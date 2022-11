Fotbalisté Slavie převzali od primátora Klíč od Prahy za nedávnou výhru v derby

Praha - Fotbalisté Slavie po necelém půlroce převzali zpět do svého držení Klíč od města Prahy, který jim dnes po nedávném vítězství v ligovém derby nad Spartou na Staroměstské radnici předal primátor Zdeněk Hřib. Červenobílé v Brožíkově sále zastupovali hráči Lukáš Masopust, Jakub Hromada a David Jurásek a místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka.

Slávisté převzali putovní trofej za vysoké domácí vítězství 4:0 v utkání 13. ligového kola, které se odehrálo 23. října. Od června měla klíč v držení Sparta poté, co v květnu vyhrála v Edenu na závěr nadstavbové části 2:1 a v minulé sezoně ovládla tři ze čtyř soutěžních derby.

"Jasně, že jsme rádi, že se klíč vrátil zpět do Edenu. Doufám, že zase naskočíme na vítěznou vlnu a jen tak ho nevrátíme," řekl novinářům s úsměvem autor jedné z branek v derby Masopust.

Slavnostní akci si užil i další ze střelců proti Spartě slovenský záložník Hromada. "Bylo to příjemné připomenutí nádherného zápasu, společenské akce mám rád. Ve Slavii jsem už šestou sezonu a za ty poslední roky většinou klíč patřil nám. V minulé sezoně nám derby úplně nevyšla. O to jsme raději, že se klíč vrátil zpět do Edenu. Budeme dělat vše pro to, aby na Slavii zůstal co nejdéle," uvedl Hromada.