Fotbalisté Slavie prohráli s Hradcem Králové 3:4 a v lize klesli na druhé místo

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slavie v 1. kole ligové nadstavby ve skupině o titul senzačně podlehli na půdě Hradce Králové 3:4 a klesli na druhé místo tabulky o dva body za vedoucí Plzeň. Pražané, kteří obhajují titul z posledních tří sezon, prohráli počtvrté v tomto ročníku nejvyšší soutěže a nebodovali po pěti kolech.

Slavia prohrávala od 13. minuty po proměněné penaltě Daniela Vašulína. Potom sice vyrovnal David Jurásek, ale Východočechům v jejich domácím azylu v Mladé Boleslavi získali brankami v rychlém sledu vedení 3:1 Filip Kubala s Jakubem Kučerou. Před přestávkou snížil Daniel Fila, ale v 58. minutě vrátil nováčkovi soutěže dvougólový náskok kapitán Adam Vlkanova. Za hosty už jen zkorigoval výsledek střídající Ondřej Kúdela. Slavia v lize inkasovala čtyřikrát v jednom utkání poprvé od března 2015.

Pražané oproti domácímu duelu se Zlínem (3:0), ve kterém si pojistili vítězství v základní části, nastoupili od začátku bez obránce Kúdely a útočníka Tecla. Nahradil je Kačaraba a Fila. Královéhradecký kouč Miroslav Koubek, jenž v minulosti vedl celek z Edenu a na lavičku se vrátil po dvouzápasové pauze způsobené virózou, udělal tři změny oproti utkání na hřišti Bohemians.

Východočeši byli od začátku nebezpečnější než favorit. Jako první se dostal do nadějné pozice po rohu hlavičkující Král a ve 13. minutě už Hradec vedl. Vlkanonovu střelu totiž zblokoval ve skluzu Hovorka rukou, takže domácí nijak nemuselo mrzet, že následnou střelu Kodeše kryl Kolář. Sudí Szikszay se šel po konzultaci s videorozhodčím Fraňkem podívat k obrazovce a nařídil pokutový kop, který proměnil střelou po zemi k levé tyči do protipohybu Koláře Vašulín.

Slavia odpověděla v 19. minutě. Bahův centr trefil v šestnáctce z voleje levou nohou Jurásek a svým prvním gólem v osmém ligovém utkání za Slavii po příchodu z Mladé Boleslavi vyrovnal. Hradec i tak pokračoval v aktivitě. Ve 32. minutě Kolář ještě vyrazil Kučerovu střelu mířící k pravé tyči, ale potom v rychlém sledu vstřelil Koubkův tým dvě branky.

Nejprve ve 34. minuě po Klímově přihrávce za obranu nedal slávistickému gólmanovi šanci Kubala a potom Kučera z hranice šestnáctky trefil přesně levou šibenici Kolářovy branky. Pražané do poločasu snížili. Ve 40. minutě proměnil Schranzův centr Fila a zapsal se v červenobílém dresu poprvé mezi střelce v devátém ligovém duelu po příchodu také z Mladé Boleslavi jako Jurásek. Před pauzou se nedostal k zakončení na malém vápně Lingr.

Slavia se tlačila i po poločase za vyrovnáním, měla převahu, ale Vízka poprvé vážněji ohrozil až v 55. minutě hlavičkou Lingr. Za čtyři minuty se naopak radovali z gólu opět Východočeši. Zdálo se, že Kubala v přečíslení tří na dva prováhal ideální okamžik na přihrávku, ale potom uvolnil patičkou Vlkanovu, jenž levačkou poslal míč k tyči. Slavia měla dosud nejlepší obranu ligy, v předchozích 30 kolech inkasovala jen 19 branek.

Favorit se snažil eliminovat nečekanou ztrátu v boji o titul, ale po Lingrově pokusu se proti střídajícímu Sorovi vyznamenal Vízek, který převedl další skvělý zákrok i proti zakončení Traorého. V 73. minutě už Slavia snížila, protože další střídající hráč Pražanů Kúdela se trefil povedenou střelou z dálky o levou tyč a skóroval při svém 350. ligovém startu.

Jenže další tlak Pražanů už srovnání nepřinesl. Největší šanci měl v nastavení Traoré, který ale královéhradeckého gólmana hlavičkou z malého vápna také nepřekonal. Hradec zvítězil nad Slavií teprve potřetí z 31 vzájemných ligových duelů a osm kol po sobě bodoval.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Nebudeme si nic nalhávat, je to pro nás senzační, nádherné a sladké vítězství. Já mám jako trenér radost z toho, že jsme se prezentovali kvalitním fotbalem. Když už jsme se dostali do té první skupiny, což docela hezky zní, že její účastník je Hradec Králové, tak jsme tam nechtěli dělat nějaká ořezávátka. Hned v prvním zápase s největším favoritem na titul jsme chtěli ukázat, že tam patříme oprávněně. To se nám povedlo. Je tam rozdílná psychologická poloha obou mužstev. I když je Slavia velký favorit, tak jim určitě v hlavě hlodá červíček. Je tam ten tlak, že vždy musí, což není pro optimální sportovní výkon nejlepší. Nám se rozvázaly nohy, když jsme se dostali do situace, že už nemůžeme nic zkazit a můžeme jen získat. Dokázali jsme hrát tak, že se ukazuje, že v mužstvu je možná ještě větší potenciál, než ukazovalo během roku. To je vývoj, mužstvo nabírá sebevědomí. Když přijde psychická vyrovnanost a natěšenost se předvést, dokáže to umocnit sportovní výkon u hráčů, u kterých byste třeba ani neřekli, že můžou dát Slavii čtyři góly."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím si, že to byl skvělý fotbal bohužel se špatným výsledkem pro nás. Z toho důvodu, že domácí předvedli velkou kvalitu v útočné fázi a my jsme v podstatě celý zápas dotahovali. Z toho rezultovaly ty situace, které byly. My jsme si zápas udělali hrozně těžký. I přesto, že jsme dali tři góly a dostali se do dalších tří čtyř šancí, tak nemáme ani bod. Hlavně kvůli situacím po ztrátě míče a chování v defenzivě, ke kterému nás samozřejmě donutil i Hradec výbornými výkony některých hráčů vepředu. Měli jsme s nimi obrovské problémy. Klíčový moment byl inkasovaný gól na 1:2 po našem vyrovnání na 1:1. Ten nemůžeme dostat, byl po strašné chybě. I přesto, že jsme museli furt dotahovat, jsme měli dost šancí, abychom utkání aspoň zremizovali. Bohužel jsme šance buď neproměnili, nebo nás vychytal gólman. Výborně hrající Hradec nás střídáními, která udělal, už nepustil do závěrečného náporu."

FC Hradec Králové - Slavia Praha 4:3 (3:2)

Branky: 13. Vašulín z pen., 34. Kubala, 35. Kučera, 58. Vlkanova - 19. Jurásek, 40. Fila, 73. Kúdela. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Kučera, Leibl - Hovorka, Talovierov. Diváci: 2907.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kučera, Vlkanova (83. Rada), Kodeš, Novotný - Kubala (90. Prekop), Vašulín (77. Soukeník). Trenér: Koubek.

Slavia: Kolář - Bah, Kačaraba, Hovorka (72. Kúdela), Jurásek (84. Talovierov) - Holeš, Provod (59. Sor) - Schranz (46. Traoré), Lingr, Olayinka (59. Plavšič) - Fila. Trenér: Trpišovský.