Fotbalisté Slavie prohráli v Lize mistrů s Barcelonou 1:2

Praha - Fotbalisté Slavie prohráli ve třetím z šesti zápasů základní skupiny Ligy mistrů se slavnou Barcelonou 1:2. Pětinásobného vítěze soutěže poslal v Edenu ve třetí minutě do vedení kapitán Lionel Messi, v 50. minutě sice vyrovnal Jan Bořil, ale hned za sedm minut si dal vlastní gól Peter Olayinka.

Pražané utrpěli teprve druhou porážku za posledních 28 soutěžních zápasů. Po polovině skupiny figuruje český šampion na posledním místě skupiny F s jediným bodem, který získal na úvod v Miláně za remízu 1:1 s Interem. V druhém kole před třemi týdny Slavia doma podlehla Dortmundu 0:2. Barcelona vyhrála s českým soupeřem popáté za sebou a vede tabulku se sedmi body.

V příštím utkání 5. listopadu čeká Slavii, která hraje skupinu Ligy mistrů podruhé a poprvé po 12 letech, odveta v Katalánsku. Do další fáze postoupí první dva týmy.

Barcelona nasadila všechny své opory v čele s kapitánem Messim. Slávistický kouč Trpišovský překvapivě postavil na levý kraj zálohy Zeleného, v obraně pak nechyběl uzdravený Hovorka.

Barcelona se představila v Česku po osmi letech od výhry 4:0 v Edenu nad Plzní, kterou zařídil hattrickem Messi. A šestinásobný vítěz ankety o nejlepšího hráče světa rychle udeřil i dnes. Argentinec vystihl Ševčíkovu rozehrávku, narazil si s Arthurem a ve třetí minutě překonal Koláře.

Messi se stal prvním hráčem, který dokázal skóroval v patnácti po sobě jdoucí sezonách Ligy mistrů. Zároveň dal gól proti 33. týmu v prestižní soutěži a dorovnal rekordmany Cristiana Ronalda s Raúlem.

Slavia se brzy oklepala a ve zbytku první půle držela s lídrem španělské ligy krok, střelecky byla dokonce aktivnější. Ve 20. minutě dostal ideálně nabito Zelený, ale trefil jen brankáře Ter Stegena. Německý gólman vychytal i v 36. minutě Masopustovu šanci a následně vytáhl na roh Olayinkův pokus. Na druhé straně vykopl De Jongovu střelu ze strany Kolář. Už v nastavení prvního poločasu pálil těsně mimo Masopust.

Pět minut po pauze už se slávisté dočkali. Masopust přiťukl nabíhajícímu Bořilovi, který střelou na zadní tyči srovnal a navázal na vítězný gól z odvety závěrečného předkola s Kluží.

Pražané ožili, Stanciu však minul. Barcelona si vzala vedení rychle zpět. Messiho centr z přímého kopu propadl až k Suárezovi, který z velkého úhlu napálil Olayinku a od něj se míč odrazil do sítě.

Odpovědět mohl Souček, ale hlavičkoval nad. Na druhé straně v 67. minutě vychytal Kolář Messiho a chvíli nato Suárez ve velké šance minul. Neprosadil se ani Messi a španělský šampion pak prováhal několik přečíslení. Pražané, které o víkendu čeká ligový šlágr v Plzni, dostali favorita v závěru pod tlak, ale srovnat nedokázal ani střídající Hušbauer.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bolí to hodně. Vstup jsme měli špatný, pak se kluci dotkli svého maxima. Jsem na ně pyšný, umělecký dojem je dobrý. Ten gól ve třetí minutě byl jako umrtvovací injekce. Pak nám pomohla ta první šance, průnik. Barcelona taky měla šance, nedohráli tam šanci tři na jednoho. Nakonec jsme dostali takový negól. Ale my tam taky měli spoustu lidí ve vápně. Na to, proti komu jsme hráli, jsme si vytvořili šancí hodně. Hráli jsme na velké riziko, velká pochvala, o to víc mě to mrzí, že z toho není ani bod."

Jan Bořil (obránce Slavie): Chvílemi jsme byli i lepší, ale je to o gólech. Vyměnil bych gól aspoň za bod. Běžel jsem pořád rovně, převzal jsem si to, divil jsem se, že jsem si to neukopl. Bodlo mě napadlo, jinak bych ani nevystřelil."

Zdroj: O2 TV.

Slavia Praha - FC Barcelona 1:2 (0:1)

Branky: 50. Bořil - 3. Messi, 57. vlastní Olayinka. Rozhodčí: Madden - Stewart, Roome (všichni Skot.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Masopust, Bořil, Olayinka, Ševčík - Alba. Diváci: 19.170.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Ševčík - Masopust (76. Van Buren), Stanciu (76. Hušbauer), Zelený (46. Tecl) - Olayinka. Trenér: Trpišovský.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets (78. Vidal), Arthur (84. Rakitič) - Messi, Suárez, Griezmann (69. Dembélé). Trenér: Valverde

Tabulka:

1. FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 7 2. Inter Milán 3 1 1 1 4:3 4 3. Dortmund 3 1 1 1 2:2 4 4. Slavia Praha 3 0 1 2 2:5 1