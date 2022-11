Fotbalisté Slavie po jasné výhře ve Zlíně ztrácí na Plzeň už jen dva body

Zlín - Fotbalisté Slavie v 16. kole první ligy zvítězili 4:0 na hřišti Zlína a podzimní část nejvyšší soutěže zakončili pátou výhrou za sebou. Pražané využili zaváhání vedoucí Plzně proti Pardubicím (1:1) a na obhájce titulu ztrácí z druhé příčky tabulky už jen dva body. Duel na zlínské Letné gólově otevřeli ve druhé a páté minutě Ondřej Lingr s Davidem Douděrou. V 28. minutě přidal další branku Peter Olayinka a v 56. minutě se prosadil znovu Lingr, jenž přidal ke dvěma gólům i asistenci.

Slavia uspěla ve vzájemném duelu poosmé v řadě, na hřišti Zlína vyhrála počtvrté za sebou. "Ševci" zvítězili v jediném z posledních deseti kol a na předposledním místě mají už jen dvoubodový náskok na Pardubice.

Ve zlínské bráně se poprvé od třetího kola objevil Dostál, který nahradil obvyklou jedničku Rakovana. Stejně jako při poslední porážce na hřišti Bohemians 1905 (2:3) začal jen na lavičce nejlepší střelec "Ševců" Jawo, jehož trápily zdravotní problémy. Zranění nepustilo do hry na druhé straně Matěje Juráska, dvougólového střelce z utkání minulého kola proti Ostravě (3:1).

Slávisté stejně jako v srpnu při prvním vzájemném utkání sezony (4:1) skórovali hned v úvodu. Jurečka po autovém vhazování šikovně patičkou přistrčil míč Lingrovi a ten poprvé prostřelil Dostála. Vzápětí navíc Oscar našel za obranou rozeběhnutého Douděru, jenž sólový nájezd s přehledem zakončil.

Domácí po nevydařené pětiminutovce vyrovnali hru a dostali se i do zakončení, Fillo ani Silný ale volejem z nadějných pozic bránu netrefili. V 28. minutě se tak znovu radovali "sešívání", tentokrát z 50. ligové branky v ročníku. Lingrův centr ze standardní situace si našel ve vápně Olayinka a hlavičkou o zem si připsal pátou trefu v sezoně. Slavia nasázela Zlínu minimálně tři branky ve čtvrtém duelu v řadě.

Snížit mohl po změně stran aktivní Fillo, prudkou střelu z nadějné pozice ale poslal nad břevno. Bilanci si tak znovu vylepšila nejlepší ofenziva soutěže. V 56. minutě se prodral po pravé straně před bránu Masopust a odražený míč dorazil do sítě Lingr. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní fotbalista zaznamenal desátou soutěžní trefu v ročníku, v lize má na kontě sedm branek. Dva góly v zápase dal Lingr naposledy v únoru při výhře 5:1 nad Hradcem Králové.

Zlín se branky na rozdíl od vzájemného utkání v Edenu nedočkal, Kolář totiž ve vyložené šanci vychytal střídajícího Dramého a udržel třetí čisté konto v sezoně. Slavia si vylepšila venkovní bilanci, na hřištích soupeřů před dneškem získala z posledních čtyř utkání jen čtyři body.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Ráz utkání určil úvod Slavie, která do toho vstoupila gólově, a naše fatální chyby v obraně. První tři střely na bránu skončily gólem. Proti Slavii je potom už hodně těžké vracet se do zápasu, i když příležitostí na vstřelení branky jsme měli dostatek. O poločase jsme si řekli, že chceme aspoň dát gól a uvidíme, co to udělá. Kluci bojovali a ukázali, že nechtějí výsledek nechat jen tak. Ale ty fatální chyby v úvodu rozhodly. Jsme na předposledním místě, bodů je málo. Bohužel nám to teď nefunguje, lepí se to na nás, nevstřelíme branku. Dozadu to bylo špatné, gólmany to netrefuje. O svou pozici nemám obavy. Pokud změna pomůže týmu, klubu a přijde na řadu tato varianta, jsem připravený."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dobře jsme vstoupili do zápasu, měli jsme pohyb a byli jsme hodně aktivní. Navíc jsme byli i produktivní. Domácí se po našich gólech pak museli tlačit za snížením, takže se předpokládaný vývoj zápasu otočil a naši rychlí hráči měli víc prostoru. Za standardky jsme přidali třetí gól a po poločase z toho bylo komfortní vedení. Soupeři jsme se vyrovnali v nasazení i důrazu a předvedli jsme i pěkné akce směrem dopředu. Po čtvrtém gólu se to hodně otevřelo na obou stranách, domácí poslali na hřiště rychlostní typy hráčů. Takže i když je výsledek jednoznačný, bylo to zajímavé utkání se spoustou šancí a závarů před oběma bránami. Hrálo se i před skvělou kulisou. O ztrátě Plzně s Pardubicemi jsme věděli, ale tým se koncentroval pouze na zápas. Ani jedním procentem to nemělo vliv na náš výkon."

Trinity Zlín - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 2. a 56. Lingr, 5. Douděra, 28. Olayinka. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Líkař - Machálek (video). ŽK: J. Kolář - Kačaraba, Santos. Diváci: 4688.

Zlín: Dostál - J. Kolář, Hlinka, Simerský - Reiter, Janetzký (81. Hellebrand), Didiba (46. Hrubý), Čanturišvili - Fillo (68. Dramé), Silný (58. Jawo), Bartošák (58. Vukadinovič). Trenér: Jelínek.

Slavia: O. Kolář - Masopust (74. Ewerton), Santos, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada, Oscar (46. Provod) - Douděra (67. Usor), Lingr (81. Kričfaluši), Olayinka - Jurečka (67. Tecl). Trenér: Trpišovský.