřem zvítězila popáté za sebou. Severočeši v samostatné nejvyšší soutěži popáté prohráli o pět branek, z toho podruhé v tomto ročníku. Vyšší debakl utrpěli jen v sezoně 1996/97, kdy podlehli na Spartě 0:6. Červenobílí se ideálně naladili na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam, naopak Jablonci nevyšla generálka na zápas s Alkmaarem ve stejné soutěži.

Jablonci scházel potrestaný stoper Zelený, ve středu obrany tak netradičně nastoupil krajní bek Surzyn. Severočeši museli čelit aktivnímu nástupu domácích a už ve třetí minutě skončil Hromadův střílený centr na tyči. Na opačné straně protáhl brankáře Mandouse hostující Pilař.

Ve 13. minutě v dobré pozici neuspěl Masopust, ale po necelé čtvrthodině už favorit otevřel skóre. Stanciu našel pasem na levé křídlo Oscara, který poslal míč před branku, kde jej doklepl do sítě Olayinka.

Po půlhodině pálil v nadějné pozici mimo hostující Houska. Zdálo se, že se Jablonečtí osmělují, ale v té době znovu inkasovali. Stanciu našel pasem za obranu Kuchtu, jenž udělal kličku gólmanovi Hanušovi a do prázdné branky zvýšil. Český reprezentant skóroval posedmé v ligové sezoně.

Jablonečtí v defenzivě nestíhali a do poločasu inkasovali ještě jednou. Ve 40. minutě si naskočil na Holešův centr z levé strany Bah a hlavou překonal Hanuše. Vzápětí mohl přidat čtvrtý gól Olayinka, po otočce v dobré pozici ale minul.

Zápas byl už po úvodním dějství prakticky rozhodnutý. Severočeši se po změně stran snažili aspoň zkorigovat skóre, ale ve finální fázi se trápili. V 58. minutě na bližší tyči v tísni minul Čvančara. Slávisté trochu ubrali na tempu a snažili se kontrolovat průběh. I tak ještě dvakrát skórovali.

V 77. minutě sklepl centr hrudí Krmenčík pro Lingra a ten zakončil spolupráci dvou střídajících hráčů povedenou přízemní střelou k tyči. Už v nastavení se pak Lingr prosadil znovu po centru dalšího střídajícího hráče Madsena. Třiadvacetiletý záložník se v lize trefil podruhé za sebou dvakrát v jednom utkání, před týdnem se mu to podařilo proti Pardubicím. V sezoně nejvyšší soutěže dal už sedm branek a spolu s Kuchtou je nejlepším střelcem mužstva.

Pražané dali v ligové sezoně už 42 branek a potvrdili pozici týmu s nejlepší ofenzivou. Navíc už čtyři kola po sobě neinkasovali. Od porážky 0:2 s Jabloncem v srpnu 2018 slávisté doma v lize už 57 utkání neprohráli a z posledních čtyř vzájemných zápasů se Severočechy v Edenu mají skóre 17:0.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výkon během prvního poločasu byl hodně podobný tomu, co jsme v posledních dnech předváděli na tréninku. Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. Nějaké šance jsme neproměnili, pak se nám povedlo dát první gól. Po něm jsme měli trochu slabší pasáž a dostali jsme Jablonec do hry. Pak se nám naštěstí povedlo přidat další dvě branky. Ve druhém poločase bylo trošku víc nepřesností, než bych si představoval. Nevytvořili jsme si už tolik šancí, hned z té první jsme pak dali čtvrtý gól. Utkání jsme dohráli v pohodě díky tomu, že Ondra Lingr dal dva góly. Celkově to byl fotbalově a pohybově dobrý výkon na dobrém terénu. Dnes už jsme vypadali jako ke konci minulé sezony, bylo to takové živé a energické. Nejlepší hráč zápasu byl Nico (Stanciu)."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Náš výkon byl hodně špatný, nedůstojný. Tahle půlsezona maže všechno, co jsme za poslední roky udělali. Výkony hlavně na venkovních hřištích jsou tristní, prakticky tam nedáváme branky. Stejný scénář jako v Plzni, 15 minut to opticky vypadá, že jsme na tom dobře. Ale přijde první situace a inkasujeme branku. V prvním poločase tři úplně jednoduché situace, při kterých vyplavou hráči soupeře úplně sami. Pátá branka to samé, o čtvrté ani nemluvě. Dostáváme strašně laciné góly. Myslíme si, že jsme velcí fotbalisté, že to uhrajeme. Ale to nejde. Po reprezentační pauze byli hráči odpočatí, dobře potrénovali. Přijedeme na Slavii a hned dostaneme pět gólů. Hráči si musí uvědomit, že je to nedůstojné klubu, který hraje evropské poháry. Jestli si hráči myslí, že ve čtvrtek to bude (s Alkmaarem) jiné, tak je to pozdě."

Slavia Praha - FK Jablonec 5:0 (3:0)

Branky: 77. a 90.+1 Lingr, 15. Olayinka, 33. Kuchta, 40. Bah. Rozhodčí: Černý - Hrabovský, Antoníček - Machálek (video). ŽK: Oscar - Čvančara, Hübschman. Diváci: 10.145.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba (83. Traoré), Oscar - Holeš, Hromada (56. Madsen) - Masopust (56. Lingr), Stanciu, Olayinka (71. Schranz) - Kuchta (71. Krmenčík). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Surzyn, Krob - Hübschman - Pleštil (65. Vaníček), Houska, Považanec (65. Smejkal), Pilař (83. Nešpor) - Čvančara (65. Doležal). Trenér: Rada.