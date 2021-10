Fotbalisté Slavie jen remizovali v Budějovicích, jejich manko na Plzeň vzrostlo

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve 12. kole první ligy jen remizovali v Českých Budějovicích 2:2 a podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže nezvítězili. Domácí v pauze nečekaně vedli 2:0, když se mezi 10. a 14. minutou trefili Patrik Brandner a Lukáš Havel. Obhájce trofeje po přestávce stihl jen srovnat poté, co Peter Olayinka proměnil penaltu a v 58. minutě se prosadil Oscar Dorley. Vítězný gól nedal favorit ani v krátké přesilovce po vyloučení Lukáše Skovajsy v 77. minutě.

Slavia ztrácí už sedm bodů na vedoucí tým tabulky Plzeň, kterou hostí v příštím kole. Mezitím čeká Pražany středeční dohrávka doma s Olomoucí. Jihočeši v lize počtvrté za sebou bodovali a jsou osmí.

Hosté začali lépe a brzy mohli vést. Hned v první minutě měl po centru Ekpaie šanci Olayinka, ale ve velké šanci z několika kroků přestřelil. Přesnější koncovku předvedl v šesté minutě Ekpai, po centru Baha však pokus nigerijského křídelníka zastavilo břevno.

Jihočeši si vedli v koncovce mnohem úspěšněji. V 10. minutě po rychlé akci prostrčil míč Mihálik na rozběhnutého Brandnera, který střelou po zemi ke vzdálenější tyči překonal Koláře.

Slavia se z prvního inkasovaného gólu nestačila ani pořádně probrat a České Budějovice přidaly další branku. Ve 14. minutě hosté špatně zareagovali na standardní situaci v podání Mršiče, po jehož centru se hlavou prosadil Havel.

"Je to podobné jako v minulých zápasech. Nedaří se nám proměňovat šance, brzy inkasujeme. Navíc se nám v první půli nedaří, aby někteří hráči předvedli nadprůměrný výkon," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia se do přestávky už nedokázala dostat do žádné vážnější příležitosti, z níž by mohla snížit. Trenér úřadujícího mistra Trpišovský proto do druhé části poslal hned tři nové hráče - Lingra, Kuchtu a Ševčíka.

Změny v sestavě Pražanům pomohly a hostující tým ožil. Přispěla k tomu také situace z 51. minuty, kdy Havel fauloval ve vápně Lingra. Z penalty snížil Olayinka a zahájil tím několikaminutovou pasáž, v níž se Jihočeši dostali pod velký tlak. "Penalta byla klíčová, asi jsme to měli řešit jinak. Soupeři jsme tím nabídli lacině gól," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Nejprve Schranz v 54. minutě ještě ve velké šanci nezakončil přesně, v 58. minutě už ale po rychlé akci a centru Kuchty vyrovnal hlavou Oscar. Slavia mohla jít záhy i do vedení, když Lingrův centr srazil na tyč bránící Novák. Další šanci Kuchty zlikvidoval gólman Vorel.

Jihočeši tlaku odolali a dokonce mohli udeřit, po Mršičově centru dopadl míč na břevno. Pozici domácím zkomplikovala situace ze 76. minuty, kdy Skovajsa po zákroku na Lingra a zásahu videorozhodčího dostal od sudího Machálka červenou kartu. Domácí však i v oslabení dokázali remízu uhájit. Slavia nevyhrála čtvrtý venkovní soutěžní zápas po sobě.

Pražané si nevylepšili náladu poté, co ve čtvrtek utrpěli porážku 0:1 v Evropské konferenční lize v Haifě s Maccabi. "Jak už jsem říkal v Haifě, někteří hráči musí předvádět víc. Musí jít s kůží na trh a ne se bát. Jinak budeme zranitelní," řekl Trpišovský.

"Od stavu 2:2 jsme to ustáli skvěle a silou vůle jsme uhráli bod, kterého si velmi cením. Byl to bod se soupeřem, který má velkou kvalitu. Jsem rád, že naše výkony mají vzestupnou tendenci," pochvaloval si Horejš.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Slavia do zápasu vstoupila lépe, ale potom náš výkon v první půli snesl vysoké měřítko. Bylo to z naší strany povedené. Před druhou půlí jsme říkali klukům, že musíme zůstat aktivní. Bohužel jsme soupeři darovali penaltu a dostali jsme se pod tlak. Ale od stavu 2:2 jsme to ustáli skvěle a silou vůle jsme uhráli bod, kterého si velmi cením. Byl to bod se soupeřem, který má velkou kvalitu. Jsem rád, že naše výkony mají vzestupnou tendenci, i když si zároveň uvědomujeme, že spoustu věcí potřebujeme zlepšit."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nezačali jsme špatně, měli jsme šance. Ale během chvilky se zápas otočil do pro nás nepříznivého vývoje a bojeschopnost týmu šla dolů. Do druhé půle jsme vstoupili dobře a měli jsme příležitosti k tomu skóre otočit. Dali jsme gól z penalty a z více jak asi desítky dobrých šancí jsme vstřelili jen jeden gól ze hry. To je smutné a hlavně je to důvod, proč jsme nedokázali vyhrát. České Budějovice nás trápily a hrály dobře, ale přesto je to z mého pohledu velká ztráta. Je to podobné jako v minulých zápasech. Nedaří se nám proměňovat šance, brzy inkasujeme. Navíc se nám nedaří v první půli, aby někteří hráči předvedli nadprůměrný výkon. Každý úspěšný tým se opírá o obranu a z toho pak může vycházet nadstavba. V momentě, kdy my někde v defenzivě zaváháme, je to složitější. Jak už jsem říkal v Haifě, někteří hráči musí předvádět víc. Musí jít s kůží na trh a ne se bát. Jinak budeme zranitelní."